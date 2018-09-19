 بيانو الهواء الطلق.. مشروع لمساعدة اللاجئين | ثقافة ومجتمع | DW | 25.09.2018

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ثقافة ومجتمع

بيانو الهواء الطلق.. مشروع لمساعدة اللاجئين

24 بيانو بعدة مدن في النمسا وألمانيا وسويسرا، وضعت في ساحات عامة ويمكن للجميع العزف عليها. بيانو الهواء الطلق يجمع التبرعات للاجئين لتمويل دورات تعليمهم الموسيقى واللغة. "فالموسيقى لغة تجمع الناس ويمكن أن يتفاهموا بها".

Deutschland Initiative Open piano for refugees in Bonn (Infomigratns/A. Al-Khashali)

في إحدى ساحات مدينة بون وعلى مسافة قريبة من المنزل الذي ولد فيه الموسيقار الألماني لودفيغ فان بيتهوفن، وُضع بيانو أسود اللون غالي الثمن، ليعزف عليه من يشاء من المارة. لا يهم إن كان الشخص المار يعرف العزف على البيانو أم لا. لا يهم أيضاً إن كانت أصابعه تلمس مفاتيح البيانو في اللحظة المناسبة فيخرج اللحن متناغماً مع لمساته أم لا. المهم، أن العزف عليه متاح للجميع من دون استثناء، لطفلة صغيرة عزفت أغنية أطفال أو لطفل يبدو أنه تعلم العزف على البيانو، فعزف مقطعاً موسيقيا لموزارت، وللاجئ أربعيني يحاول أن يجرب حظه في العزف. المهم أن "الموسيقى تجمع الناس حين يفرقهم الدين والقومية"، يقول أودو فيلستر الشاب العشريني لمهاجر نيوز.

يتجول أودو بين مدن ألمانيا والنمسا وسويسرا جامعاً التبرعات لمشروع "Open piano for refugees بيانو متاح للاجئين" المشروع الذي تم إطلاقه في عاصمة النمسا فيينا قبل عامين ونتج عنه إنشاء معهد DoReMi الموسيقي، الذي يدعم اللاجئين والمحتاجين من خلال دورات تعلم العزف وتعلم اللغة الألمانية.

أما فكرة المشروع، فبدأت صغيرة جداً، جاءت خلال رحلة على الدراجات الهوائية لأودو مع صديق له في بولندا وروسيا البيضاء وأوكرانيا عام 2015. وفي العاصمة الأوكرانية كييف لاحظ أودو بيانو معدنيا في إحدى ساحات المدينة، بيانو لا يعمل. هناك جلس أمامه محاولاً تمثيل العزف عليه، فخطرت له فكرة وضع بيانو بوسط ساحة بلدة في النمسا، على أن يكون بيانو حقيقيا. وحين عاد إلى فيينا أعاره معرض البيانو في العاصمة النمساوية فيينا بيانو غالي الثمن، وضعه في ساحة حقوق الإنسان في فيينا وعزف عليه وترك الآخرين المارة أيضا يعزفون.

Deutschland Initiative Open piano for refugees in Bonn (Infomigratns/A. Al-Khashali)

من هنا، بدأت فكرة Open piano for refugees ثم معهد DoReMi  واليوم هناك 24 بيانو في 24 مدينة من مدن النمسا وألمانيا وسويسرا، توضع في الهواء الطلق، وتجمع التبرعات للاجئين والمحتاجين، ليس فقط لتعلم الموسيقى بل لتعليمها أيضا، إذ أن هناك مدرسو موسيقى لاجئون، يعلّم بعضهم العزف على العود أيضا.

جمع الناس على اختلاف ثقافاتهم ولغاتهم

المشروع كما يقول أودو لمهاجر نيوز هو مشروع إنساني اجتماعي، نفعل ذلك "كي نجمع الناس على اختلاف ثقافاتهم، لا يهم إن كان المرء عازفاً أم مستمعاً، فالموسيقى ليست بحاجة إلى لغة كي تجمع الناس ويتفاهمون حولها". ويقول أودو إن هذا ثالث صيف يتنقل فيه مع زملائه بين المدن لجمع التبرعات للاجئين.

البيانو الموضوع في وسط مدينة بون أعارته لأودو جهة فنية في المدينة، يصل سعره إلى نحو 15 ألف يورو، رغم ذلك يعزف عليه من يشاء لجمع تبرعات للمحتاجين واللاجئين. مشروع بدأ بفكرة بسيطة وتحول إلى معهد موسيقي اجتماعي في فيينا، الغرض منه إنساني ويعمل فيه نحو 25 شخصاً من النمسا ألمانيا وسويسرا. ابتسم أودو، الذي يبدو سعيداً بما يفعل، لدى سؤاله من أين جاء اسم عائلته "فيلستر"، فأجاب: من منطقة قرب الحدود بين إيطاليا والنمسا، وتعني "السعيد".

عباس الخشالي

مهاجر نيوز

  • Flüchtlingskrise Deutschland Flüchtlinge am Bahnhof in München

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    المحطة الأولى للوافدين الجدد كانت على الغالب محطة مدينة ميونيخ الرئيسية، حيث وقف أعداد كبيرة من المتطوعات والمتطوعين الألمان لاستقبال الناس والترحيب بهم وتقديم بعض الخدمات الأولية كزجاجات مياه الشرب لهم.

  • Deutschland Flüchtlinge in München Flüchtlingshilfe

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    وكان جمع الملابس، وبينها حفاضات الأطفال، من المبادرات السريعة. التي أطلقها المتطوعون الألمان لمساعدة العائلات الوافدة مع أطفالها.

  • Deutschland Initative Freifunk für Asylbewerber

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    ومن المبادرات التي تفنن بها المتطوعون الألمان لمساعدة اللاجئين، تلك التي أطلقها مجموعة من الشباب في دورتموند تحت أسم "فريفونك" أي "الاتصال الحر" ومكنت اللاجئين من استخدام الانترنت مجاناً.

  • Deutschland Günter Reichert Initiator der Asylothek

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    ومن المبادرات الشخصية لمساعدة اللاجئين أيضاً، قدم المعماري غونتر رايشيرت خدمة تعليم القراءة والكتابة باللغة الألمانية لأطفال اللاجئين في مدينة نورينبيرغ. وعلى ضوء تلك المبادرة تأسست لأول مرة أول مكتبة لطالبي اللجوء سميت "أزولوتيك".

  • Deutschland Stiftung Gute-Tat.de in Berlin

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    وساهمت مؤسسة "كات تات دي أي" الخيرية في العاصمة برلين في تقديم خدمة الاستشارات العامة للاجئين وذلك بهدف حفظ حقوقهم وإرشادهم خلال العملية البيروقراطية في دوائر الدولة.

  • Deutschland Symbolbild Flüchtlinge Wirtschaft Fabrik Ausbildung

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    ولم يغيب دور الشركات الألمانية في الإسراع بتقديم تسهيلات وخدمات لدمج المهاجرين الجدد في سوق العمل، بينها تقديم دورات مهنية تأهيلية وزج البعض من اللاجئين في العملية الإنتاجية في المصانع لكسب الخبرة والمهارة.

  • Deutschland Daimler Arbeiter in Sindelfingen

    أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

    ومن أبرز الشركات الألمانية التي ساهمت في مبادرة دمج اللاجئين في سوق العمل، شركة مرسيدس لصناعة السيارات المعروفة عالمياً على نطاق واسع.

    الكاتب: حسن ع. حسين


 

مختارات

أبرز المبادرات في ألمانيا لمساعدة اللاجئين الجدد

مع زيادة أعداد اللاجئين الوافدين على ألمانيا انطلقت عدة مبادرات ألمانية بهدف مساعدتهم ما عكس "ثقافة ترحيب" كبيرة. تلك المبادرات ساهمت في تخفيف حدة معاناة اللاجئين ومساعدة السلطات المعنية في تنظيم شؤونهم بشكل سليم وسريع. (13.12.2015)  

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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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