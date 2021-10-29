صحافي ألماني يشغل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2013 منصب المدير العام لمؤسسة DW الإعلامية الألمانية. عمل ليمبورغ في قناة "برو 7" وقناة "سات1" نائبا لرئيس قسم الأخبار قبل انضمامه إلى DW.

بيتر ليمبورغ من مواليد بون في يوليو/ تموز 1960. درس القانون في جامعة بون وتدرب على العمل التلفزيوني في وكالة الأنباء الألمانية. عمل مراسلا تلفزيونيا في أوروبا الشرقية وبروكسل. في عام 1996 تولى إدارة مكتب بون لقناة "برو 7" الألمانية ثم رئيسا لقسم الشؤون السياسية في القناة. كما تولى لاحقا رئاسة القسم المذكور في قناة "زات 1".