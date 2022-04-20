بيربوك تؤكد دعم ألمانيا الحازم لدول البلطيق وأوكرانيا

تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بتقديم دعم أكبر لدول البلطيق، لاتفيا وإستونيا وليتوانيا، في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا وقالت بيربوك اليوم الأربعاء (20 نيسان/ أبريل 2022) قبل مغادرتها في رحلة تستغرق ثلاثة أيام إلى دول البلطيق الثلاثة: "نحن مستعدون لبذل مزيد من الجهود لضمان سلامة شركائنا".

ودون ذكر تفاصيل أكدت بيبروك قائلة: "في حالة الطوارئ سندافع عن كل سنتيمتر مربع من منطقة تحالفنا المشترك"، مضيفة أن الجيش الألماني يقوم بالفعل بدور قيادي في إطار تواجد حلف شمال الأطلسي (الناتو). وقالت بيربوك: "ألمانيا تأخذ الحقائق الجديدة بعين الاعتبار، مع كل العواقب"، مؤكدة أن الحكومة الألمانية تدعم بحزم أوكرانيا في معركتها من أجل البقاء، بالأسلحة والدعم المالي والعقوبات الصارمة الأخرى ضد قاعدة سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفة أن ألمانيا تقوي في الوقت نفسه دفاعاتها الخاصة وتساهم في إعادة توجيه الأمن في أوروبا، "حتى يتمكن شركاؤنا من الاعتماد على ألمانيا".

وأوضحت الوزيرة أن ألمانيا يمكن أن تتعلم الكثير من لاتفيا وإستونيا وليتوانيا بشأن أسلوب الدفاع، مضيفة أن دول البلطيق دأبت لسنوات على الاستثمار في أمن الطاقة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ومرونة وسائل الإعلام والقدرات الدفاعية، وقالت: "أود الإنصات بدقة لخبراتكم وآرائكم".

واتهمت بيربوك الرئيس الروسي فلاديميربوتين بتجاهل الحياة البشرية والقانون الدوليوفرص الحياة والتنمية لشعبه، وقالت: "لقد قام أيضا بتدمير أجزاء كبيرة من الهيكل الأمني الأوروبي الذي بنينا عليه في العقود الأخيرة والذي كان أيضا ضمانا للأمن، خاصة لأصدقائنا في شرق أوروبا".

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برنامج زيارة حافل باللقاءات

وستركز بيربوك خلال جولتها على رد فعل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والمجتمع الدولي على الحرب في أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، ستناقش قضايا متعلقة بالسياسة الدولية والأوروبية الراهنة وأخرى ثنائية.

وتعتزم بيربوك أن تلتقي أولا نظيرها اللاتفي إدغارز رينكيفيكس اليوم في العاصمة ريغا. ومن المقرر أيضا عقد اجتماع مع رئيس الوزراء كريسغيانيس كارينز. وعقب ظهر اليوم، تعتزم الوزيرة بجانب نظيرها اللاتفي المشاركة في مناقشات مع نظيريهما الإستوني إيفا ماريا ليميتس، والليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس.

بالإضافة إلىالحرب الروسية في أوكرانيا، من المرجح أن يكون الوضع الأمني في المنطقة هو الموضوع الرئيسي للمناقشات. كما تخطط بيربوك لزيارة مركز "التميز للاتصالات الاستراتيجية" التابع للناتو ولقاء ممثلين عن المجتمع المدني في ريغا. وتلتقي الوزيرة في إستونيا غدا الخميس نظيرتها ليميتس في العاصمة تالين، ومن المقرر أيضًا عقد اجتماع مع رئيسة الوزراء كاغا كالاس. وتعتزم بيربوك لاحقا التحدث إلى طلاب في مدرسة ألمانية شريكة وزيارة نصب تذكاري لضحايا الشيوعية. وتتوجه بيربوك إلى ليتوانيا مساء الخميس، حيث تلتقي الرئيس غيتاناس نوسيدا ووزير الخارجية لاندسبيرغيس يوم الجمعة.

كما تعتزم الوزيرة زيارة مجموعة الناتو القتالية في روكلا يوم الجمعة، والتي يقودها الألماني الكولونيل ليفتنانت دانيل أندرا. وتم زيادة الوحدة متعددة الجنسيات من حوالي 1200 جندي إلى حوالي 1600 جندي بقوات إضافية من ألمانيا والنرويج ودول أخرى. وتشارك القوات الألمانية بأكبر عدد في الوحدة بحوالي 1000 جندي. علاوة على ذلك يقود الجيش الألماني منذ عام 2017 "مجموعة المعارك ذات التواجد الأمامي المعزز" (EFP)، كما يُطلق على الوحدة في مصطلحات الناتو.

ع.ج/ خ.س (أ ف ب، د ب أ)