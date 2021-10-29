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بيتر ليمبورغ

صحافي ألماني يشغل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2013 منصب المدير العام لمؤسسة DW الإعلامية الألمانية. عمل ليمبورغ في قناة "برو 7" وقناة "سات1" نائبا لرئيس قسم الأخبار قبل انضمامه إلى DW.

بيتر ليمبورغ من مواليد بون في يوليو/ تموز 1960. درس القانون في جامعة بون وتدرب على العمل التلفزيوني في وكالة الأنباء الألمانية. عمل مراسلا تلفزيونيا في أوروبا الشرقية وبروكسل. في عام 1996 تولى إدارة مكتب بون لقناة "برو 7" الألمانية ثم رئيسا لقسم الشؤون السياسية في القناة. كما تولى لاحقا رئاسة القسم المذكور في قناة "زات 1".

Logo Deutsche Welle an der Glastuer zum Hauptsitz des Rundfunksenders, Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Bonn | logo of the German international broadcaster Deutsche Welle, Germany, North Rhine-Westphalia, Bonn

بيلاروس تحجب الموقع الإلكتروني لشبكة دويتشه فيله الألمانية 29.10.2021

حظرت بيلاروس الموقع الإلكتروني لشبكة دويتشه فيله الألمانية، معللة ذلك بنشر "روابط صنفتها محاكمها على أنها متطرفة". ووصف مدير عام الشبكة القرار بأنه "عمل يائس"، وطالب متحدث باسم الخارجية الألمانية برفع الحظر.
Taliban fighters and Pakistani soldiers guarding the Torkham crossing side-by-side in Peshawar Taliban fighters stand guard on their side at a border crossing point between Pakistan and Afghanistan in Torkham in Khyber district. Peshawar khyber pakhtunkhwa Pakistan Copyright: HussainxAli

DW تعلن تمكن مراسليها من مغادرة أفغانستان نحو باكستان 10.09.2021

بعد جهود مضنية بذلتها المؤسسة، تمكّن عشرة من مراسلي DW من مغادرة أفغانستان مع عائلاتهم إلى باكستان، حسب مدير عام DW بيتر ليمبورغ، الذي أكد أن الإجراءات لنقلهم إلى ألمانيا والتجهيزات لاستقبالهم تجري على قدم وساق.
Taliban fighters patrol in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 19, 2021. The Taliban celebrated Afghanistan's Independence Day on Thursday by declaring they beat the United States, but challenges to their rule ranging from running a country severely short on cash and bureaucrats to potentially facing an armed opposition began to emerge. (AP Photo/Rahmat Gul)

مقتل قريب لصحفي في دويتشه فيله على يد مقاتلي طالبان 19.08.2021

رغم تطمينات الناطق باسم طالبان، لايزال الصحفيون وعائلاتهم في خطر شديد بأفغانستان. مؤسسة دويتشه فيله أعلنت أن طالبان قتلت قريبا لصحفي يعمل لديها وأصابت آخر. المدير العام للمؤسسة بيتر ليمبورغ دعا الحكومة الألمانية للتحرك.
DW Global Media Forum 2021 | DW Freedom of Speech Award Laureate 2021: Nigerian investigative journalist Tobore Ovuorie

الصحفية النيجيرية أوفوري تتسلم جائزة DW لحرية التعبير 14.06.2021

تسلمت الصحافية النيجيرية توبوري أوفوري جائزة DW لحرية التعبير لعام 2021. وفازت أوفوري بالجائزة تكريما لعملها الصحافي الاستقصائي السري. المدير العام لـ DW بيتر ليمبورغ أشاد بها قائلا إنها واجهت تحديات شديدة خلال عملها.
20.04.2018, China, Ji'nan: --FILE--A chip of Huawei is pictured in Ji'nan city, east China's Shandong province, 20 April 2018. China's tech giant Huawei will neither split nor sell its mainstream businesses, and it has no plan of mass layoff, the company's founder and CEO Ren Zhengfei said here Monday. Foto: Da Qing/Imaginechina/dpa |

وجهة نظر: هواوي في ألمانيا؟ صفقة سيئة 10.07.2019

الصين تراقب بقوة محتوى وسائل الإعلام الأجنبية. وتكليف شركة من هذا البلد بالذات بتشييد البنية التحتية للمعلومات يُعتبر على الأقل سذاجة، كما يرى بيتر ليمبورغ في تعليقه.
DW Global Media Forum 2019 | Live-Video-Conference: Peter Limbourg (Director General, Deutsche Welle, Germany) and Frank-Walter Steinmeier (President of the Federal Republic of Germany) © DW/P. Böll

منتدى DW العالمي الثاني عشر يفتتح أعماله في بون 27.05.2019

بدعوة من مؤسسة DW افتتحت اليوم الدورة الثانية عشرة للمنتدى العالمي للإعلام في بون بحضور ما لا يقل عن 2000 مشارك ومشاركة من مختلف أنحاء العالم. وتنعقد الدورة الحالية تحت شعار "خلق وعي لتحولات جذرية لقوى المجتمع".
Intendant der Deutschen Welle Peter Limbourg nach seiner Wiederwahl am 28.9.2018 in Berlin

إعادة انتخاب بيتر ليمبورغ مديرا عاما لمؤسسة دويتشه فيله 28.09.2018

أعاد مجلس الإعلام في مؤسسة دويتشه فيله الإعلامية الألمانية انتخاب بيتر ليمبورغ مديراً عاماً للمؤسسة للمرة الثانية بالإجماع وذلك لمدة ست سنوات.
دويتشه فيله: منتدى الإعلام يناقش التفاوت العالمي

دويتشه فيله: منتدى الإعلام يناقش التفاوت العالمي 10.06.2018

التفاوتات العالمية هي موضوع منتدى الإعلام العالمي الحادي عشر الذي تنظمه DW في مدينة بون. يحضر فعاليات منتدى هذه السنة 2000 مشارك يناقشون، كيف يمكن للإعلام التعامل مع ذلك وما هي الوسائل العملية للتحرك ضد تلك التفاوتات؟
05.06.2018, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird von Peter Limbourg, Intendant der Deutschen Welle, beim Festakt 65 Jahre Deutsche Welle im Deutschen Bundestag begrüßt. Die Deutsche Welle produziert als der Auslandssender Deutschlands multimediale Informationsangebote in Fernsehen, Hörfunk und Internet in 30 Sprachen. Die Deutsche Welle wird ganz überwiegend mit Steuermitteln finanziert. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ميركل في ذكرى تأسيس DW: دويتشه فيله مرادف للصحافة الجادة 05.06.2018

ثمنت المستشارة ميركل، خلال احتفال بالذكرى الـ 65 لتأسيس DW، عمل المؤسسة، ووعدت بتقديم مزيد من الدعم المالي لها. وأشارت ميركل إلى أن الكثير من الدول تعمل على توسيع مؤسساتها الإعلامية الموجهة للخارج مثل روسيا والصين.

مدير عام DW: نريد الوصول إلى أكبر عدد من الناس 05.06.2018

من محطّة إذاعيّة صغيرة موجهة للألمان في الخارج إلى مركز إعلاميّ بارز على الساحة الدوليّة ومصدر أخبار عالمي بثلاثين لغة، تغيير جذري كبير استطاع العاملون في هذه المحطة إحداثه على مدار 65 عاماً. كلمة مدير عام المحطة، بيتر ليمبورغ
Stop killing journalists. Photo: UNESCO Quelle: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52492#.WffUQVXhCHs

وجهة نظر: يجب الدفاع بقوة عن حرية الصحافة 03.05.2018

بيتر ليمبورغ، المدير العام لـ DW يعبر عن وجهة نظره بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والذكرى الخامسة والستين لتأسيس مؤسسة دويتشه فيله، ويعد بقول الحقيقة تحت كل الظروف.

مدير DW يوجه رسالة للطغاة والمستبدين: لن تستطيعوا قمع حرية التعبير إلى الأبد 19.06.2017

شدد بيتر ليمبورغ المدير العام لمؤسسة DW على حرية الرأي والتعبير، وهاجم تقييدها من قبل الطغاة والمستبدين، مؤكدا على ضرورة الحوار. جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الإعلامي العالمي الذي تنظمه مؤسسة DW في بون.
Global Media Forum 2017: Identity and Diversity | Banner für Newsletter

"الهوية والتنوع": شعار منتدى الإعلام العالمي في نسخته العاشرة 18.06.2017

تنطلق الدورة الـعاشرة من منتدى الإعلام العالمي الذي تنظمه مؤسسة DW في بون الألمانية، في الفترة ما بين 19 و21 يونيو، بحضور ممثلين عن الإعلام والسياسة والمجتمع المدني. الإعلام الرقمي على رأس برامج هذه الدورة.
Former Washington Post reporters Bob Woodward (L-R) and Carl Bernstein stand with White House Correspondents' Association President Jeff Mason of Reuters at the head table before the association's dinner in Washington, U.S. April 29, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

مؤسسة DW تمنح جائزة حرية التعبير السنوية لمراسلي البيت الأبيض 03.05.2017

مؤسسة DW تمنح جائزة حرية التعبير لهذا العام لرابطة مراسلي البيت الأبيض. وسيقوم المدير العام لـDW بيتر ليمبورغ بتسليم الجائزة إلى رئيس الرابطة جيف ماسون في إطار فعاليات المنتدى العالمي للإعلام في بون الصيف القادم.

Der neue Slogan Made for Minds unter dem Logo Deutsche Welle an der Fassade der Zentrale in Bonn am 07.06.2016 an. Im Hintergrund die Zentrale der Deutsche Post DHL, der sogenannte Posttower im ehemaligen Regierungsviertel. | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/R4200

بيان من دويتشه فيله DW حول ما ورد في بعض وسائل الإعلام المصرية 22.03.2017

رفض مدير عام مؤسسة دويتشه فيله مزاعم بثتها بعض وسائل الإعلام المصرية حول تغطيتها للشأن المصري، مؤكدا أن ذلك لن ينال من إستقلالية المؤسسة ومصداقيتها وتغطيتها المتوازنة.
Aufgenommen am ‎15‎. ‎Juni‎ ‎2016 66 | Closing Ceremony Closing Address: Peter Limbourg (Director General, Deutsche Welle, Germany) Copyright: DW/K. Danetzki

منتدى DW العالمي التاسع للإعلام يختتم أعماله في بون 15.06.2016

اختتمت فعاليات الدورة التاسعة لمنتدى الإعلام العالمي، الذي تنظمه مؤسسة DW في مدينة بون، وذلك بمشاركة أكثر من 2000 مشارك، وركز المدير العام لمؤسسة DW بيتر ليمبورغ على القيم، وما إذا كانت أوروبا محتاجة لمراجعتها.
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