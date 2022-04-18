 بيربوك تطالب بوتين بإتاحة إخلاء مدينة ماريوبول | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.04.2022

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أخبار

بيربوك تطالب بوتين بإتاحة إخلاء مدينة ماريوبول

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإتاحة إخلاء مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة. كما أعلنت أنه ليس هناك محظورات بخصوص إمداد أوكرانيا بالأسلحة الألمانية.

ماريوبول - أوكرانيا

وزيرة الخارجية الألمانية عن ماريوبول: "الوضع ليس مأساويا للغاية فحسب، ولكن قلما يمكن تحمله".

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس (21 أبريل/نيسان 2022)، بعد لقائها مع نظيرتها الإستونية إيفا-ماريا ليميتس بالعاصمة الإستونية تالين: "وقف هذا القصف هناك في يد بوتين"، وتابعت: "الوضع ليس مأساويا للغاية فحسب، ولكن قلما يمكن تحمله"

مختارات

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية ذكرت من قبل أن الجيش الروسي فرض سيطرته على ماريوبول.

وذكرت الحكومة الروسية أن وحدات القتال الأوكرانية المتبقية تمركزت في منطقة مصنع آزوفستال، الذي ترددت أقاويل أنه يوجد به كثير من المدنيين أيضا، وأنه سيتم الاستيلاء عليه خلال 3 إلى 4 أيام.

وقالت بيربوك إن الحكومة الألمانية تعمل مع شركاء دوليين ومع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحت ضغط كبير من أجل توضيح: "أنه يجب أن يتسنى للأشخاص مغادرة المدينة. يجب وقف القصف الروسي للطرق والممرات كي يمكن نقل أشخاص أبرياء إلى مكان آمن".

وأضافت الوزيرة الألمانية أن الوضع يظهر "نوعية الوحشية التي تدير بها الحكومة الروسية هذه الحرب، وهي حرب ضد أشخاص أبرياء". وتابعت بيربوك أن وزارة الخارجية الألمانية وكذلك ديوان المستشارية بألمانيا أوضحا للقيادة الروسية عبر مختلف قنوات الاتصال بصورة متكررة أنه يجب أن يكون هناك ممرات إنسانية.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مع نظيرتها الإستونية إيفا-ماريا ليميتس

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الرئيس الروسي لإتاحة إخلاء مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة

لامحظورات على تسليح أوكرانيا

كما أكدت الوزيرة بيربوك على أنه ليس هناك محظورات بالنسبة لألمانيا حين يتعلق الأمر بالأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.

وأضافت، متحدثة في تالين، أن ألمانيا تدرس الصيانة الإضافية التي ستحتاجها دبابات ماردر وليوبارد قبل أن تتمكن من استخدامها في الميدان بأوكرانيا. وأردفت أن الجيش الألماني نفسه يواجه نقصا في المعدات اللازمة لمهامه الحالية وأن ألمانيا توفر التبرعات من معدات سوفيتية قديمة صنعها حلفاء.

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جدل في ألمانيا بشأن تزويد الجيش الأوكراني بمزيد من الأسلحة

ف.ي/أ.ح (د ب ا، رويترز، ا ف ب)

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