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بون

كانت مدينة بون الصغيرة نسبيا عاصمة لجمهورية ألمانيا الاتحادية من 1949 حتى 1990.ورغم انتقال العاصمة إلى برلين فإن هناك الكثير من المؤسسات الرسمية والدولية والشركات الكبيرة ما تزال تتخذ منها مقرا لها.

تحولت بون أو مدينة الموسيقار بيتهوفن بعد انتقال العاصمة الألمانية منها إلى مقر عالمي لمؤسسات الأمم المتحدة حيث يوجد بها حاليا نحو 20 منظمة دولية. كما أضحت مقرا لشركات ومؤسسات ألمانية هامة أبرزها دويتشه فيله/ DW وشركة البريد الألماني/ دويتشه بوست وشركة الاتصالات الألمانية/ دويتشه تليكوم.

Historische Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert, Notenhandschrift, As Dur Sonate Op. 26, und Portrait von Ludwig van Beethoven, 1770 -1827, ein deutscher Komponist der Wiener Klassik | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"أكملها" الذكاءُ الاصطناعي - عزف سيمفونية بيتهوفن العاشرة لأول مرة 09.10.2021

السيمفونية العاشرة لبيتهوفن عمل لم يكتمل، ولطالما تمنى عشاق الموسيقى اكتماله. والآن تمكن فريق من العلماء بمساعدة برامج كمبيوتر من استكمال السمفونية، التي ستعزف لأول مرة ضمن مهرجان بيتهوفن العالمي. فكيف أنجزوا هذا العمل؟
Portrait of Ludwig van Beethoven when composing the Missa Solemnis 1820 - painting by Joseph Karl Stieler Unknown PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1003_517THA Portrait of Ludwig van Beethoven When Composing The Missa solemnis 1820 Painting by Joseph Karl Stieler Unknown PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 1003_517THA

بعد توقف لعام.. عودة الاحتفال بمهرجان بيتهوفن في ألمانيا بحفلات مرتقبة 20.08.2021

معزوفات الموسيقار لودفيغ فان بيتهوفن تعد الموسيقى الكلاسيكية الأكثر عزفا حول العالم. وبعد توقف الاحتفال العام الماضي، تعود مدينة بون، موطن بيتهوفن، لإحياء ذكرى الموسيقار الكبير هذا العام بمجموعة حفلات من الطراز الرفيع.
August 31, 2019, Atlantic Ocean: Heading into the Labor Day holiday weekend in United States, citizens and government officials braced for a potent hurricane that has been intensifying in the tropical Atlantic Ocean. By the afternoon of August 30, 2019, Hurricane Dorian had reached category 3 intensity and was headed for the northern Bahamas and the east coast of Florida as a major hurricane, the first of the 2019 Atlantic season. Image Released Today. (Credit Image: © NASA Earth/ZUMA Wire/ZUMAPRESS.com |

دراسة: تغير تيارات المحيط الأطلسي قد يؤدي إلى نتائج بيئية مدمّرة 06.08.2021

في المحيط الأطلسي، تنقل التيارات كتل المياه الدافئة والباردة وهو ما يحافظ على المناخ العالمي. لكن وفقًا لدراسة جديدة، فإن هذا النظام يفقد الكثير من استقراره. فيما يحذر الباحثون من أن العواقب على الطقس قد تكون مدمّرة.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 30.04.2018 in einem Apartment in Hamburg an einem Schreibtisch vor dem Laptop und legt den Kopf auf den Tisch (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

ألمانيا- لماذا يشعر الطلاب الأجانب بإحباط كبير في ظل كورونا؟ 27.07.2021

امتلأت الأندية والحانات والمحلات في ألمانيا بالزبائن والمكاتب بالموظفين، في حين لا تزال أبواب الجامعات وقاعات المحاضرات مغلقة. وهو ما يجعل الطلاب يشعرون بالإحباط ويثير غضبهم ويدفعهم لاتهام الحكومة بنسيانهم وإهمالهم.
14.08.2019, Berlin: Florian Wagner, Betriebsleiter fährt mit einem E-Tretroller des Anbieters Tier. (zu Im Maschinenraum: das Logistikgeschäft hinter den E-Tretrollern) Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

السكوتر الكهربائي...هل هو آمن وصديق للبيئة بالفعل؟ 14.07.2021

مع تسجيل أول حالة وفاة من وراء ركوبه، يعتبر البعض السكوتر الكهربائي خطرا في المدن المزدحمة، فيما يرى آخرون أنه وسيلة تنقل مستدامة صديقة للبيئة يجب الاستفادة منها.
DW Global Media Forum 2021 | Video message from German Chancellor Angela Merkel

ميركل تشدد في منتدىDW على التوازن بين الحرية الرقمية والحقوق الأساسية 14.06.2021

أكدت المستشارة أنغيلا ميركل في انطلاق منتدى DW للإعلام العالمي أن إيجاد توازن بين الحرية الرقمية وحماية الحقوق الأساسية "أبعد ما يكون عن السهولة".
Screenshot Bundeskanzlerin Merkel Anpsrache Video Tag der Umwelt

غداة مؤتمر بون... ميركل تدعو لإجراءات ملموسة لحماية المناخ 05.06.2021

غداة مؤتمر في بون أعربت المستشارة ميركل عن أملها أن تمنح قمة المناخ العالمية المقبلة في غلاسكو باسكتلندا "زخما جديدا" لتدابير فعالة على صعيد الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، مشددة على أن واقع التنوع البيئي "مأساوي".
Die 86-jährige Erna Bross streichelt im Gartenzimmer im Hospiz Schloss Bernstorf (Mecklenburg-Vorpommern) am 19.05.2015 Alpaka Leopold bei seinem Besuch. Einmal im Monat ist das Tier bei den Bewohnern im denkmalgeschützten Gutshaus Bernstorf zu Gast. Mit intensiven Erlebnissen und schmerzlindernden Therapien werden die letzten Tage der 16 Schwerkranken in dem Hospiz erleichtert. Foto: Jens Büttner/dpa (zu dpa-Korr Leben im Hospiz - Tiertherapie für Sterbende in Mecklenburger Schloss vom 27.05.2015) ++ +++ dpa-Bildfunk +++

كيف يمكن لحيوان "الألبكة" و"اللاما" أن يحمي الإنسان من كورونا؟ 04.06.2021

يرغب الباحثون في مستشفى جامعة بون في تطوير دواء ضد فيروس كورونا المستجد بالاعتماد على القدرات الخاصة لحيوان اللاما والألبكة، كيف ذلك؟
BERLIN, GERMANY - FEBRUARY 21: Central Council of Muslims in Germany (ZMD) chairman Aiman Mazyek makes a speech during a press conference upon far-right extremist shooting in Hanau, with the attendance of Turkish-Islamic Union for Religious Affairs (DITIB) Director of Foreign Relations Dr. Zekeriya Altug (not seen) and Chairman of the German Islam Council, Burhan Kesici (not seen) at the Press and Information Office of the Federal Government of Germany in Berlin on February 21, 2020. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ألمانيا.. المجلس المركزي للمسلمين يدين مظاهر معاداة السامية 14.05.2021

بعد أن أحرقت أعلام إسرائيلية بعدة مدن ألمانية، انتقد رئيس المجلس المركزي للمسلمين بألمانيا، أيمن مازيك، بشدة الاحتجاجات المعادية للسامية قائلاً إن من يهاجم المعابد اليهودية واليهود، يهاجمنا جميعا وسيلقى معارضتي.
French President Emmanuel Macron meets residents Algiers, Wednesday, Dec.6, 2017. Macron is traveling to Algeria for a one-day working visit aimed at boosting the security and economic cooperation between the two countries. Macron hopes to reshape the troubled relationship between Algeria and France, complicated by the countries' shared history. (AP Photo/Anis Belghoul) |

بعد الحديث عن "توتر".. فرنسا تسعى "للتهدئة" مع الجزائر 11.04.2021

نفى وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون وجود أي "توتر" بين فرنسا والجزائر حول إلغاء زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء الفرنسي كاستيكس للجزائر. وتزامن ذلك مع تصريحات جزائرية تصف فرنسا "بالعدوة الدائمة".
Hinter einem blühenden Mandelbaum sitzt ein Storchenpaar in seinem Nest.

ألمانيا..الأزهار وأزواج الطيور تبعث رسائل التفاؤل في زمن الجائحة 23.03.2021

يأتي الربيع للمرة الثانية في ظل جائحة كورونا. الأشجار المزهرة وأزواج الطيور تبعث رسائا تفاؤل. زيارة المعالم السياحية صعبة في الوقت الحالي، لكنها ممكنة افتراضيا عبر صور لأشجار اللوز في هيسن و الكرز في بون الألمانيتين.
Saman Haddad im Garten seiner Viertelbar. Foto: Philipp Jedicke/DW

العراقي سامان حداد: الاندماج يتم عبر الموسيقى والرقص والأكل 10.01.2021

سامان المولود في بغداد لا توقفه عوائق الدوائر الحكومية الألمانية ولا تحفظ الألمان. يأخذ زمام المبادرة ويخترق الحواجز بين الثقافات، بالموسيقى، الطعام، الحفلات واللغة. عراقي متعدد الجذور ومنفتح على العالم يعيش في بون.

The rock inscription with the four hieroglyphs: Domain of the Horus King Scorpion. © Ludwig Morenz

فك رموز كتابة هيروغليفية على "أقدم علامة اسم مكان" في العالم 08.12.2020

عثرت الحفريات الأخيرة على اكتشاف مذهل، حيث تمكن فريق باحثين من جامعة بون الألمانية بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية من فك رموز هيروغليفية منحوتة منذ أكثر من 5 آلاف عام، على أقدم "علامة اسم مكان" في العالم.
Eine US-amerikanische Fahne weht am Freitag (04.07.2008) am Rande der Eröffnung der neuen US-Botschaft vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Mit der neuen Botschaft kehren die Amerikaner nach fast 70 Jahren an ihren historischen Standort neben dem Brandenburger Tor zurück. Zum Festakt der Botschaftseröffnung am Abend des amerikanischen Unabhängigkeitstages wurden rund 4500 Gäste erwartet. Foto: Rainer Jensen dpa/lbn (zu dpa 4564) +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

ألمانيا والانتخابات الأمريكية.. مراهنة على بايدن وقلق من بقاء ترامب! 02.11.2020

غالبية الألمان تتنمى وتراهن على فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقبلة. فخلال أربع سنوات من حكم دونالد ترامب تدهورت والعلاقات الأمريكية الألمانية كثيرا. لكن هل ستعود هذه العلاقات إلى ما كانت عليه إذا ما فاز بايدن؟
ARCHIV - 10.04.2019, Brandenburg, Cottbus: Ein Polizeifahrzeug steht in der Mühlenstraße. Am Mittwochmorgen fanden laut Polizei Brandenburg über 30 Durchsuchungen in Brandenburg und mehreren angrenzenden Bundesländern wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung im Raum Cottbus gegen Personen der Hooligan-, Kampfsport- und rechtsextremistischen Szene statt.(zu dpa Wie rechts ist Cottbus? Das Jahr nach Übergriffen auf Asylbewerber) Foto: Michael Helbig/ZB/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

أرادوا الاحتيال على مسنة فاتصلوا بمنزل شرطية 25.09.2020

كانت الخطة تسير على خير ما يرام بالنسبة للمحتالين، وعندما اتصلوا بالضحية التي يفترض أنها تملك المال والمجوهرات، كانت المفاجأة التي أوقعتهم في شر أعمالهم. فما الذي حدث؟
ARCHIV - 24.04.2017, Bayern, Ebenhofen: Ein Mann greift nach einer Frau, von beiden sind nur die Schatten zu sehen. (zu dpa «Landtagsdebatte zu Gewalt gegen Frauen vom 29.11.2018) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

كشفت المستور.. وفاة تونسية تفتح ملف العنف ضد عربيات بألمانيا 16.09.2020

شابة تونسية فقدت حياتها بعد إصابتها خلال شجار مع زوجها في مدينة بون الألمانية، هذه القضية فتحت الجدال مرة أخرى حول العنف ضد النساء العربيات في ألمانيا، وسبل حمايتهن في دولة تعتبر نفسها رائدة في مجال حقوق المرأة.
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