بيربوك تدعو الدول العربية للتعاون من أجل السلام

دعت وزيرة الخارجية الألمانية الدول العربية إلى التعاون من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط. يأتي ذلك في ظل تجدد الصراع في غزة بعد انهيار الهدنة، كما طالب الرئيس الفرنسي بجهود دولية من أجل ضمان الأمن ووصول المساعدات.

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الدول العربية إلى التفاعل البناء من أجل التوصل إلى حل سلمي بين إسرائيل والفلسطينيين في ضوء تجدد المعارك العنيفة بين الجانبين في قطاع غزة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت (الثاني من ديسمبر/ كانون الأول 2023) قالت بيربوك: "يجب على جميع الراغبين في إنهاء المعاناة أن يتعاونوا الآن لأن مفتاح الحياة في سلام وأمان بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين موجود في المنطقة أيضا". وأضافت أن من المهم بالنسبة لها ولاسيما في الساعات التي تشهد صراعا من أجل استمرار الهدنة الإنسانية، التواصل الوثيق مع الدول العربية البناءة والمعتدلة في المنطقة، وقالت "لقد جعلنا من هذا الأمر أولويتنا منذ البداية ولن نتوانى في هذا السعي". وأكدت الوزيرة الألمانية على أنشطة الوساطة الخاصة التي تقوم بها قطر ومصر والسعودية والأردن والإمارات، بالإضافة إلى البحرين والمغرب. وتابعت: "في هذا الموقف الذي تكفي فيه شرارة أخرى لإشعال حريق ضخم في المنطقة برمتها، ستواصل ألمانيا تكثيف الجهود مع الشركاء الإقليميين حتى يكون من الممكن تحقيق مستقبل للمنطقة يكون فيه لكل الدول الحق في السيادة والعيش في سلام وأمان".

طالبت باريس بمضاعفة الجهود للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار ووصول المساعدات إلى غزة صورة من: Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

عودة فريق الموساد من قطر

من جهته دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى "مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار" في قطاع غزة الذي يتعرّض مجدّدًا للقصف الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة مع حركة حماس. وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في دبي حيث يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، "من الواضح جدًا أن استئناف القتال في قطاع غزة هو موضوع مثير للقلق وقد شكّل محور العديد من النقاشات". واعتبر أن "هذا الوضع يتطلب مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وللإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل".

وكانت إسرائيل قد صرحت اليوم السبت أنها استدعت فريقا من الموساد من قطر، التي تستضيف مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس، واتهمت الحركة الفلسطينية بخرق اتفاق إطلاق سراح الرهائن الذي كان من الممكن أن يحول دون استئناف الحرب في قطاع غزة. وجاء في بيان للحكومة الإسرائيلية أن حماس "لم تنفذ الجزء الخاص بها من الاتفاق والذي يقضي بإطلاق سراح جميع الأطفال والنساء (الرهائن) وفقا لقائمة تم تسليمها إلى حماس ووافقت عليها".

يذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية.

ع.أ.ج/ ع ج (د ب ا، أ ف ب، رويترز)