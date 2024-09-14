بونيفاس يقود ليفركوزن لانتصار كاسح على هوفنهايم

استعاد باير ليفركوزن حامل لقب البوندسليغا نغمة الانتصارات بفوز كاسح على مضيفه هوفنهايم ضمن المرحلة الثالثة للدوري الألماني، فيما حقق شتوتغارت، وصيف الموسم الماضي، انتصاره الأول على حساب مونشنغلادباخ.

استعاد باير ليفركوزن حامل اللقب بريقه وحقق فوزاً عريضاً على مضيفه هوفنهايم 1/4 اليوم السبت (14 أيلول/سبتمبر 2024) في الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وفي باقي المباريات فاز شتوتغارت على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1/3، واينتراخت فرانكفورت على مضيفه فولفسبورغ 1/2، وفرايبورغ على ضيفه بوخوم 1/2، وتعادل لايبزغ سلبياً مع ضيفه يونين برلين.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، أنهى ليفركوزن الشوط الأول متقدماً بهدفين مقابل هدف، حيث سجل الفرنسي مارتن تيريير والنيجيري فيكتور بونيفاس هدفي الفريق الضيف في الدقيقتين 17 و30 ثم رد ميرجيم بيريشا بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 37.

وتقدم تيريير بهدف لليفركوزن في الدقيقة 17 عندما كان بونيفاس في وضعية تسمح له بالتسجيل، لكنه فضل التمرير إلى زميله الفرنسي الذي لم يجد أي صعوبة في تسجيل هدفه الأول في الموسم الحالي للبوندسليغا.

وجاءت الدقيقة 30 لتشهد ثاني أهداف ليفركوزن عن طريق بونيفاس الذي اخترق منطقة جزاء هوفنهايم قبل أن يسدد كرة زاحفة في شباك أوليفر بومان حارس هوفنهايم.

ورد ميرجيم بهدف لهوفنهايم في الدقيقة 37 مستغلاً تمريرة متقنة من اندري كراماريتش. وحصل ليفركوزن على ضربة جزاء بعد عرقلة دينيس جيجير لأليخاندرو جريمالدو، ليسجل منها فلوريان فيرتز الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة 71.

وسجل بونيفاس الهدف الثاني له والرابع لليفركوزن في الدقيقة 75 بعدما أفلت من الرقابة وسدد كرة قوية من الناحية اليسرى لمنطقة الجزاء في شباك بومان.

ونجح ليفركوزن في تصحيح مساره بعد خسارته على ملعبه في الجولة الماضية أمام لايبزغ 3/2 لتنتهي بذلك مسيرته الخالية من الهزائم والتي استمرت لـ35 مباراة في البوندسليغا. ورفع ليفركوزن رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع وتوقف رصيد هوفنهايم عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.

إرميدين ديميروفيتش يقود شتوتغارت لانتصار هام صورة من: Joachim Bywaletz/Jb-sportfoto/picture alliance

وعلى ملعب بوروسيا بارك، سجل شتوتغارت وصيف الموسم الماضي، انتصاره الأول وفاز على مضيفه غلادباخ 1/3. وتقدم دينيز أونداف بهدف لشتوتجارت في الدقيقة 21 ثم تعادل الحسن بليا لغلادباخ في الدقيقة 27. وفي الشوط الثاني تقمص إرميدين ديميروفيتش دور البطولة وسجل الهدفين الثاني والثالث لشتوتجارت في الدقيقتين 57 و61.

ورفع شتوتغارت رصيده إلى أربع نقاط في المركز التاسع، وتوقف رصيد غلادباخ عند ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر. واستهل شتوتغارت الموسم بشكل سيء، فخسر مباراته الاولى أمام فرايبورغ 3/1، ثمّ تعادل أمام ماينتز 3/3.

وفشل لايبزيغ في تحقيق فوزه الثالث من ثلاث مباريات بعد أن اكتفى بالتعادل أمام أونيون برلين من دون أهداف. وكانت الفرصة سانحة أمام لايبزغ لإعتلاء الصدارة بالعلامة الكاملة، لكنه فشل في هزّ شباك فريق العاصمة.

ويلتقي بايرن ميونيخ مع مضيفه هولشتاين كيل الصاعد حديثاً في وقت لاحق، حيث يسعى العملاق البافاري الى مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق فوزه الثالث بالعلامة الكاملة.

وتُستكمل المرحلة الأحد فيلتقي أوغسبورغ مع ضيفه سانت باولي، فيما يلعب ماينتس مع فيردر بريمن.

وكان بوروسيا دورتموند قد افتتح المرحلة مساء الجمعة بفوز كبير على هايدنهايم بأربعة أهداف لهدفين، في ليلة تألق فيها لاعبه كريم أديمي.

خ.س/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)