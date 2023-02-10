بونو ينافس مارتينيز وكورتوا على جائزة أفضل حارس في العالم

قبل شهور قليلة، لم يكن حارس المرمى المغربي ياسين بونو ضمن المرشحين لأي من الجوائز الفردية على مستوى العالم أو القارة الأوروبية، ولكن بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وضعت بونو في دائرة الضوء.

ومع الأداء الرائع لبونو في المونديال ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى المربع الذهبي للبطولة للمرة الأولى في التاريخ، دخل بونو بقوة في المنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال حفل جوائزه السنوي، والذي يقام بعد غد الاثنين بالعاصمة الفرنسية باريس.

ووصل بونو إلى القائمة النهائية للمرشحين للفوز بهذه الجائزة؛ حيث يتنافس مع إيميليانو مارتينيز حارس مرمى المنتخب الأرجنتيني المتوج بلقب المونديال، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الإسباني والمنتخب البلجيكي.

ولعب بونو دورا بارزا ومحوريا في المسيرة الناجحة والتاريخية للمنتخب المغربي بمونديال 2022؛ ليصبح الفريق أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ الدور قبل النهائي للمونديال على مدار تاريخ البطولة العالمية.

وأشار الفيفا إلى أن بونو (31 عاما) اتسم بالهدوء والثقة خلال مشاركته بمباريات المونديال؛ حيث استقبلت شباكه هدفا واحدا في الطريق إلى المربع الذهبي قبل أن يخسر الفريق أمام نظيره الفرنسي صفر / 2 ، الذي خاض البطولة للدفاع عن لقبه العالمي.

وبعد أداء مميز مع الفريق في الدور الأول، جاءت مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الإسباني في الدور الثاني (دور الستة عشر) لتضع بونو بشكل كبير في دائرة الضوء حيث تصدى الحارس المغربي لركلتي ترجيح وساهم بشكل حاسم في الإطاحة بالمنتخب الإسباني من البطولة بخلاف العرض المميز له خلال المباراة نفسها.

وكرر بونو نفس الأداء القوي في مباراة دور الثمانية ليفوز منتخب بلاده على نظيره البرتغالي 1 / صفر. ووصف رومان سايس قائد المنتخب المغربي أداء بونو بأنه "بطولي".

وجاء هذا الأداء القوي لبونو في المونديال امتدادا لمستواه المتميز مع أشبيلية الإسباني في العام الماضي؛ حيث ساهم تألق بونو في أن يكون دفاع أشبيلية هو الأفضل بالدوري الإسباني في موسم 2021 / 2022 . وكان بونو توج بأكثر من جائزة فردية في موسم 2021 / 2022 بعد هذا التألق مع أشبيلية؛ حيث فاز بجائزة "زامورا" لأفضل حارس مرمى بالدوري الإسباني، كما أحرز جائزتي أفضل لاعب أفريقي في وسط الموسم وفي نهايته إلى جانب اختياره ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإسباني في الموسم الماضي.

فرحة الحارس مارتينيز وزميله ديبالا بعد الفوز في نهائي كأس العالم بالركلات الترجيحية على فرنسا

منافسة قوية مع مارتينيز وكورتوا

ورغم هذا، يواجه بونو منافسة قوية على جائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في 2022. وينافسه على هذه الجائزة بقوة الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (30 عاما) الذي توج بجائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في مونديال 2022 بعدما ساهم بشكل هائل في فوز التانغو باللقب العالمي.

وكان هذا المستوى، الذي ظهر به مارتينيز في المونديال، امتدادا لتألقه مع الفريق على مدار فترة طويلة؛ حيث ساهم في مسيرة ناجحة للتانغو، فلم يخسر مع الفريق سوى مباراة واحدة على مدار 26 مباراة خاضها مع الفريق، وجاءت هذه الهزيمة أمام المنتخب السعودي 1 / 2 في بداية مسيرة الفريق بالمونديال القطري.

وخلال المباراة النهائية، قدم مارتينز واحدة من أبرز التصديات وأهمها في تاريخ اللعبة عندما تصدى لتسديدة خطيرة للغاية وماكرة من المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني عندما كانت نتيجة المباراة هي التعادل 3-3 ليحرم المنتخب الفرنسي من انتزاع الفوز ويدفع باللقاء إلى ركلات الترجيح التي توجت التانغو بلقبه العالمي الثالث.

ورغم خروجه مع المنتخب البلجيكي من الدور الأول لبطولة كأس العالم، كان الموسم الرائع 2021 / 2022 للحارس تيبو كورتوا مع ريال مدريد كافيا ليكون ضمن المرشحين بالقائمة النهائية.

وعلى مدار الموسم، قدم كورتوا (30 عاما) أداء مميزا، وتوجها بالأداء الراقي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا؛ حيث تصدى للعديد من التسديدات الخطيرة للاعبي ليفربول ليساهم بشكل هائل في الفوز الثمين 0-1 والتتويج باللقب الغالي.

وسبق لكورتوا الفوز بجائزة الفيفا لأفضل حارس مرمى في العالم أيضا بنسخة 2018 بعد أشهر قليلة من فوزه مع الريال أيضا بلقب دوري أبطال أوروبا والوصول مع منتخب بلاده للمربع الذهبي في مونديال 2018 في روسيا.

هـ.د/ع.ج (د ب أ)