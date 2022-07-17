 بيربوك لـDW: حجة روسيا لتوسيع هجومها مجرد بروباغندا جديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.07.2022

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بيربوك لـDW: حجة روسيا لتوسيع هجومها مجرد بروباغندا جديدة

في مقابلة حصرية مع DW، انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة إعلان روسيا توسيع عملياتها العسكرية في أوكرانيا، بحجة شحنات الأسلحة الغربية التي تلقتها كييف. بيربوك قالت إن حجة روسيا مجرد دعاية جديدة!

وزيرة الخارجية الألمانية أنا لينا بيربوك في حوار مع DW

انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إعلان روسيا توسيع عملياتها العسكرية في أوكرانيا

انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إعلان روسيا توسيع عملياتها العسكرية في أوكرانيا بحجة إرسال شحنات الأسلحة من الدول الغربية إليها.

وقالت رئيسة الدبلوماسية الألمانية في مقابلة حصرية مع DW، اليوم الأربعاء (20 تموز/يوليو 2022): "تستخدم روسيا في كل مرة حجة مختلفة. يقولون هذه المرة بسبب الدعم العسكري. لكنهم كانوا يهاجمون كييف وأجزاء أخرى من أوكرانيا من قبل. لذا فهي مجرد بروباغندا جديدة من الجانب الروسي".

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يعتقد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه ربما حان الوقت لتفضيل بلاده التجارة مع شركاء "يريدون أيضًا أن يكونوا شركاء من ناحية القيم". وأعرب ليندر عن قلقة من "التشابك الاقتصادي القوي مع الصين".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال لوسائل إعلام روسية في وقت سابق إنه سيتم توسيع العملية العسكرية الروسية في المستقبل لتشمل أهدافًا في غرب البلاد. وحذر لافروف بانّ أهداف موسكو الجغرافية ستبتعد أكثر عن الجبهة الحالية إذا استمر الغرب في "ضخ" الأسلحة إلى أوكرانيا.

وتقوم بيربوك حاليًا بجولة صيفية في ألمانيا تستغرق عشرة أيام. وتحت عنوان "العيش بأمان"، تزور المؤسسات الاتحادية ذات الصلة بأمن البلاد. كما أنها تريد التحدث إلى المواطنين حول استراتيجية الأمن القومي الجديدة التي تخطط لها الحكومة الاتحادية.

وبدأت بيربوك رسميًا بعملية تطوير الاستراتيجية في آذار/مارس. ومن المقرر أن تكون التعاملات المستقبلية مع الصين أيضًا جزءًا من الاستراتيجية الجديدة. لكن بيربوك قالت إن ذلك لا يعني أن يقوم الألمان بذلك بمفردهم، مشيرة إلى أن برلين ستعمل بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين.

وتابعت وزيرة الخارجية أن المفوضية الأوروبية أوضحت أن الصين ليست فقط منافسًا في بعض القضايا الاقتصادية، ولكنها أيضًا شريك في مكافحة أزمة المناخ. إلا أنها وبنفس الوقت منافس منهجي أيضًا. وأضافت: ولأنها منافس منهجي، علينا أن نوضح أنه لا يمكن لأحد أن يبتزنا كما كنا فيما يتعلق باعتمادنا على روسيا".

ومع ذلك، ذكرت بيربوك أنه لا يمكن تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين في أقصر وقت ممكن. على سبيل المثال في مسألة السيارات الكهربائية، وأوضحت: "ليس لدينا (مصنع) لإنتاج البطاريات بالقدر الذي نحتاجه لسياراتنا الكهربائية. نحن الآن نبدأ ببناء (مصنع) واحد، لكن بالنسبة لجميع المواد الموجودة في البطاريات لدينا تبعية بنسبة 98 بالمئة".

م.ع.ح/ ف.ي/أ.ح

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