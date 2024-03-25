بيربوك ترحب بقرار مجلس الأمن وتحذر من شن "هجوم كبير" في رفح

رحبت وزيرة الخارجية الألمانية بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف فوري لإطلاق النار ودعت إسرائيل للتخلي عن شن هجوم بري في رفح. نظيرها الإسرائيلي رد عليها قائلا إن بلاده تنتظر من أصدقائها مواصلة دعمها "في هذه الأوقات الصعبة".

رحبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالقرار، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين (25 مارس/آذار 2024) والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن .

وقالت بيربوك مساء اليوم وعلى هامش زيارتها في القدس، إنها "شعرت بارتياح حيال التصديق على القرار لأن كل يوم يهم"، مشيرة إلى أن هذا ينطبق سواء على الشعب الجائع في غزة أو على "الرهائن" الذين لا يزالون محتجزين لدى حركة حماس.

يشار إلى أنه بعد مضي قرابة ستة أشهر من الصراع الدائر في قطاع غزة، صادق مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على قرار يدعو للمرة الأولى إلى "وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تلتزم به جميع الأطراف ويفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

وإذ أعرب مجلس الأمن عن "قلقه العميق بشأن الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة"، طالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل "الرهائن" الذين تحتجزهم حماس.

وامتنعت الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، عن التصويت اليوم الاثنين، الأمر الذي ساهم في تبني القرار بعدما صوتت الدول الـ14 الأخرى في المجلس لصالحه.

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بيربوك تحذر إسرائيل من شن "هجوم كبير" على رفح

ووصلت الوزيرة الألمانية إلى إسرائيل بعد اجتماع مع نظيرها المصري سامح شكري . وقبل مغادرتها القاهرة طالبت بيربوك إسرائيل بالتخلي عن شن هجوم بري في رفح بجنوب قطاع غزة.

وقالت في بيان بمطار القاهرة: "لا يمكن أن يكون هناك هجوم كبير في رفح". وتابعت إنه في ضوء الوضع الإنساني المأساوي في غزة: "لا يمكن للناس أن يختفوا في الهواء".

وتعد زيارة بيربوك لإسرائيل هي السادسة من نوعها منذ هجوم حماس الإرهابي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن تعقد بيربوك خلال هذه الزيارة اجتماعا مع نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس قبل ظهر غد الثلاثاء.

وكانت بيربوك دعت على منصة إكس أمس الأحد إلى عقد هدنة إنسانية فورية في غزة تفضي إلى وقف لإطلاق النار.

ورد عليها نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس على نفس المنصة بقوله: "ننتظر من أصدقائنا أن يواصلوا دعم إسرائيل في هذه الأوقات الصعبة وعدم إضعافها أمام منظمة حماس الإرهابية".

وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه لا يمكن الإعلان عن هدنة إنسانية إلا بعد إطلاق سراح "الرهائن الإسرائيليين". وفيما يتعلق بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، قال كاتس:" يجب أن نعمل معا على هذا الأمر".

ومن المتوقع أن تزور بيربوك في المساء الضفة الغربية وتلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله.

يشار إلى أن رئيس ألمانيا ومستشارها ووزيري خارجيتها والدفاع قاموا بزيارات تضامنية إلى إسرائيل عقب هجوم السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، الذي شنته على بلدات جنوب إسرائيل حركة حماس، المصنفة من قبل ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

ع.ج.م/أ.ح/ هـ.د (د ب أ)