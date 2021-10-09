كانت مدينة بون الصغيرة نسبيا عاصمة لجمهورية ألمانيا الاتحادية من 1949 حتى 1990.ورغم انتقال العاصمة إلى برلين فإن هناك الكثير من المؤسسات الرسمية والدولية والشركات الكبيرة ما تزال تتخذ منها مقرا لها.

تحولت بون أو مدينة الموسيقار بيتهوفن بعد انتقال العاصمة الألمانية منها إلى مقر عالمي لمؤسسات الأمم المتحدة حيث يوجد بها حاليا نحو 20 منظمة دولية. كما أضحت مقرا لشركات ومؤسسات ألمانية هامة أبرزها دويتشه فيله/ DW وشركة البريد الألماني/ دويتشه بوست وشركة الاتصالات الألمانية/ دويتشه تليكوم.