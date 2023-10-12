 بيربوك تتوجه إلى إسرائيل للتضامن وبدء نقل المواطنين الألمان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.10.2023

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بيربوك تتوجه إلى إسرائيل للتضامن وبدء نقل المواطنين الألمان

تعبيرا عن تضامن الحكومة الألمانية معها، تنوي وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك القيام بزيارة لإسرائيل يوم غد الجمعة. في المقابل انطلقت عملية نقل المواطنين الألمان من إسرائيل بثلاث رحلات لشركة لوفتهانزا.

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك إلى إسرائيل غدا الجمعة في زيارة تضامنية.

تعتزم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التوجه إلى إسرائيل غدا الجمعة في زيارة لإظهار التضامن معها عقب هجوم حماس، وذلك حسبما أعلن متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين، الخميس (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023).

مختارات

ولم يتم الإعلان بعد عن تفاصيل الزيارة.

وكانت بيربوك أكدت لإسرائيل مرارا تضامن بلادها معها وذلك بعد وقوع الهجوم الذي بدأته حماس مطلع الأسبوع الجاري.

وحذرت بيربوك أمام البرلمان الألماني أمس الأربعاء من حدوث مزيد من التصعيد للصراع في الشرق الأوسط، وقالت وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاطر أخرى بالنسبة لإسرائيل، وربما للمنطقة برمتها: "نعم، هذه المخاطر موجودة".

وفي سياق متصل، جدد المستشار الألماني أولاف شولتس في بيان الحكومة الذي ألقاه أمام البرلمان صباح اليوم على التأكيد على تضامن بلاده الكامل مع إسرائيل.

وقال: "في هذه اللحظة لا يوجد بالنسبة لألمانيا سوى مكان واحد فقط، وهو المكان بجانب إسرائيل". وأضاف: "إننا نعني ذلك عندما نقول: أمن إسرائيل مصلحة وطنية ألمانية. إسرائيل لها الحق بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ضد هذا الهجوم الهمجي".

يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى أنها منظمة إرهابية. كما أعلن المستشار شولتس في بيانه الحكومي أنه سيتم حظر جميع أنشطة حماس في ألمانيا.

في غضون ذلك نقلت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا على متن أول ثلاث رحلات خاصة نفذتها اليوم الخميس أكثر من 660 ألمانيا وذويهم من إسرائيل إلى ألمانيا حتى الآن.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية اليوم أن أول ثلاث رحلات انطلقت مباشرة من تل أبيب إلى فرانكفورت وميونخ، مشيرة إلى أن من المنتظر تسيير رحلات أخرى خلال فترة ما بعد الظهر اليوم، وغدا الجمعة.

طائرة تابعة لشركة لوفتنهانزا في مطار بن غوريون بإسرائيل.

نقلت شركة لوفتهانزا على متن أول ثلاث رحلات خاصة نفذتها أكثر من 660 ألمانيا وذويهم من إسرائيل إلى ألمانيا حتى الآن.

وكان مواطنون ألمان ممن سجلوا أسماءهم في قائمة وزارة الخارجية الاحترازية لمعلومات الأزمات، تمكنوا من التقدم بطلب للسفر على متن هذه الرحلات. وكانت لوفتهانزا وعدت بتقديم ما يصل إلى أربع رحلات من تل أبيب في كل من اليوم وغدا الجمعة.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أعلنت في وقت سابق من اليوم عن انطلاق أو رحلة طيران خاصة من شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا لنقل مواطنين ألمان من إسرائيل إلى ألمانيا بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس.

وأقلعت رحلة خاصة بعد ظهر اليوم من تل أبيب متجهة إلى فرانكفورت، ومن المنتظر تسيير رحلات أخرى بتكليف من الخارجية الألمانية.

ف.ي/ أ.ح/ م.س (د ب أ)

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