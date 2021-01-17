 بوندسليغا: ليفركوزن يصعد لوصافة الدوري على حساب دورتموند | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.01.2021

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رياضة

بوندسليغا: ليفركوزن يصعد لوصافة الدوري على حساب دورتموند

احتل باير ليفركوزن المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بعد فوزه على بوروسيا دورتموند، ليصبح وراء المتصدر بايرن ميونخ بأربع نقاط فقط، فيما احتل دورتموند المركز الرابع.

لاعب ليفركوزن موسى ديابي يحتفل بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى دورتموند

لاعب ليفركوزن موسى ديابي يحتفل بعد تسجيله الهدف الأول في مرمى دورتموند

صعد فريق باير ليفركوزن لوصافة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند 2/1 الثلاثاء (19 يناير/ كانون الثاني 2021) في المرحلة السابعة عشر من المنافسات. وفي مباريات أخرى، فاز هوفنهايم على مضيفه هيرتا برلين 3/صفر، وفولفسبورغ على مضيفه ماينز 2/صفر، وبوروسيا مونشنغلادباخ على ضيفه فيردر بريمن 1/صفر.

وعلى ملعب "باي أرينا"، أنهى ليفركوزن شوط المباراة الأولى متقدماً بهدف سجله موسى ديابي في الدقيقة 14. وأدرك يوليان براندت التعادل لدورتموند في الدقيقة 67، لكن فلوريان فيرتز نجح في تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض قبل عشر دقائق من النهاية.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد ليفركوزن إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن لايبزيغ، صاحب المركز الثالث، وبفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر، في الوقت الذي توقف فيه رصيد دورتموند عند 29 نقطة في المركز الرابع.

مختارات

لم يشفع لنادي شالكه تعاقده مع المدرب كريستيان غروس مع حلول العام الجديد في إنقاذ مسيرته الكارثية بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، ليبدو هبوطه نهاية الموسم السيناريو الأكثر واقعية.

انهزم فريق بايرن ميونيخ في مباراته أمام بوروسيا مونشنغلاباخ بشكل درامي، ما يجعل صدارة الفريق البافاري مهددة، إذ يمكن لملاحقه لايبزيغ اعتلاء الصدارة في حال فوزه في مباراته السبت.

هذا وسيلتقي بايرن ميونخ مضيفه آوغسبورغ غداً الأربعاء في الوقت الذي يلتقي فيه لايبزيغ ضيفه يونيون برلين.

وعلى الملعب الأولمبي في برلين، حسم هوفنهايم فوزه على هيرتا برلين بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني. وتقدم سيبستيان رودي بهدف في الدقيقة 33، ثم أضاف أندريج كراماريتش الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 68 و88.

ويرفع هذا الفوز رصيد هوفنهايم إلى 19 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد هيرتا عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب "أوبل أرينا"، فاز فولفسبورغ على مضيفه ماينز بهدفين في الشوط الثاني أحرزهما بارتوش بياليك وفوتر فيجورست في الدقيقتين 65 و79، ليحتل فولفسبورغ المركز الخامس بواقع 29 نقطة، فيما بقي ماينز في المركز قبل الأخير بسبع نقاط فقط.

كما قاد المدافع السويسري نيكو إلفيدي فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ للفوز على ضيفه فيردر بريمن بهدف دون مقابل. وسجل إلفيدي أول هدف له هذا الموسم في الدقيقة 66 من ضربة حرة مباشرة على عكس سير اللعب. وأخفق بريمن في تسجيل هدف التعادل بعد أن تصدى القائم لتسديدة ميلوت راشيكا، فيما ضلت تسديدة ليوناردو بيتنكورت طريقها للشباك.

ويصعد مونشنغلادباخ بهذا الفوز إلى المركز السابع برصيد 28 نقطة، فيما بقي بريمن عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

ي.أ/ م.ع.ح (د ب أ)

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    مع أدوات احترافية فقط؟

    كتبت النقابة المهنية في رسالتها المفتوحة إلى رئيس الاتحاد الألماني "حلاقة شعر الرأس بهذه الطريقة وتحديد الرقبة والصدغ بهذه الدقة... لا يمكن أن يقوم بها إلا مصففو الشعر المحترفون بمعدات احترافية".

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    ضفائر طويلة

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