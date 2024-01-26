بيربوك تزور جنوب السودان وتطالب بمزيد من المساعدات للاجئين

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية بزيادة دعم اللاجئين في جنوب السودان، أثناء زيارتها لمخيم جوروم المكتظ باللاجئين السودانيين الفارين من الحرب في بلادهم. وقالت إن "الحرب في السودان هي قبل كل شيء حرب ضد المرأة".

دعت وزيرة الخارجية الألمانيةأنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، (26 كانون الثاني/ يناير 2024) المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم للاجئين في جنوب السودان. وأدلت بيربوك بهذه التصريحات أثناء زيارتها لمخيم غوروم للاجئين في جنوب السودان، الذي يأوي لاجئين من إثيوبيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ويكتظ بلاجئين فارين من الصراع في السودان المجاور.

والجدير بالذكر أن مخيم غوروم قد تم إنشاؤه في عام 2010 لاستيعاب ثلاثة آلاف شخص من منطقة غامبيلا الإثيوبية التي عانت من الصراع، ولكن بحلول كانون الأول / ديسمبر بات يأوي حوالى عشرة آلاف لاجئ.

وقالت بيربوك:"أناشد بشكل خاص الدول هنا في المنطقة، ودول الخليج، ألا تتجاهل هذه المعاناة الإنسانية، بل أن تزيد بشكل كبير الدعم للنساء والأطفال هنا". وأضافت بيربوك أن "الحرب فيالسودانهي قبل كل شيء حرب ضد المرأة"، قائلة إن العنف الجنسي والاغتصاب يُستخدمان بشكل منهجي كأسلحة في الصراع.

وذكرت بيربوك أن النساء اللاتي تحدثت إليهن في جوروم "عانين من أسوأ المحن، واضطررن إلى مشاهدة بناتهن يتعرضن للاغتصاب أمامهن كما فقدن أطفالهن أثناء فرارهن".

وفي وقت سابق، تلقت بيربوك إيجازا حول الوضع في جنوب السودان في مقر بعثة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، ذكر أعضاء في وفد بيربوك أن وزيرة الخارجية "ستتوجه إلى الأردن بعد رحلتها إلى شرق أفريقيا وستجري غدا السبت محادثات سياسية هناك حول أزمة الشرق الأوسط". وقال مكتب الوزيرة إن بيربوك ستلتقي بنظيرها الأردني أيمن الصفدي.

م.ع.ح/ ع.ج (د ب أ)