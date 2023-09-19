بيان غربي: على إيران التعاون الكامل مع وكالة الطاقة الذرية

دعا الممثلون الدائمون لألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان مشترك، إيران إلى "التعاون بشكل كامل مع الوكالة لتمكينها من تقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي حصراً".

وذكر البيان أن قرار إيران سحب اعتماد العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة قوض عمل الوكالة.

وأضاف البيان المشترك أن الدول الأربع "ستواصل دعمها القوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام التحقق من الضمانات الدولية الذي يعتمد عليه أمن العالم".

وانتقد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي يوم السبت خطوة إيران في بيان صحفي رسمي، واصفاً إياها بأنها "غير متناسبة وغير مسبوقة". كما دعا البلاد إلى إعادة النظر في قرارها.

وفي عام 2015، وقعت طهران اتفاقاً نووياً لتقييد تخصيب اليورانيوم بشكل كبير والسماح بعمليات تفتيش صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الأسلحة النووية في البلاد.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 في عهد الرئيس آنذاك دونالد ترامب، بدأت طهران في تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء قريبة من الأسلحة وتقييد عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

خ.س (د ب أ)