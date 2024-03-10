بوندسليغا- ليفركوزن يهزم فولفسبورغ ويزحف نحو لقبه الأول

اقترب باير ليفركوزن أكثر من حلم التتويج بباكورة ألقابه بالدوري الألماني بفوزه على فولفسبورغ في ختام الجولة 25 من البطولة، مبتعدا عن بايرن بفارق 10 نقاط. وفي مباريات أخرى فاز فرايبورغ على بوخوم وفرانكفورت على هوفنهايم.

في ختام الجولة 25 بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، تغلب باير ليفركوزن على عشرة لاعبين من ضيفه فولفسبورغ 2-صفر اليوم الأحد (10 مارس/ آذار 2024) ليستعيد فارق العشر نقاط في صدارة البوندسليغا ويواصل سعيه لحصد لقبه الأول بالبطولة العريقة.

وسدد فلوريان فيرتس في القائم بالدقيقة 22 قبل أن يلعب الفريق الزائر بعشرة لاعبين إثر حصول موريتس يينس على الإنذار الثاني بعد ست دقائق.

ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يستغل أصحاب الأرض النقص العددي في صفوف ضيفه عندما وجد النيجيري ناثان تيلا مساحة كافية في منطقة الجزاء ليحول تمريرة عرضية من أليخاندرو غريمالدو بضربة رأس نحو المرمى في الدقيقة 37.

وعوض فيرتس إهدار فرصته السابقة عندما سجل الهدف الثاني قبل النهاية بثلاث دقائق بتسديدة مباشرة ليحسم فوز فريقه ويحطم رقما قياسيا جديدا للنادي بتمديد سلسلة مبارياته في الدوري بدون هزيمة إلى 25 مباراة تواليا.

فلوريان فيرتس نجم ليفركوزن يحتفل بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في شباك فولفسبورغ قبل النهاية بثلاث دقائق (10/3/2024) صورة من: Marius Becker/dpa/picture alliance

ويملك فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي لم يخسر في 36 مباراة متتالية في كافة المسابقات هذا الموسم، 67 نقطة مقابل 57 لبايرن ميونيخ حامل اللقب بعد فوزه الساحق على ماينز 8-1 أمس السبت، وذلك قبل تسع جولات على نهاية الموسم.

وجاء الفوز المهم قبل مواجهةٍ حاسمةٍ مع الضيف قره باغ الأذربيجاني الخميس في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"،عقب تعادلهما المفاجئ 2-2 ذهاباً.

وفي المقابل تجمّد رصيد فولفسبورغ عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

فرانكفورت يقلب الطاولة على هوفنهايم

وفي مباريات أخرى أقيمت الأحد، عزّز أينتراخت فرانكفورت موقعه في المركز السادس بعدما قلب الطاولة على ضيفه المنقوص هوفنهايم وتغلب عليه 3-1 الأحد. وافتتح المدافع الأمريكي جون بروكس التسجيل لهوفنهايم برأسية (6)، لكن تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 22 عقب عرقلته المهاجم الدولي المصري عمر مرموش المنفرد (22).

واستغل أصحاب الأرض النقص العددي وقلبوا النتيجة بثلاثية تناوب على تسجيلها روبن كوخ (32) والفرنسي جونيو دينا إيديمبي (50) وماريو غوتسه (64).

ورفع فرانكفورت الذي حقق فوزه الثاني توالياً رصيده إلى 40 نقطة في المركز السادس، فيما بقيَ هوفنهايم خلفه سابعاً بـ33 نقطة.

ماريو غوتسه يجري فرحا بعد تسجيل الهدف الثالث في شباك هوفنهايم بالجولة 25 من الدوري الألماني لكرة القدم. صورة من: Alex Grimm/Getty Images

فرايبورغ يفوز على بوخوم

وبدوره، حقق فرايبورغ فوزه الثاني توالياً في جميع المسابقات بعد تغلّبه على مضيفه بوخوم 2-1. وسجّل ماكسيميليان إيغشتاين (36) والنمسوي ميكايل غريغوريتش (53) للفائز والأوكراني إيفان أورديتس (62) للخاسر.

ورفع فرايبورغ الذي فاز للمرة الأولى في الدوري منذ 20 كانون الثاني/يناير (3-2 على هوفنهايم) والثانية توالياً في جميع المسابقات (1-0 على وست هام الإنكليزي في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ)، رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثامن.



في المقابل تكبّد بوخوم خسارته الثالثة توالياً وتجمّد رصيده عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.



ص.ش/إ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)