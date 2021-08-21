بوندسليغا: "هاتريك" ليفاندوفسكي يضع بايرن ضمن ثلاثي المقدمة

منحت ثلاثية البولندي روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ فوزاً عريضاً على هرتا برلين 5-صفر، ليلتحق الفريق بثلاثي المقدمة مع كل من باير ليفركوزن الذي اكستح أوغسبورغ 4-1، وفرايبورغ الذي فاز على شتوتغارت 3-2، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الألماني لكرة القدم السبت (28 أغسطس/ آب 2021).

وارتقت الفرق الثلاثة إلى الصدارة مع سبع نقاط من ثلاث مباريات، ليفركوزن أولاً وبايرن ثانياً لفارق الأهداف، خلف الرباعي الذي يمتلك ست نقاط: بوروسيا دورتموند، كولونيا، ماينز، وفولفسبورغ الذي لعب مباراتين فقط ويلعب ضد لايبزيغ الأحد.

وفي مباريات أخرى فاز ماينز على ضيفه غرويتر فورث 3 /صفر وكولونيا (كولن) على مضيفه بوخوم بهدفين مقابل هدف وتعادل انتراخت فرانكفورت مع مضيفه ارمينيا بيلفيلد 1 /1. ورفع ليفركوزن وبايرن وفرايبورغ رصيدهم إلى سبع نقاط في الصدارة لكن ليفركوزن يتفوق بفارق الأهداف.

وعلى ملعب أليانز أرينا، تقمص القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك)، وسجل توماس مولر والصاعد جمال موسيالا الهدفين المتبقيين.

ليفا يتألق مجددا ويسجل هاتريك

وعلى ملعب مرسيدس بنز أرينا، تقدم فرايبورغ بهدفين عن طريق جيونج ويونج في الدقيقتين الثالثة والتاسعة ثم أضاف لوكاس هويلير الهدف الثالث في الدقيقة 28. ورد كونستاتينوس مافروبانوس وحمادي الغديوي بهدفين لشتوتغارت في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، تقدم ليفركوزن بهدفين عكسيين سجلهما إياجو أمارال وفلوريان نايديرليشنير لاعبا أوغسبروغ بالخطأ في مرمى فريقهما، وسجل فلوريان نايديرليشنير في الدقيقة 30 لصالح أوغسبورغ، لكن باتريك تشيك أحرز الهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة 75 ثم سجل فلوريان فيرتز الهدف الرابع في الدقيقة 81.

باتريك تشيك أحرز الهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة 75

وعلى ملعب راين إنريجي، حسم كولونيا (كولن) الفوز في اللحظات الأخيرة حيث جاء هدفا الفوز عن طريق لويس شاوب وتيم ليمبرلي في الدقيقتين 88 و90 قبل أن يرد سيمون زولر بهدف لبوخوم في الوقت بدل الضائع. ورفع كولن رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد بوخوم عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.

وعلى ملعب أوبل أرينا فاز ماينز على ضيفه فورت بثلاثة أهداف دون مقابل، عن طريق أندرسون لوكوكي وآدم شالاي وكيفين ستوغر في الدقائق 15 و18 و90. ورفع ماينز رصيده إلى ست نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد فورت عند نقطة واحدة في المركز الثالث من القاع.

وعلى ملعب شوكو أرينا، أفلت أرمينيا بيلفيلد من الهزيمة أمام فرانكفورت وتعادل معه بهدف لمثله. وتقدم فرانفكورت بهدف ينس بيتر هاوجي في الدقيقة 22 لكن باتريك فيمر أدرك التعادل لبيلفيلد قبل أربع دقائق من النهاية.

ورفع أرمينيا بيلفيلد رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر مقابل نقطتين لفرانكفورت في المركز الرابع عشر.

ع.ا/أ.ح (د ب أ)