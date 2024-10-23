بيربوك تحذر من تبعات كبيرة للحرب بين إسرائيل وحزب الله

في ضوء الحرب بين إسرائيل وميليشيا حزب الله في لبنان، حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من عواقب بعيدة المدى على الشرق الأوسط، ودعت إلى تعزيز العمل الدبلوماسي للتوصل إلى حل في لبنان.

خلال زيارة للعاصمة اللبنانية بيروت اليوم الأربعاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2024)، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "إن زعزعة الاستقرار الكامل في البلاد، سيكون قاتلا للمجتمع الأكثر تنوعا دينيا بين جميع دول الشرق الأوسط وأيضا للمنطقة بأكملها". وأضافت أن "إسرائيل نجحت في الأسابيع القليلة الماضية في إضعاف حزب الله بشكل كبير".

وتعتبر دول عديدة حزب الله، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية من بينها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كمنظمة إرهابية.

ودعت بيربوك للعمل "مع شركائنا في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم العربي لتطوير حل دبلوماسي قابل للتطبيق يحمي المصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل ولبنان".

ودعت وزيرة الخارجية الأمريكية إلى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، معتبرة أن مفتاح السلام يكمن في التنفيذ الكامل للقرار رقم 1701. كما أن للقوات المسلحة اللبنانية دوراً مهماً تؤديه.

سواء في بيروت أو في مؤتمر لبنان في باريس أرادت بيربوك "استكشاف كيف يمكننا إحراز تقدم على هذا الطريق الصعب وفي الوقت نفسه المساعدة في تخفيف المعاناة الإنسانية". والتقت الوزيرة بيربوك بقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.

وحذرت بيربوك من أن الوضع الإنساني في لبنان يصبح أكثر يأسا يوما بعد يوم. ومن غير المحتمل "كيف يختبئ الإرهابيون بشكل غير مسؤول خلف المدنيين ويستمرون في إطلاق الصواريخ على إسرائيل من هناك". وطالبت في الوقت نفسه، إسرائيل بمواءمة عملياتها ضمن الحدود الضيقة لقانون الدفاع عن النفس والقانون الإنساني الدولي وحماية أرواح المدنيين الأبرياء.

وحطت بيربوك على متن طائرة صغيرة تابعة للجيش الألماني في مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية في الصباح. وهذه هي الزيارة الرابعة لوزيرة الخارجية الألمانية إلى لبنان منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي مركز الاستجابة للأزمات التابع للصليب الأحمر اللبناني، اطلعت الوزيرة على العمل في مجال الرعاية الطبية الطارئة في جنوب البلاد. وأبلغ أحد الموظفين بيربوك أنه قبل وقت قصير من زيارتها، تعرض رجال الإنقاذ التابعون للصليب الأحمر لإطلاق النار في المنطقة - على الرغم من الإعلان عن انتشارهم مسبقا. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

ودافعت وزيرة الخارجية الألمانية عن إمداد بلادها لإسرائيل بالأسلحة. وخلال زيارتها الحالية للعاصمة اللبنانية بيروت، قالت بيربوك اليوم الأربعاء، إن ألمانيا أوضحت أنها "تدعم إسرائيل في حقها في الدفاع عن النفس بما في ذلك بالأسلحة أيضا".

وصرحت الوزيرة بأن كل شحنة أسلحة تقدمها بلادها، تخضع للقانون الإنساني الدولي، مشيرة لما اسمته "المسؤولية الألمانية حيال الدفاع عن القانون الإنساني الدولي والمساعدات الإنسانية". وأضافت بيربوك: "يقع على عاتق الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الالتزام بهذا القانون الإنساني الدولي".

كما حثت بيربوك الحكومة الإسرائيلية على السماح بوصول المزيد من المساعدات للسكان المدنيين الذين يعانون في قطاع غزة . وقالت بيربوك إن " الوضع يزداد يأسا يوما بعد يوم ولاسيما في شمال غزة"، لافتة إلى أن هذه المنطقة محاصرة بالكامل منذ 19 يوما، وأن "المساعدات الإنسانية لا تدخل إلى هناك إلا على شكل قطرات".

وقالت بيربوك إن محكمة العدل الدولية كانت قضت بموجب أمر قضائي مؤقت بأنه يجب على الحكومة الإسرائيلية توفير إمدادات كافية من السلع الضرورية والمساعدات الإنسانية لسكان غزة، وأكدت بيربوك أن "هذا الأمر ملزم بالنسبة لإسرائيل وللحكومة بموجب القانون الدولي".

ف.ي/أ.ح/ ع.خ (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)