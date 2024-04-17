بيربوك تدعو إيران وإسرائيل إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس"

وسط تبادل التهديدات بين إسرائيل وإيران دعت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك الطرفين إلى "ضبط النفس الحكيم". وأكدت من تل أبيب، في ختام زيارتها السابعة للدولة العبرية منذ بدء حرب غزة، أن "دوامة التصعيد لن تخدم أحدا".

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك اليوم الأربعاء (17 إبريل/نيسان 2024) إنها أوضحت خلال محادثاتها في إسرائيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وآخرين أنه لا ينبغي السماح بأن ينزلق الشرق الأوسط إلى وضع لا يمكن التنبؤ بنتائجه على الإطلاق.

وجاءت تصريحات الوزيرة الألمانية بعد أيام من تنفيذ إيران هجوما غير مسبوق على إسرائيل بإطلاق مئات الطائرات المسيَّرة والصواريخ والقذائف الباليستية ردا على الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وتهدد إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني عليها، ويقول نتانياهو إن بلاده "تحتفظ بالحق في حماية نفسها" . وتعهد قائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي "بالرد" فيما شدد المتحدث العسكري دانييل هاغاري أيضًا على أن إيران "لن تفلت من العقاب".

وقالت بيربوك، وهي أول مسؤول أجنبي يزور إسرائيل بعد الهجوم الإيراني ، "يجب على الجميع الآن أن يتصرفوا بشكل مدروس ومسؤول - أنا لا أتحدث عن الاستسلام - أنا أتحدث عن ضبط النفس الحكيم".

الهجوم الإيراني على إسرائيل.. هل يغير الشرق الأوسط؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وقبل مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى المزمع عقده في جزيرة كابري الإيطالية، قالت بيربوك إن "دوامة التصعيد لن تخدم أحدا"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يسري بالنسبة لأمن إسرائيل "التي لها عشرات الرهائن في قبضة حركة حماس"، وبالنسبة لسكان غزة، وبالنسبة لـ " الكثير من الناس في إيران الذين يعانون هم أنفسهم من نظام الحكم (هناك)" وكذلك بالنسبة لدول أخرى في المنطقة.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر:" نحن كمجموعة السبع نتحدث بصوت واحد ندعو كل الأطراف الفاعلة في المنطقة إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس ".

وأجرت بيربوك، التي تزور إسرائيل للمرة السابعة منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي بعد الهجوم الإرهابي لحركة حماس، محادثات أزمة مع المسؤولين الإسرائيليين قبل توجهها إلى كابري.

وتفاقمت التوترات في الشرق الأوسط وخاصة بعد أن توعدت إيران بالرد إذا شنت عدوتها اللدود إسرائيل أي هجمات أخرى. وحذرت اليوم على لسان الرئيس إبراهيم رئيسي من "رد قاس وعنيف" إذا هاجمتها إسرائيل. وخلال الاحتفال بيوم الجيش عُرضت في طهران اليوم مجموعة من الأسلحة الإيرانية بما في ذلك طائرات هجومية مسيَّرة وصواريخ باليستية بعيدة المدى.

وقالت إن برلين وباريس تؤيدان توسيع نظام العقوبات الأوروبي ضد المسيرات الإيرانية ليشمل " تقنيات الصواريخ ".

ع.ج.م/ع.ش/ز.أ.ب (أ ف ب، د ب أ، رويترز)