 بونديسليغا: كين يحقق بداية مثالية في مستهل دفاع بايرن عن اللقب | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.08.2023

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رياضة

بونديسليغا: كين يحقق بداية مثالية في مستهل دفاع بايرن عن اللقب

قاد هاري كين نجم البايرن الجديد فريقه لفوز كبير على بريمن بأربعة أهداف نظيفة في مستهل حملة النادي للدفاع عن لقبه. ويعوّل بايرن على قائد المنتخب الإنجليزي في محاولة لسد الفراغ الذي خلّفه رحيل ليفاندوفسكي إلى برشلونة.

هاري كين يحتفل بتسجيل الهدف مع زميله في الفريق ليروي ساني لاعب خط وسط بايرن ميونيخ

انتقل كين قائد إنجلترا إلى بايرن مقابل 100 مليون يورو في أغلى صفقة بتاريخ الدوري الألماني

حقق المهاجم الإنجليزي هاري كين بداية مثالية في الدوري الألماني لكرة القدم، بقيادته فريقه الجديد بايرن ميونيخ إلى العودة منتصراً من ملعب فيردر بريمن 4-0 في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، وذلك بتمريره كرة الهدف الأول وتسجيله الثاني.

مختارات

وأظهر هداف توتنهام الإنجليزي السابق أنه قادر على التأقلم سريعاً مع فريق المدرب توماس توخل الذي بدأ مشواره في الدوري بشكل مخالف لظهوره نهاية الأسبوع الماضي في مباراة الكأس السوبر حيث خسر على أرضه أمام لايبزيغ 0-3 بمشاركة كين كبديل.

وتعرض بايرن لهزيمة قاسية 3-صفر بملعبه من رازن بال شبورت لايبزيج في كأس السوبر الألمانية الأسبوع الماضي حين شارك كين بديلاً في الشوط الثاني عقب انتقاله من توتنهام هوتسبير.

بايرن يضرب مبكراً

وكان اللاعب الإنجليزي البالغ 30 عاماً على الموعد في اختباره الأول في الدوري الألماني (بونديسليغا)، مانحاً فريقه النقاط الثلاث في مستهل حملته.

وضرب بايرن باكراً، إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة الرابعة عبر لوروا سانيه الذي تبادل الكرة مع كين إثر هجمة مرتدة سريعة، وتقدم بها لمسافة طويلة قبل أن يسددها أرضية في شباك الحارس التشيكي ييري بافلينكا.

واعتقد بريمن الذي لم يذق طعم الفوز على ضيفه البافاري في جميع المسابقات منذ أيلول/سبتمبر 2008 (5-2 في الدوري على أرض بايرن)، أنه أدرك التعادل برأسية نيكلاس فولكورغ إثر ركلة حرة، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل في الدقيقة 8.

وكاد جمال موسيالا أن يسجل الهدف الثاني لبايرن بعد مجهود فردي جميل وتسديدة أرضية، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمنفي الدقيقة (19)، قبل أن يتبع المغربي نصير مزراوي هذه الفرصة بأخرى من كرة أطلقها قوية من مشارف المنطقة لكنها لامست القائم الأيمن في طريقها الى خارج الملعب في الدقيقة (21).

ورغم الأفضلية الميدانية الواضحة والفرص، أبرزها لليون غوريتسكا في الدقيقة 34 من تسديدة بعيدة صدها بافلينكا الذي كان على الموعد أيضاً في وجه رأسية للوافد الجديد الكوري الجنوبي مين-جاي كيم في الدقيقة (45)، بقي هدف سانيه الفاصل بين الفريقين حتى نهاية الشوط الأول.

شوط ثانٍ مثير

وعاد الحظ ليعاند بايرن في بداية الشوط الثاني بعدما ناب القائم عن الحارس ليصد تسديدة الفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقة (58)، قبل أن يسجل كين حضوره الهجومي الأخطر بتسديدة من مشارف المنطقة تألق بافلينكا في صدها في الدقيقة (62).

وكان بريمن قريباً من خطف التعادل بتسديدة بعيدة جميلة للدنماركي ينس ستايج مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة (63)، رد عليه يوزوا كيميتش بتسديدة بعيدة أيضاً مرت قريبة من القائم في الدقيقة (67).

ونجح كين في تكليل بدايته بهدف في الدقيقة 75 بعدما استلم الكرة من الكندي ألفونسو ديفيس فتقدم بها قبل أن يسددها من مشارف المنطق، لتتحول من المدافع وتتهادى في شباك بافلينكا.

هاري كين خلال المباراة أمام بريمن (18/8/2023)

كان اللاعب الإنجليزي على الموعد في اختباره الأول في الدوري الألماني، مانحاً فريقه النقاط الثلاث في مستهل حملته.

وترك كين أرضية الملعب قبل قرابة 10 دقائق على نهاية اللقاء الذي اختتم بهدف شخصي ثانٍ لسانيه بعد عرضية من البديل المخضرم توماس مولر في الدقيقة (1+90)، ورابع للنادي البافاري عبر البديل الشاب الفرنسي ماتيس تيل (18 عاماً) بتسديدة قوية بعدما وصلته الكرة من ديفيس في الدقيقة (4+90).

هل يسد كين فراغ ليفاندوفسكي؟

وانتقل كين قائد إنجلترا، إلى بايرن الأسبوع الماضي مقابل 100 مليون يورو (108.68 مليون دولار) في أغلى صفقة بتاريخ الدوري الألماني لحل المشاكل الهجومية للبطل.

ويعوّل بايرن على قائد المنتخب الإنجليزي في محاولة لسد الفراغ الذي خلّفه الموسم الماضي البولندي روبرت ليفاندوفسكي برحيله إلى برشلونة الإسباني.

وتمكن بايرن من إحراز لقب الدوري للموسم الحادي عشر توالياً، إلا أنه ظهر بصورة الفريق الهش وانتظر حتى المرحلة الختامية لحسم اللقب بفارق الأهداف فقط عن غريمه بوروسيا دورتموند.

وفي محاولة منه لسد الفراغ الذي تركه ليفاندوفسكي، قرّر بايرن الخروج عن تحفظه التقليدي في سوق الانتقالات وتعاقد مع كين حتى 2027 في صفقة مقدّرة بمئة مليون يورو، لتكون الأعلى في تاريخ الـ"بوندسليغا".

وعانى بايرن في غياب ليفاندوفسكي الموسم الماضي، خصوصاً بعدما فشل المهاجم السنغالي ساديو مانيه القادم من ليفربول الإنجليزي في فرض نفسه، لينتقل هذا الصيف وبعد عام واحد فقط له في "بوندسليغا" الى النصر السعودي.

(أ ف ب ، رويترز) 

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    دومينيك سوبوسلاي: 70 مليون يورو

    انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.

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    نابي كيتا: 70 مليون يورو

    انتقل نابي كيتا صانع ألعاب نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول في صيف عام 2018، بيد أن الكلام تردد عن ذلك الانتقال قبل ذلك بوقت طويل. وحول نادي "الريدز" 70 مليون يورو لينتقل الغيني إلى صفوفه.

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    كيفن دي بروين: 74 مليون يورو

    بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.

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    إيرلينغ هالاند: 75 مليون يورو

    نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.

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    لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو

    إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.

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    جادون سانشو: 85 مليون يورو

    مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.

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    جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو

    على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.

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    كاي هافيرتز: 100 مليون يورو

    دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.

  • Fußballspieler Harry Kane im Trikot von Tottenham Hotspur klatscht in die Hände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    هاري كين: 100 مليون يورو

    بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.

  • Jude Bellingham im Trikot von Borussia Dortmund wirft Kusshände

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    جود بلينغهام: 103 مليون يورو

    بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.

  • Ousmane Dembélé im Trikot von Borussia Dortmund

    أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو

    حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.


 

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