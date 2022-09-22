بيربوك: ألمانيا تأخذ تهديدات بوتين بالنووي بجدية بالغة

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلقها حيال التهديدات المتكررة من جانب الرئيس الروسي باستخدام أسلحة نووية في حرب أوكرانيا لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الحكومة الألمانية لن تسمح بأن تتعرض للابتزاز.
وفي تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية، نشرت الاثنين (الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2022) قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر: "نحن نأخذ كلماته على محمل الجد للغاية، وأي شيء آخر سيكون من قبيل الإهمال". وأضافت بيربوك أن بوتين أظهر مرارا أنه لا يتورع عن ارتكاب أسوأ جرائم الحرب.
وتابعت الوزيرة الألمانية أن بوتين يدرك في الوقت نفسه أنه "ليست هناك دولة في العالم ولا حتى تلك التي لم تتخذ موقفا واضحا حتى الآن مثل الصين، ستقبل ببساطة باللعب بالنار في هذه القضية".
وقالت رئيسة الدبلوماسية الألمانية: "لا ينبغي لنا أن نقبل ولن نقبل بالابتزاز لأن هذا من شأنه أن يدعو بوتين إلى مزيد من التصعيد".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كرر تهديداته باستخدام أسلحة نووية
وأكدت بيربوك أن ألمانيا ستواصل دعم أوكرانيا "بشكل مسؤول" معربة عن قناعتها بأن الرئيس الروسي يخسر الدعم على المستوى الدولي إذ "بالكاد ما توجد هناك دولة في العالم تقف وراء بوتين، وهناك مئات الآلاف من الشباب الروس الذين يفرون من البلاد. وقد أصبح الرئيس الروسي وحيدا ومعزولا بشكل لم يحدث من قبل أبدا".
وكانت روسيا قد أعلنت أنها سوف تدافع عن أراضيها بأي وسيلة ضرورية، ما أدى إلى تكهنات بشأن استخدام أسلحة نووية في ضوء عمليات ضم الأراضي الأوكرانية.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف أن العقيدة العسكرية الروسية تنص على أن القوة النووية مسموحة فقط في حال تعرض "وجود روسيا" للخطر، مضيفا أن "استخدام الكلمات الصحيحة مهم للغاية".
يشار إلى أن بوتين كان قد أعلن في اعقاب غزو أوكرانيا وضع "قوة الردع" التي تشمل عنصرا نوويا، في حال تأهب.
وهدد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعواقب وخيمة إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية أو كيميائية تكتيكية في أوكرانيا.
م.س / أ.ح ( د ب أ)
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
الهجوم الأول
قامت الولايات المتحدة بإسقاط القنبلة النووية الأولى "الولد الصغير" على مدينة هيروشيما يوم 6 أغسطس عام 1945. ما أدى إلى مقتل خُمس سكان المدينة، الذين يقدر عددهم بحوالي 350 ألف. تبع ذلك هجوم ثاني في وقت أخر على مدينة ناغازاكي. وكانت هذه الهجمات هي الوحيدة التي تمت باستخدام الأسلحة النووية في تاريخ الحرب.
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
تأجيل الهجوم
كان من المفترض أن يشن الهجوم على هيروشيما في الأول من آب/ أغسطس من عام 1945. ولكن تم تأجيله بسبب الإعصار الذي يهدد منطقة جنوب المحيط الهادئ. وبعد خمسة أيام من الموعد الأول بدأ الهجوم من على متن طائرة " إنولا غاي" والتي كان عدد طاقمها 13 شخصا، لكن لم يكن أي منهم على علم بطبيعة المهمة التي سينفذونها إلا بعد إقلاع الطائرة.
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
الهجوم الثاني
بعد ثلاثة أيام من هيروشيما ألقى الأميركيون القنبلة الذرية الثانية على مدينة ناغازاكي. وكان من المقرر في الأصل أن يستهدف الهجوم مدينة كيوتو. ولكن بعد اعتراضات وزير الدفاع الأمريكي تحول الهجوم إلى ناغازاكي. وتبلغ قوة انفجار القنبلة المسماة "الرجل البدين" 22 ألف طن من مادة تي ان تي. ويقدر عدد القتلى، الناجم عن هذا الهجوم، حتى ديسمبر 1945 بحوالي 70ألف شخص آخر.ِ
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
اختيار استراتيجي للهدف
كانت مدينة ناغازاكي واحدة من أكبر الموانيء البحرية التي تقع جنوب اليابان. وكان لها أهمية إستراتيجية كبيرة بسبب نشاطها الصناعي، حيث كانت تُنتج الذخائر، والسفن، والمًعدَّات العسكرية، والمواد الحربية الأخرى.وصنعت هناك أيضا الطوربيدات، التي استخدمتها اليابان في هجومها على الأسطول الأميركي" في بيرل هاربور"
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
ارتفاع عدد الضحايا
بعدة عدة أشهر من الهجمات مات عشرات الآلاف بسبب آثار التفجيرات. ففي هيروشيما وحدها مات حتى نهاية عام 1945 حوالي 60 الف شخص آخرين،بسبب آثار التسمم الإشعاعي والحروق وإصابات خطيرة أخرى. ويقدر عدد أواخر الضحايا بعد خمس سنوات من الحادث بحوالي 230 الف في كل من هيروشيما وناغازاكي.
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
نهاية حرب مخيفة
بعد إلقاء القنبلتين الذريتين كان العديد من اليابانيين يخشون هجوما ثالثا على طوكيو. وبعدها أعلنت اليابان استسلامها لتنتهي الحرب العالمية الثانية في آسيا. الرئيس الأمريكي هاري ترومان هو الذي أمر آنذاك بتنفيذ الهجمات، حيث كان على قناعة بأن الهجوم النووي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب بسرعة. ولكن العديد من المؤرخين يصفون هذه الهجمات بجرائم الحرب.
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
إعادة البناء
تم إعادة بناء مدينة هيروشيما المدمرة بكاملها، ما عدى جزيرة في نهر أوتا، الذي بقيت متنزها للسلام. ويوجد الآن عدد كبير من النصب التذكارية مثل: متحف السلام، نصب تذكاري لسلام الأطفال، أنقاض الشركات الصناعية والتجارية.
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
ثقافة النصب التذكارية في اليابان
في ناغازاكي يتم منذ عام 1955 تخليد ذكرى الهجوم النووي في حديقة السلام للضحايا. ويلعب هذا الحدث التذكاري في اليابان دورا كبيرا في فهم الذات الثقافية والوطنية. وقد أصبحت المدن اليابانية هيروشيما وناغازاكي رموزا لأهوال الحرب العالمية النووية.
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في ذكرى الهجوم النووي الأمريكي على هيروشيما وناغازاكي
يوم تذكاري ضد النسيان
منذ الهجمات في آب/أغسطس 1945، يتذكر الناس عبر العالم هذا الهجوم، الذي خلف العديد من الضحايا. وتنظم مدينة هيروشيما كل عام يوما تذكاريا كبيرا بحضورالناجين وأسر الضحايا والمواطنين والسياسين للوقوف دقيقة من الصمت. ويعمل الكثير من اليابانيين من أجل نزع السلاح النووي وإيقاف انتشاره.
الكاتب: راشل بايغ/ أمين بنضريف