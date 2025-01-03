بيربوك تزور سجن صيدنايا وألمانيا تشجع عودة السوريين لبلادهم

زارت وزيرة الخارجية الألمانية برفقة نظيرها الفرنسي سجن صيدنايا السيئ السمعة في سوريا الذي كان يطلق عليه اسم "المسلخ". وذكرت وزارة الداخلية الألمانية إن برلين تعتزم زيادة برنامج مالي للسوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم.

بعد حوالي أربعة أسابيع من الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقبل لقائها أحمد الشرع رئيس الإدارة الجديدة، زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الجمعة الثالث من يناير / كانون الثاني 2025 سجن صيدنايا السيئ السمعة قرب دمشق، واطلعت بيربوك، برفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو، على ظروف السجن القريب من العاصمة دمشق من قِبَل ممثلي منظمة الحماية المدنية السورية "الخُوذ البيضاء".

ويعتبر سجن صيدنايا من أسوأ السجون العسكرية سمعةً في عهد بشار الأسد. وفي اللغة الدارجة كان يطلق عليه اسم "المسلخ". ومنذ عام 2011 وثق نشطاء حقوق الإنسان عمليات إعدام جماعية ممنهجة وتعذيب واختفاء لآلاف السجناء هناك.

بيربوك: الناس مروا بالجحيم هنا

وقالت بيربوك خلال زيارتها للسجن الواقع بالقرب من العاصمة دمشق إنه لا يمكن إعادة ضحايا نظام الرئيس بشار الأسد، الذين لقوا حتفهم في هذا السجن، للحياة، وأضافت: "لكن يمكننا جميعا المساهمة كمجتمع دولي في ضمان تحقيق العدالة".

واطلعت بيربوك، برفقة نظيرها الفرنسي جان نويل بارو، على ظروف السجن من قبل ممثلي منظمة الحماية المدنية السورية "الخوذ البيضاء". وذكرت بيربوك أنه من أجل ضمان العدالة وكشف الحقائق، دعمت ألمانيا وأوروبا جهات فاعلة مثل الخوذ البيضاء والأمم المتحدة في جمع أدلة في السنوات الأخيرة، وقالت: "هذا بالضبط ما نريد أن نستمر فيه... لذلك نحن هنا - من بين أمور أخرى - لنوضح أننا ندعم أيضا المواطنين هنا في سوريا فيما يتعلق بمسألة جمع الأدلة والعدالة والكشف عن هذه الجرائم الفظيعة".

بعد حوالي أربعة أسابيع من الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وزيرة الخارجية بيربوك تزور سجن صيدنايا السيئ السمعة في سوريا الذي كان يطلق عليه اسم "المسلخ" في عهد الأسد. صورة من: Dominik Butzmann/AA/photothek/picture alliance

وأضافت بيربوك: "لا يمكن ببساطة أن نتخيل الرعب الذي شهدته بعض الأماكن... لكن الناس مروا بالجحيم هنا بالقرب من العاصمة السورية دمشق. لقد قتلوا باستخدام أساليب لا يمكن تصورها في عالم متحضر". واطلعت بيربوك وبارو رفقة الخوذ البيضاء على غرف التعذيب، من بينها غرفة الضاغط الفولاذي سيئة السمعة، التي يقال إنه كان يتم سحق أفراد بها. وشكرت بيربوك أفراد الخوذ البيضاء على عملهم، مشيرة إلى أنهم أوضحوا مرارا أن "نظام الأسد هو نظام تعذيب مزدر للإنسانية ولا يمكن التطبيع معه".

ووصلت بيربوك ونظيرها الفرنسي إلى دمشق في وقت سابق من صباح اليوم للقاء قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، وهي أول زيارة لهما عقب سقوط نظام الأسد، بحسب ما ذكرته قناة تلفزيون سوريا. وهبطت طائرة بيربوك، وهي طائرة نقل مروحية تابعة للجيش الألماني من طراز "إيه 400 إم"، في مطار العاصمة دمشق صباح اليوم الجمعة 03 / 01 / 2025.

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لقاء أحمد الشرع في القصر الرئاسي

وبعد زيارتهما صيدنايا، التقى قائد الإدارة الجديدة وزيري خارجية فرنسا وألمانيا في القصر الرئاسي في دمشق، كما أظهرت لقطات بثّ مباشر.

وأظهرت اللقطات أحمد الشرع متوسطا الوزير الفرنسي جان-نويل بارو والوزيرة الألمانية أنالينا بيربوك، في أول لقاء على هذا المستوى يعقده الشرع مع مسؤولين غربيين منذ أطاح تحالف فصائل معارِضة تتقدمه هيئة تحرير الشام التي يتزعمها، بالرئيس بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر 2024.

ومن المرجح أيضا أن تدور محادثات بيربوك في دمشق حول عودة اللاجئين السوريين من ألمانيا، وهو ما تؤيده الحكومة الانتقالية. ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، يعيش حاليا حوالي 975 ألف سوري في ألمانيا. وقد جاء معظمهم إلى البلاد منذ عام 2015 نتيجة للحرب الأهلية.

ألمانيا توسع برنامجا ماليا للسوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا

وفي السياق الألماني السوري، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الجمعة 03 / 01 / 2025 إن برلين تعتزم زيادة برنامج مالي للمواطنين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم في أعقاب الإطاحة برئيس النظام السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر / كانون الأول 2024.

وأضاف المتحدث "نريد التوسع في البرنامج في المستقبل لمن يرغبون في الرحيل طوعا"، وذكر أن ألمانيا ستوفر نفقات سفر بقيمة 200 يورو (205 دولارات) وتكاليف بدء مشروع تجاري بقيمة ألف يورو لكل بالغ يرغب في مغادرة ألمانيا. وتابع: "أعتقد أن الوضع لا يزال غير واضح تماما بالنسبة لتحركات العودة بأعداد كبيرة".

ع.م / ص.ش (د ب أ ، رويترز)