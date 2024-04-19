بيربوك تبدي غضبها حيال تقارير "مضللة" عن خلاف مع نتنياهو

في ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، في جزيرة كابري الإيطالية الجمعة (19 أبريل/نيسان 2024)، إن "السفير الألماني لدى إسرائيل شتيفن زايبرت كان على اتصال بطاقم رئيس الوزراء (الإسرائيلي) وأوضح رأينا في مثل هذه المنشورات المشوهة"، وذلك في رد منها على سؤال من صحفي حول ما إذا كانت تحدثت مع نتنياهو عن هذه الحادثة.

وأكدت بيربوك: "نحن لا نعلق على المحادثات السرية. وزارتي والسفير الألماني في إسرائيل علقا على هذا الأمر. تم الإعراب لنا عن الأسف حيال النشر الذي لم يتضح مصدره بعد، وليس لدينا ما نضيفه".

وكانت وزارة الخارجية الألمانية وصفت في وقت سابق اليوم هذه التقارير بأنها "مضللة"، وكتبت على منصة إكس أن النقاط الرئيسية المذكورة في هذه التقارير عن اللقاء الذي جمع بين بيربوك ونتنياهو لمدة ساعة "خاطئة".

تجدر الإشارة إلى أن صحفية في القناة الثالثة عشر في التلفزيون الإسرائيلي كانت قد كتبت على منصة إكس في وقت سابق أن اللقاء بين بيربوك ونتنياهو كان لقاء صعبا؛ وتردد أن السبب في ذلك هو أن بيربوك عُرض عليها صور من قطاع غزة تظهر فيها الأسواق مليئة بالطعام، غير أن السياسية المنتمية إلى حزب الخضر لفتت إلى أن السكان في القطاع الساحلي المحاصر يعانون الجوع، وتردد أن نتنياهو رد عليها بأنه لا توجد حالات جوع هناك.

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وأفاد التقرير بأن بيربوك نصحته أيضا بعدم عرض الصور لأنها لا تتوافق مع الواقع في قطاع غزة. وذكرت التقارير أن نتنياهو رد عليها بصوت عال قائلا: إن الصور حقيقية وإن إسرائيل لا تعرض واقعا مختلقا كما كان يفعل النازيون.

في إشارة إلى ما فعله النازيون عندما أمروا فريقا سينمائيا عام 1942 بتصوير فيلم دعائي يتضمن مشاهد من الحياة اليومية في غيتو وارسو اليهودي.

وجاء في هذه التقارير أن بيربوك سألت نتنياهو عما إذا كان يريد أن يقول إن الأطباء على سبيل المثال في قطاع غزة وكذلك وسائل الإعلام الدولية لا ينقلون الحقيقة.

وكانت بيربوك زارت إسرائيل أول أمس الأربعاء، وذلك للمرة السابعة منذ هجوم حماس الإرهابي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وعقدت بيربوك خلال الزيارة الأخيرة لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين بينهم نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ.

ف.ي/ع.ش (د ب أ)