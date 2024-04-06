بوندسليغا- ليفركوزن يقترب من التتويج بعد سقوط ملاحقه بايرن

بات باير ليفركوزن على بُعد فوز واحد من إحراز باكورة ألقابه في البوندسليغا بعد انتصاره على مضيفه أونيون برلين وسقوط مطارده المباشر بايرن ميونيخ حامل اللقب بعدما فرط بتقدمه بهدفين أمام مضيفه هايدنهايم.

واصل باير ليفركوزن سلسلة من 41 مباراة في مختلف المسابقات لم يذق خلالها طعم الخسارة (36 فوزاً مقابل 5 تعادلات)، بعد فوزه على أونيون برلين بهدف نظيف، وبات يحتاج إلى فوز واحد من مبارياته الست المتبقية لحسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم- بوندسليغا لصالحه بعدما رفع رصيده إلى 76 نقطة.

وبذلك بات ليفركوزن يتقدم بفارق 16 نقطة عن عملاق بافاريا بايرن ميونيخ الفائز باللقب في المواسم الـ11 الماضية، والذي بات مهددا من شتوتغارت الثالث الذي يتأخر عنه بفارق 3 نقاط ويلعب مع بوروسيا دورتموند اليوم السبت (السادس من نيسان/ أبريل 2024).

وبإمكان ليفركوزن أن يكرّس بطلاً للـ "بوندسليغا" بعد احتلاله للمركز الثاني خمس مرات، على ملعبه وأمام جماهيره في حال فوزه على فيردر بريمن السبت المقبل.

ولا يزال رجال المدرب الإسباني تشابي ألونسو يصارعون على ثلاث جبهات، فإلى جانب اقترابهم من حسملقب الدوري، تأهلوا إلى نهائي كأس ألمانيا حيث سيواجهون كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية، وبلغوا ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث سيلعبون ضد ويست هام الإنكليزي.

ففي العاصمة الألمانية، تلقى أونيون برلين ضربة معنوية بطرد لاعب وسطه روبن غوزنس إثر خطأ فادح على النيجيري ناثان تيلا (45+3)، حصل بعده ليفركوزن على ركلة حرة وبعد دربكة في منطقة جزاء الفريق المضيف حول العاجي أوديلون كوسونو الكرة إلى المرمى، إلا أن الحكم اطلق صافرة التسلل.

ولكن بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" تبيّن أن قائد أونيون المدافع النمساوي كريستوفر تريميل لمس الكرة بيده، فاحتسبت ركلة جزاء ترجمها فلوريان فيرتس بنجاح في الدقيقة (45+8).

استهل هايدنهايم الشوط الثاني بهدفين صاعقين في غضون دقيقتين. صورة من: Tom Weller/dpa/picture alliance

هايدنهايم يقلب الطاولة على بايرن

وعلى بُعد 600 كيلومتر جنوب برلين، قلب هايدنهايم الطاولة على بايرن وألحق به خسارته الثانية توالياً بعد سقوطه في عقر داره أمام بوروسيا دورتموند 0-2 في المرحلة الماضية.

وتلقت معنويات بايرن ميونيخ مع مدربه توماس توخيل الذي أعلن في وقت سابق رحيله عن بافاريا نهاية الموسم الماضي، ضربة قاسية قبل استحقاقه القاري في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة أمام أرسنال الانكليزي في ذهاب الدور ربع النهائي.

وانتظر بايرن حتى الدقيقة 38 من الشوط الأول لافتتاح التسجيل بعد تمريرة من سيرج غنابري داخل المنطقة إلى الإنكليزي هاري كين الذي روّض الكرة وسددها بيمناه في الزاوية اليسرى في أول فرصة للنادي البافاري.

ورفع كين رصيده إلى 32 هدفاً في 28 مباراة في الدوري هذا الموسم. وأضاف غنابري الهدف الثاني بعد 7 دقائق برأسية عقب تمريرة من الكندي ألفونسو ديفيس (45).

واستهل هايدنهايم الشوط الثاني بهدفين صاعقين في غضون دقيقتين، فقلص الفارق بداية عبر البديل كيفن سيسا الذي افتتح باكورة أهدافه في "بوندسليغا" بعدما انفرد بالحارس (50)، وأدرك التعادل بفضل تيم كليندينست (51) الذي عاد وأضاف الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه مستفيدا من هشاشة الدفاع البافاري ومن تمريرة زاحفة من مارفن بيرنر (79).

وفي مواجهات أخرى اليوم، فاز لايبزيغ على مضيفه فرايبورغ بنتيجة 4/1، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد فرايبورغ عند 36 نقطة في المركز الثامن. كما اكتسح ماينز ضيفه دارمشتات بنتيجة /4صفر، وفاز كولن بصعوبة على بوخوم بنتيجة 2/1.

وافتتحت المرحلة 28 لمنافسات البوندسليغا مساء أمس الجمعة، بمباراة أينتراخت فرانكفورت وضيفه فيردر بريمن، والتي انتهت بالتعادل بهدف لهدف.

ع.ج/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)