بوندسليغا: ليفركوزن يصعد لوصافة الدوري على حساب دورتموند

صعد فريق باير ليفركوزن لوصافة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند 2/1 الثلاثاء (19 يناير/ كانون الثاني 2021) في المرحلة السابعة عشر من المنافسات. وفي مباريات أخرى، فاز هوفنهايم على مضيفه هيرتا برلين 3/صفر، وفولفسبورغ على مضيفه ماينز 2/صفر، وبوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه فيردر بريمن 1/صفر.
وعلى ملعب "باي أرينا"، أنهى ليفركوزن شوط المباراة الأولى متقدماً بهدف سجله موسى ديابي في الدقيقة 14. وأدرك يوليان براندت التعادل لدورتموند في الدقيقة 67، لكن فلوريان فيرتز نجح في تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض قبل عشر دقائق من النهاية.
وبهذا الفوز، يرتفع رصيد ليفركوزن إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن لايبزيغ، صاحب المركز الثالث، وبفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر، في الوقت الذي توقف فيه رصيد دورتموند عند 29 نقطة في المركز الرابع.
هذا وسيلتقي بايرن ميونخ مضيفه آوغسبورغ غداً الأربعاء في الوقت الذي يلتقي فيه لايبزيغ ضيفه يونيون برلين.
وعلى الملعب الأولمبي في برلين، حسم هوفنهايم فوزه على هيرتا برلين بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني. وتقدم سيبستيان رودي بهدف في الدقيقة 33، ثم أضاف أندريج كراماريتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و88.
ويرفع هذا الفوز رصيد هوفنهايم إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد هيرتا عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.
وعلى ملعب "أوبل أرينا"، فاز فولفسبورغ على مضيفه ماينز بهدفين في الشوط الثاني أحرزهما بارتوش بياليك وفوتر فيجورست في الدقيقتين 65 و79، ليحتل فولفسبورغ المركز الخامس بواقع 29 نقطة، فيما بقي ماينز في المركز قبل الأخير بسبع نقاط فقط.
كما قاد المدافع السويسري نيكو إلفيدي فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ للفوز على ضيفه فيردر بريمن بهدف دون مقابل. وسجل إلفيدي أول هدف له هذا الموسم في الدقيقة 66 من ضربة حرة مباشرة على عكس سير اللعب. وأخفق بريمن في تسجيل هدف التعادل بعد أن تصدى القائم لتسديدة ميلوت راشيكا، فيما ضلت تسديدة ليوناردو بيتنكورت طريقها للشباك.
ويصعد مونشنغلادباخ بهذا الفوز إلى المركز السابع برصيد 28 نقطة، فيما بقي بريمن عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.
ي.أ/ م.ع.ح (د ب أ)
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
مساعدة مهنية؟
تسريحات الشعر مثل نيكولاس غونزاليس من شتوتغارت (يمين الصورة)، قد أثارت شكوك نقابة مصففي الشعر. ودفعها للتساؤل حول ما إذا كان عملاً احترافياً أم أن الأرجنتيني قد أنجزها بنفسه؟
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
حلاقة حديثة؟
فينتشنزو غريفو (إلى اليسار) وإريميدين ديميروفيتش (إلى اليمين) من نادي فرايبورغ، تبدو العناية بقصة الشعر واضحة عليهما. ومن جهتها، لا تعتقد نقابة تصفيف الشعر أنه يمكنك القيام بذلك دون خبير. ومن جهة ثانية فإن زوجة غريفو قد تدربت على تصفيف الشعر.
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
مع أدوات احترافية فقط؟
كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".
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توعية ماينز
وكتبت إدارة نادي ماينز ردا على سؤال من DW قائلة: "لقد أبلغنا اللاعبين بهذه المشكلة منذ بداية جائحة كورونا.. ولسنا على علم بأي حالة من هذا القبيل داخل فريقنا".
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
غلادباخ.. خدمة ذاتية
كتب المتحدث باسم غلادباخ ردا على سؤال لـ DW: "لسنا على علم بأي زيارات لمصففي الشعر للاعبين". وأضاف: "في الواقع ، لقد تحدثت للتو إلى أحد اللاعبين، وأخبرني أنه قد قام بقص شعره بنفسه بالأمس. نلاحظ بأن جميع اللاعبين لدينا يبدون التزاماً بالقواعد المحددة حتى الآن."
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
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لا يقدم إيميل فورسبيرغ من نادي لايبزيغ أي سبب للنقد. يترك السويدي شعره ينمو ويطول، كما كان يفعل قبل قيود كورونا، وتساعده ربطة الشعر بالمحافظة على الترتيب.
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
"ذيل الحصان"
أما بالنسبة لمارسيل سابيتزر، زميل فورسبيرغ في الفريق، فهو بعيد تماماً عن هذا الانتقاد، إذ يصفف شعره بنفسه بسهولة "ذيل الحصان" كما في الصورة.
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الطول المثالي؟
حتى بالنسبة لبايرن ميونيخ، يبدو كل شيء إلى حد كبير طبيعياً. وخصوصاً أن الهداف - ليون غوريتسكا - لديه تموجات شعر أطول من قبل.
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أصبح لدى تاهيت تشونغ من فيردر بريمن ضفائر طويلة بعد أن كان يركض بشعر أجعد كثيف، فهل تساعده هذه الضفائر على الركض بشكل أسرع؟
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مصففو الشعر ينتقدون قصات لاعبي الدوري الألماني
لا مخاوف
لا يعاني كريستيان غروس مدرب شالكه الجديد من مخاوف بسبب هذه الانتقادات ولأسباب مفهومة وواضحة، ولا يمكن إلا أن يبتسم بتعب في "قضايا تصفيف الشعر" المثيرة للجدل. أندرياس شتينزيمونس / ريم ضوا