بيئة ومناخ

تتسارع التغيرات المناخية التي تصاحبها تبعات سلبية وأحيانا كارثية على كوكبنا. وعلى ضوء تهديدها الوجودي يحاول المجتمع الدولي الحد منها بخطوات ما تزال متواضعة. ما طبيعة هذه التغيرات، وما هي أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟

تتجلى التغيرات المناخية بشكل بارز في ظواهر وكوارث تخلف ورائها الدمار والخراب في مناطق يزداد عددها على كوكبنا سنة بعد الأخرى. ومن هذه الظواهر والكوارث على سبيل المثال الفيضانات والعواصف وارتفاع درجات الحرارة والجفاف وفقدان الأراضي الزراعية. ويزيد الطين بلة ذوبان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي بشكل يهدد بغرق جزر ومدن مثل الاسكندرية المصرية.