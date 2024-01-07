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بيربوك تبدأ جولة لمدة أسبوع في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا

٧ يناير ٢٠٢٤

تتوجه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى إسرائيل ودول أخرى بالشرق الأوسط اليوم الأحد على خلفية حرب غزة. وستواصل بيربوك فيما بعد جوبتها في جنوب شرق آسيا. وتستمر جولة الوزيرة الألمانية في المنطقتين أسبوعا كاملا.

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وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك - صورة بتاريخ 30 نوفمبر 2023
تعتزم بيربوك إجراء محادثات مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وشخصيات أخرى الاثنينصورة من: Sebastian Gollnow/AFP/Getty Images

في مستهل جولتها في الشرق الأوسط تعتزم رئيسة  الدبلوماسية الألمانية أنالينا بيربوك  الالتقاء بنظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس لإجراء مباحثات ثنائية. ومن المقرر أيضا أن تلتقي بالرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ. وخلال كلا اللقائين من الممكن أن يتم بحث المساعي لأجل إطلاق سراح الرهائن الذين تم اختطافهم من قبل  حركة حماس، ومناقشة الوضع الإنساني في  قطاع غزة، وكذلك إمكانية تنفيذ حل الدولتين بعد انتهاء الحرب.

وبحسب تصريحات متحدث باسم الخارجية الألمانية، تعتزم بيربوك إجراء محادثات مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وشخصيات أخرى غدا الاثنين. ومن المقرر بعد ذلك إجراء مباحثات في مصر مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. كما تعتزم بيربوك زيارة لبنان أيضا قبل التوجه إلى الفلبين وماليزيا وسنغافورة في منتصف الأسبوع.

وفي مؤتمر صحافي الجمعة، أعادت بيربوك تأكيد موقف  ألمانيا  من النزاع في الشرق الأوسط، قائلةً "ينبغي ألا يكون هناك احتلال لقطاع غزة أو عمليات تهجير أو تقليص لحجم الأراضي". وتابعت "في الوقت نفسه، ينبغي ألا تواجه إسرائيل أي تهديد من قطاع غزة"، مضيفةً "لن يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من التعايش بسلام إلا إذا كان الأمن مستتبا لدى الطرفين".

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ / أ.ف.ب)

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