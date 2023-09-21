بيربوك تدعو دول العالم للقيام بإصلاحات جذرية للأمم المتحدة

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الخميس (21 سبتمبر/ أيلول 2023)، دول العالم إلى القيام بإصلاحات جذرية للأمم المتحدة حتى تصبح قادرة على تلبية متطلبات المستقبل.
وقالت بيربوك خلال مشاركتها في اجتماع تحضيري لـ "قمة المستقبل" التابعة للأمم المتحدة المزمع عقدها في أيلول/سبتمبر 2024: "الأمم المتحدة تعمل كقاطرة للتقدم والسلام منذ عام 1945".
بيد أن رئيسة الدبلوماسية الألمانية لفتت إلى أن من الواضح أن الأمم المتحدة تحتاج إلى "تحديث حتى تتمكن من الاستمرار في تنفيذ مهمتها للأجيال القادمة".
من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن التطور نحو عالم متعدد الأقطاب يمكن أن ينطوي على "مخاطر جسيمة"، وحذر:" يمكن أن يؤدي هذا إلى توترات جيوسياسية أكبر ومنافسة فوضوية والمزيد من التشرذم".
وأعرب غوتيريش عن اعتقاده بأن قمة المستقبل تمثل فرصة فريدة من نوعها لإحداث توافق بين المؤسسات المتعددة الأطراف، التي تقادمت وبين العالم الحالي.
وكلف غوتيريش ألمانيا بالتخطيط لقمة المستقبل، التي تهدف في خريف العام المقبل إلى وضع الأساس لإعادة تنظيم شاملة لمنظمة الأمم المتحدة.
وستتولى المسؤولية عن القمة السفيرة الألمانية لدى الأمم المتحدة أنتيا ليندرستزه، وهي أول سيدة تترأس البعثة الدبلوماسية الألمانية لدى المنظمة الدولية.
كلف غوتيريش ألمانيا بالتخطيط لقمة المستقبل، التي تهدف لوضع الأساس لإعادة تنظيم شاملة لمنظمة الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالخطط الإصلاحية، قالت بيربوك: "لا يمكن لدولة واحدة في العالم أن ترد على الأسئلة الكبيرة لعصرنا"، مشيرة إلى أن هذه الأسئلة تتعلق بملفات مثل أزمة المناخ وعدم المساواة والرقمنة وحقوق المرأة.
وأردفت الوزيرة الألمانية: "لدينا في قمة المستقبل في العام المقبل الفرصة لدفع هذه القضايا قدما".
وطالبت بيربوك بتكثيف الجهود المبذولة ولاسيما من جانب الدول الصناعية، وقالت إنه يجب إصلاح الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية " فنحن بحاجة إلى مؤسسات تعكس الواقع الحالي حتى نتمكن من صياغة الواقع الحالي".
وذكرت الوزيرة الألمانية أن أكثر من مليار شخص استطاعوا خلال العقود الثلاثة الماضية الإفلات من الفقر المدقع وأن معدل وفيات الأطفال تراجع وأن معدل محو الأمية ارتفع من 70% قبل خمسة عقود ليصل اليوم إلى قرابة 90%.
و"هذا يوضح أننا نستطيع أن نحقق أشياء جديرة بالملاحظة عندما نوحد قوانا"، تنهي بيربوك كلامها.
ف.ي/ أ.ح (د ب أ)
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