 بونو بعد التتويج بالدوري الأوربي: حافزي الأساسي ليس المال.. | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.06.2023

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رياضة

بونو بعد التتويج بالدوري الأوربي: حافزي الأساسي ليس المال..

شهد نهائي الدوري الأوروبي بين إشبيلية وروما تألق الحارس المغربي ياسين بونو الذي تصدى لركلتي جزاء مهديا بذلك اللقب الأوروبي السابع لناديه إشبيلية. وبهذا التتويج بات بونو وزميله النصيري أول عربيين يفوزان بلقبين أوروبيين.

ياسين بونو خلال احتفاله مع جمهور إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي على حساب روما

ياسين بونو خلال احتفاله مع جمهور إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي على حساب روما

خطف الدوليان المغربيان ياسين بونو ويوسف النصيري الأضواء بعد قيادتهما لفريقهما اشبيلية للفوز بلقب الدوري الأوروبي على حساب روما الإيطالي. ويدين الفريق الأندلسي في هذا التتويج لحارسه ياسين بونو الذي قدم مباراة كبيرة ودافع ببسالة على مرمى فريقه أمام "ذئاب روما".

تألق بونوامتد أيضا إلى الركلات الترجيحسة بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. فقد نجح "الأسد" المغربي في صد ركلتي جزاء منحت الفوز لفريقه وجعلته يعانق لقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه.

مختارات

وأعاد بونو  بتصدياته لركلتي الجزاء أمس إلى الأذهان ذكريات مونديال قطر 2022 عندما تألق في ركلات الجزاء أمام المنتخب الإسباني وأهدى المغرب بطاقة التأهل لربع نهائي كأس العالم.

وبعد فوزهما أمس مع فريقها إشبيلية بالدوري الأوروبي دخل المغربيان ياسين بونو ويوسف النصيري التاريخ من بابه الواسع باعتبارهما أول لاعبين عربيين يفوزان بلقب أوروبي مرتين وكانت المرة الأول في 2020 . ولم يسبق لأي لا عب عربي آخر أن حقق مثل هذا الإنجاز.

بونو متوشحا بالعلم المغربي خلال تتويجه مع إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي

بونو متوشحا بالعلم المغربي خلال تتويجه مع إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي

وبعد نهاية المباراة عبر ياسين بونو عن سعادته البالغة بالتتويج الأوروبي وقال في تصريح لقناة بي ان سبورت "أهدي هذا الفوز لعائلتي والدي ووالدتي وابني وزوجتي وأصدقائي وكل من قريب مني. وأهدي هذا الفوز لكل المغاربة الذين دائما يساندوننا. والحمد لله".

وأضاف الحارس الدولي المغربي "نحن نبذل جهدنا لتشريف بلدنا وهذا فعلا وبكل صراحة هو حافزنا الأساسي وليس المال ولا شيء آخر. نريد دائما تشريف بلادنا وأولاد بلادنا ونظهر أن المغاربة أيضا قادرين على الفوز بألقاب كبيرة مثل هذه والحمد لله".

النصيري مرعب الخصوم

زميل بونو في فريق إشبيلية والمنتخب المغربييوسف النصيري قدم بدوره أداء جيدا في المباراة رغم الحراسة اللصيقة التي شددها عليه لاعبو روما. وكان النصيري أيضا وراء الضغط الذي مارسه على دفاع روما وهو ما أسفر عنه هدف التعادل الذي سجله لا عب روما جيانلوكا مانشيني  بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55 من عمر المباراة. كما لعب يوسف دورا كبيرا في الجانب الدفاعي أيضا، حيث كان حاضرا باستمرار لدعم زملائه في الدفاع والتصدي للمحاولات الخطيرة لفريق روما خاصة في اللحظات الأخيرة من المباراة.

يشتهر يوسف النصيري بقوة ارتقاءاته وتسجيله للأهداف بالضربات الرأسية كما فعل في كأس العالم ومع فريقه إشبيلية

يشتهر يوسف النصيري بقوة ارتقاءاته وتسجيله للأهداف بالضربات الرأسية كما فعل في كأس العالم ومع فريقه إشبيلية

واستعاد النصيري الذي يحتفل اليوم (1 يونيو/حزيران) بعيد ميلاده السادس والعشرين، بشكل كبير مستواه المعهود بعد كأس العالم في قطر حيث عاد إلى توهجه وممارسة هوايته المفضلة في هز شباك الخصوم، حيث سجل 18  هدفا هذا الموسم، ثمانية منها في الدوري الإسباني و 4 في الدوري الأوروبي، ليعلن نفسه مجددا الهداف رقم واحد في فريقه إشبيلية. كما أنه تم اختياره كأفضل لاعب في الدوري الإسباني لشهر أبريل/نيسان 2023.

وبتتويجه باللقب، حجز إشبيلية، الذي فاز بجميع المباريات النهائية السبع التي خاضها في الدوري الأوروبي، مقعدا في مرحلة المجموعات بالنسخة المقبلة لدوري أبطال أوروبا، بعد أن فشل في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بجدول ترتيب الدوري الإسباني المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم القادم، واكتفاءه بالمركز11.

كما ضرب إشبيلية موعدا في كأس السوبر الأوروبي، الذي يجرى في آب/أغسطس المقبل بمدينة بيرايوس اليونانية، مع الفائز بنهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي في 10 حزيران/يونيو الجاري بمدينة اسطنبول التركية.

 هشام الدريوش

  • Hasan Salihamidzic FC Bayern München

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    حسن حسن صالحميدزيتش

    مبارياته الأولى في الدوري الألماني خاضها حسن حسن صالحميدزيتش الملقب بـ "برازو" ابتداء من 1995 في صفوف فريق هامبورغ. وخلال حرب البوسنة في عام 1992 أرسل الوالدان الطفل البالغ من العمر 15 عاما آنذاك إلى أقارب في هامبورغ. وفي 1998 انتقل إلى بايرن ميونيخ ثم بعدها إلى يوفنتوس قبل أن ينهي مشواره الرياضي في 2012 مع فولفسبورغ. وفي الدوري الألماني يعرف اليوم صالحميدزيتش بأنه عضو في مجلس إدارة ميونيخ.

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    ديدي

    ليس هناك لاعب محبوب لدى جمهور دورتموند مثل البرازيلي ديدي الحامل لرقم 17. ومن 1998 حتى 2011 شغل ديدي الجناح الأيسر وفاز مع ناديه الألماني دورتموند في 2002 و 2011 بلقب البطولة الألمانية. وخاص ديدي مباراة واحدة في صفوف المنتخب البرازيلي.

  • Ole Björnmose SV Werder Bremen

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    اوله بچورنموس

    المهاجم الدنماركي اوله بچورنموس التحق في 1966 بالدوري الألماني ومكث فيه 11 عاما. وبعد خمسة مواسم في صفوف فيردر بريمن انتقل في 1971 إلى هامبورغ الذي فاز معه في 1976 بالكأس الألماني وفي 1977 بالكأس الأوروبية للأندية البطلة. وبعد عودته إلى الدنمارك اشتغل ككهربائي. وحتى 2008 ـ عامان بعد وفاته ـ ظل اللاعب الأجنبي بأكبر عدد من المباريات في البوندسليغا.

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    سيرغي بارباريس

    بين 1996 و 2008 خاض البوسني سيرغي بارباريس مبارياته في صفوف أربع فرق. فبعد وجوده في روستوك ودورتموند انتقل بارباريس في عام 2000 إلى هامبورغ حيث صار بسرعة أفضل لاعب لدى الجماهير. وفي 2001 ضمن بتسديده 22 هدفا مقدمة الهدافين. وعندما لم يتم تمديد عقده في هامبورغ في 2006 انتقل إلى ليفركوزن حيث أنهى مشواره الرياضي في عام 2008.

  • Marijan Cavar Eintracht Frankfurt und Rafinha FC Bayern München im Zweikampf

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    رافينيا

    اهتمت النوادي الأوروبية بالبرازيلي رافينيا ابتداء من 2005 أثناء بطولة العالم في هولندا وانتقل في العام نفسه إلى شالكه. وعندما اختاره المدرب فيليكس ماغات بعد خمس سنوات انتقل المدافع الأيمن إلى إيطاليا ليعود بعدها بسنة إلى الدوري الألماني. ومع بايرن ميونيخ فاز بالطولة الألمانية سبع مرات وأربع مرات بالكأس الألمانية وفاز في 2013 بالبطولة الأوروبية.

  • Fußball: 1. Bundesliga, Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    لوكاس بيتشيك

    لقد ظل لوكاس بيتشيك لاعبا مميزا في جناح الدفاع الأيمن لفريق بوروسيا دورتموند الذي لعب في صفوفه من 2010 إلى 2021. لكن مبارياته الأولى خاضها البولندي لوكاس بيتشيك في قميص هيرتا برلين الذي نزل معه قبل انتقاله إلى دورتموند إلى الدرجة الثانية. ومع فريق دورتموند فاز بيتشيك مرتين بالبطولة الألمانية وثلاث مرات بالكأس الألمانية.

  • Hamburgs Ze Roberto (weiss) gegen Hoffenheims Roberto Firmino (blau)

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    زي روبيرتو (بالأبيض)

    زي روبرتو الذي كان يلعب في صفوف ريال مدريد انتقل في 1998 من فلامينغو ريو دي جانيرو إلى باير ليفركوزن. وفي 2002 جاءت الخطوة التالية بانتقاله إلى بايرن ميونيخ الذي فاز معه ببعض الألقاب. وفي 2009 ـ حيث كان عمره يناهز 35 عاما ـ حصل على عقد لمدة سنتين مع فريق هامبورغ. وفي 2011 غادر زي روبيرتو ألمانيا وظل حتى نهاية مشواره الرياضي بعمر يناهز 43 عاما لاعبا محترفا. (في الصورة بالأبيض)

  • Fußball Bundesliga Hertha BSC Berlin gegen SV Hamburg

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    فداد إبيزفيتش

    خطواته الأولى في الدوري الألماني خاضها البوسني انطلاقا من 2006 في قميص ألمانيا آخن. وبعدها انتقل هذا المهاجم إلى هوفنهايم وشتوتغارت وهرتا برلين حيث أحرز 127 هدفا في الدوري الألماني. والتزامه الأخير انتهى مع شالكه في نوفمبر 2020: وبعد خلاف مع مساعد مدرب شالكه نالدو تم التخلي عن إبيزفيتش.

  • Fußball Bundesliga - Der FC Bayern München ist Meister

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ليفان كوبيشفيلي

    في نهاية التسعينات شكل كوبيشفيلي (يسار) في فرايبورغ مع محترفين جورجيين آخرين ينتهي اسمهم بـ "فيلي" مجموعة "فيليس" الذين احتفلوا مع المدرب فولكر فينكه ببعض النجاحات. ولعب كوبيشفيلي بعدها في صفوف شالكه وهرتا برلين. ويعد هو اللاعب المحترف الذي حصل في 2012 على أطول توبيخ: سبع سنوات ونصف بسبب ضرب حكم مباراة.

  • Altintop schreibt Bundesliga-Geschichte

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    خليل ألتينتوب

    لاعب المنتخب التركي خليل ألتينتوب من مواليد 1982 في غيلزنكيرشن الألمانية ويحمل أيضا الجنسية الألمانية. وبين 2003 و 2017 كان مهاجما لصالح كايزرسلاوترن وشالكه وفرانكفورت وأوغسبورغ وأحرز في المجموع 67 هدفا في الدوري الألماني. وشقيقه التوأم حميد ظل هو الآخر لاعبا محترفا حتى عام 2018.

  • Fussball Bundesliga - FC Schalke 04 - FC Bayern München 0:2 - Naldo

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    نالدو

    أول فريق احتضن رونالدو أبارسيدو رودريغس، واختصارا نالدو، كان فريق بريمن ابتداء من 2005. وبعدها انتقل لاعب جناح الدفاع إلى صفوف فولفسبورغ وشالكه. وتحول نالدو لدى جماهير شالكه إلى أسطورة عندما أحرز في نوفمبر 2017 في الدربي هدف التعادل في الوقت الإضافي. وقد فاز نالدو بالكأس الألمانية مرة مع فولفسبورغ ومرة أخرى مع بريمن.

  • Makoto Hasebe im Trikot von Eintracht Frankfurt

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    ماكوتو هاسيبي

    الياباني ماكوتو هاسيبي هو من بين المحترفين القلائل الذين أحرزوا البطولة الألمانية ولم يلعبوا في صفوف بايرن أو دورتموند. وفي 2009 فاز في موسمه الثاني في البوندسليغا باللقب مع فولفسبورغ. وفي 2014 انتقل إلى نورنبيرغ وبعدها بسنة إلى أينتراخت فرانكفورت حيث فاز في 2018 بالكأس الألمانية وبات قائد الفريق.

  • Torjubel Daniel Caligiuri

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    دانييل كاليغوري

    لاعب الوسط يحمل الجوازين الإيطالي والألماني وولد كاليغوري وترعرع في جنوب ألمانيا. هناك في صفوف فرايبورغ تحول في 2007 إلى لاعب محترف. وبعد محطات عند فولفسبورغ وشالكه يلعب اليوم كاليغوري البالغ من العمر 34 عاما في صفوف أوغسبورغ منذ عام 2020 .

  • Robert Lewandowski lacht und hält beim Jubeln drei Finger hoch

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    روبرت ليفاندوفسكي

    يعتبر البولندي من أهم هدافي الدوري الألماني إلى جانب غيرد مولر. وفي 2010 انتقل ليفاندوفسكي من بوزن إلى دورتموند وبعدها بأربع سنوات التحق ببايرن ميونيخ. وفي ميونيخ تحول ليفاندوفسكي ليس فقط بأهدافه الكثيرة إلى معلمة في البوندسليغا إلى أن انتقل تحت جدل واسع في صيف 2022 إلى فريق برشلونة.

  • Fussball Bundesliga 25. Spieltag 05.03. 2016 Werder Bremen vs. Hannover 96

    نجوم أجانب تألقوا في الدوري الألماني وحطموا أرقاما قياسية

    كلاوديو بيزارو

    بين 1999 و 2020 لعب البيروفي لصالح فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وكولونيا، وأحرز في ذلك 197 هدفا. بيزارو الذي تحول في المجموع خمس مرات إلى بريمن وفي صيف 2020 أنهى هناك مشواره الرياضي، أحرز ست مرات لقب البطولة الألمانية وست مرات فاز بالكأس الألمانية. وخمس مرات فاز بالبطولة والكأس الألمانيتين في صفوف ميونيخ.


 

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