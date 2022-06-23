بيربوك تتوقع وصول آلاف الأفغان إلى ألمانيا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأنها تتوقع وصول العديد من الأشخاص المحتاجين إلى حماية بشكل خاص من أفغانستان، وذلك بعد إبرام اتفاقية جديدة مع باكستان.

وقالت السياسية التي تنتمي لحزب الخضر، في برلين اليوم الخميس (23 يونيو/حزيران 2022)، إن الاتفاقية فتحت لأول مرة طريق خروج مشروع من أفغانستان عبر باكستان إلى ألمانيا أمام آلاف الأشخاص الذين تعهدت برلين بإيوائهم. وأضافت بيربوك أن العمل على تنفيذ الاتفاقية يجري على قدم وساق.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أن هؤلاء الذين وعدتهم الحكومة الألمانية بالدخول يمكنهم أن يكونوا في طليعة المستفيدين من هذه الاتفاقية مشيرة إلى أن برلين لديها البيانات الشخصية لهؤلاء ما يتيح إمكانية نقلهم سريعا من باكستان إلى ألمانيا.

وقدمت بيربوك تقييما أوليا لـ "خطة العمل أفغانستان" التي كانت طرحتها قبل ستة شهور، وقالت إن ألمانيا استقبلت ثلثي عدد الأشخاص الذين وعدتهم برلين بالدخول وقالت إن عددهم يزيد عن 21 ألف أفغاني.

وتابعت بيربوك أن ألمانيا استقبلت 75% من الموظفين المحليين السابقين الذين كانوا يعملون لصالح الجيش الألماني واستقبلت نحو 50% من الأشخاص المحتاجين إلى حماية بشكل خاص.

وذكرت بيربوك أن خطة العمل ضاعفت تقريبا عدد حالات الخروج من أفغانستان منذ بداية العام لافتة إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إحضارهم من أفغانستان إلى ألمانيا منذ كانون الثاني/يناير الماضي وصل إلى أكثر من 12 ألف شخص.

ورحبت بيربوك بتكوين لجنة تابعة للبرلمان لتقصي الحقائق بخصوص أفغانستان والتي من المنتظر أن تبدأ عملها في السابع من تموز/يوليو المقبل.

وقالت وزيرة الخارجية إن ألمانيا اضطلعت بمسؤولية كبيرة في أفغانستان خلال العقدين الماضيين. وشددت على أنه من المهم لهذا السبب التعلم بشكل مشترك من أخطاء مهمة الجيش وليس من خلال إلقاء اللوم وذلك بغرض العمل بشكل أفضل في المستقبل، مشيرة إلى أن "هذه المهمة لم تذهب سدى".

هـ.د/ا.ح (د ب أ)