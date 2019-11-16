"بيتر الأسود" مساعد بابا نويل يثير الجدل في هولندا

وصل "سينتركلاس" -وهو شخصية خيالية من تقاليد أعياد الميلاد المعروف بـ "بابا نويل"- ومساعدوه ذوو الوجوه السوداء المثيرين للجدل إلى هولندا اليوم السبت (16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) إلى احتجاجات نظمها أعضاء في حركة (بيغيدا) المعادية للأجانب وسط تواجد مكثف للشرطة.
وتم القبض على عدد من أعضاء الحركة التي تحرض على معاداة الإسلام وكراهية المسلمين، ومن بينهم الزعيم إدفين فاغينسفيلد، على هامش احتفال بمناسبة وصول النسخة الهولندية من سانت نيكولاس "بابانويل" إلى آبلدورن.
ووفقاً لوكالة الأنباء الهولندية "ايه إم بي"، رفض المتظاهرون حصر نشاطهم الاحتجاجي في المنطقة المخصصة لهم. وكان أحد زعماء بيغيدا يرتدي زي "زفارتي بيت" أو (بيتر الأسود)، ليتظاهر دعماً للتقليد، الذي يتنكر فيه أشخاص بيض ويرتدون وجهاً أسوداً، ويلونون شفاههم باللون الأحمر ويضعون شعراً مستعاراً أسوداً مجعداً.
وتظاهر مؤيدو مجموعة "اطردوا بيتر الأسود" في ست مدن، داعين إلى مهرجان "سينتركلاس دون عنصرية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "ايه إن بي".
وتقتضي التقاليد الهولندية أن يصل سانتا كلوز "بابا نويل" مع مساعديه في منتصف تشرين ثان/نوفمبر استعداداً لليلة الخامس من كانون أول/ديسمبر عشية عيد القديس نيكولاس، عندما يسلم الهدايا للأطفال الهولنديين المطيعين.
ويرافق بيتر الأسود سانتا كلوز لدى توزيع الهدايا، حيث يحصل الأطفال المشاغبون على كتلة من الفحم بدلاً من الهدايا. ويرى منتقدون أن بيتر الأسود شخصية عنصرية، مشيرين إلى أنه رمز للعبودية ويمثل تمييزاً ضد الأشخاص داكني البشرة.
يذكر أن حركة "بيغيدا"، وهي اختصار لعبارة (أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب)، كانت قد تأسست في ألمانيا في عام 2014، ومن ثم انتقلت الحركة إلى عدة بلدان أوروبية.
ر.ض/ز.أ.ب (د ب أ)
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شبكة قنوات مائية
يبلغ طول الممرات والقنوات المائية التي تربط بين أطراف مدينة أمستردام أكثر من 100 كم، وتؤمن الانتقال الأمثل بين أطراف المدينة. ويرجع تاريخ هذه الممرات إلى القرن السابع عشر عندما كانت العاصمة الهولندية من أغنى وأكثر الموانئ ازدحاماً في العالم. وتُستخدم للتنقلات اليومية ولمشاهدة أشهر معالم المدينة السياحية.
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الدراجة الهوائية وسيلة نقل
يبلغ عدد الدراجات الهوائية أكثر من 800 ألف دراجة وهذا العدد يفوق عدد سكان مدينة أمستردام. كما تستضيف المدينة سباق الدراجات الدولي الذي يهدف إلى نشر الوعي البيئي والتحذير من خطر الانبعاثات السامة والمحافظة على صحتنا. ويبقى أن نشير إلى أن جميع أيام العام مناسبة لركوب الدراجة.
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هندسة معمارية مميزة
تتخذ واجهات وأسطح أبنية المدينة أشكال "الجملون" الذي يعتبر من السمات التقليدية المميزة لتاريخ الهندسة المعمارية لكل بناء من أبنية مدينة أمستردام. كما يمكن مشاهدة الكثير من هذه الأبنية على ضفاف القنوات المائية.
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مشاهيرالفن في أمستردام
يضم متحف ريجكس، الذي يقع في ساحة المتاحف، أرقى أعمال مشاهير الفنانين الهولندين أمثال: رامبرانت وهالس وفيرمير وسيستين. وفي هذا المتحف يُمكنك أن تشاهد لوحة الفنان رامبرانت "دورية الليل" التي أعيدت إلى المتحف عام 2013 بعد أن خضعت لعمليات صيانة وترميم استغرقت أكثر من 10 سنوات.
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زهرة عباد الشمس
إحياء ذكرى الفنان الهولندي الشهير فان كوخ، بعرض أكثر من 700 لوحة وعمل فني في متحف فان كوخ للأعمال واللوحات التي تمثل مرحلة ما بعد الإنطباعية، وعرض أعمال كوخ في المتحف الذي أعيد افتتاحه في عام 2015 وقد أحيط بمتاهات من زهرة عباد الشمس التي اشتهر الفنان فان كوخ برسمها في لوحاته.
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متحف آني فرانك
اختبأت الفتاة اليهودية آني فرانك في أمستردام بعد هروبها مع عائلتها من ألمانيا، ودونت يومياتها لمدة سنتين خلال الحرب العالمية الثانية. تُرجمت مذكراتها اليومية إلى أكثر من ستين لغة عالمية، وهي شهادة على قدرة الإنسان على التفاؤل في وجه الشر. تحول المنزل إلى متحف وتم الإحتفاظ بملحق يسمح لزوار المتحف أن يطلعوا على واقع الحياة القاسية أثناء اختباء فرانك في المنزل.
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يوم الاستقلال
في أمستردام يجتمع التاريخ مع الفنون والمتعة. المدينة تحرص على الاحتفال بكل ما يتعلق بالمتعة والبطولة والسرور والتنوير. يصادف الـ 5 من شهر أيار/ مايو يوم تحرير واستقلال هولندا عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث تقام بهذه المناسبة الاحتفالات على طول القنوات المائية وممرات وشوارع العاصمة الهولندية الدائمة الحيوية والتألق.
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منطقة الأضواء الحمراء
اسم منطقة الأضواء الحمراء يعيد إلى الذاكرة السمعة السيئة التي عُرفت بها العاصمة الهولندية. ولكنها أكثر من منطقة لدور الدعارة، إذ يوجد فيها أقدم متحف للجنس في العالم حيث يتناول تاريخ الدعارة وثقافة الجنس.
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المقاهي
لاتحظى المقاهي ودور الثقافة المختلفة بنفس درجة القبول من قبل الجميع. وتشتهر أمستردام بانفتاحها وبسياستها الخاصة التي تسمح بتعاطي الحشيش. وكثير من السياح يقصدون المدينة بهدف تدخين الحشيش في مقاهي العاصمة الهولندية.
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التطلع إلى المستقبل
بإمكان الزائر مشاهدة الأبنية الحديثة في جميع أنحاء المدينة وهي تقف جنباً إلى جنب مع الأبنية التي يرجع تاريخها إلى عصر النهضة، ومن بين أشهر المباني والمنشآت جسر ليكس فان ديلدن وبناء متحف العلوم رينزو بيانو الذي يُمجد التاريخ البحري الهولندي ويُشير بالوقت نفسه إلى المستقبل. الكاتب: ايزابيل روس/ غالية داغستاني
الكاتب: غالية داغستاني