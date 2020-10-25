 بوندسليغا- ليفركوزن وفولفسبورغ يحافظان سجلهما خاليا من الهزائم | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

بوندسليغا- ليفركوزن وفولفسبورغ يحافظان سجلهما خاليا من الهزائم

حول باير ليفركوزن تخلفه أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ إلى فوز مرتين وخرج منتصرا في نهاية المطاف، كما حافظ فولفسبورغ على سجله الخالي من الهزائم بالفوز على الجريح هوفنهايم.

من مباراة ليفركوزن ومونشنغلادباخ في المرحلة السابعة للدوري الالماني

ليفركوزن يحول تخلفه إلى فوز على ضيفه مونشنغلادباخ وينتزع منه نقاط المباراة الثلاث

على غرار مباراة المرحلة الماضية ضد مضيفه فرايبورغ (4-2) حين تخلف في بداية الشوط الأول ثم أنهاه متقدما 2-1، وجد ليفركوزن نفسه يركض خلف النتيجة ضد ضيفه مونشغلادباخ بعد أن اهتزت شباكه في الدقيقة 18 من ركلة جزاء نفذها لارس ستيندل.

مختارات

عشاق منافسات الدوري الألماني لكرة القدم على موعد مع لقاء قمة ضمن منافسات المرحلة السابعة، لن تجمع فقط بين أقوى فريقي البوندسليغا وإنما بين مهاجمين من أبرز المهاجمين حاليا على الأوروبية.

كشف النجم الشاب جاد بلينغهام عن رغبته في تحدث اللغة الألمانية بطلاقة من أجل التألق مع فريقة بوروسيا دورتموند والتأقلم بشكل أفضل مع طبيعة الحياة في ألمانيا.

وكما فعل في مباراة فرايبورغ حين سجل ثنائية، أعاد الأرجنتيني لوكاس ألاريو ليفركوزن إلى اللقاء بإدراكه التعادل للمرة الأولى في الدقيقة 27 ثم مرة ثانية في الدقيقة 41 بعد أن سجل ستيندل هدفه الشخصي الثاني وهدف التقدم الثاني للضيوف في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني مهد الجامايكي ليون بايلي الطريق أمام الفوز الرابع تواليا لليفركوزن الذي بدأ الموسم بثلاثة تعادلات متتالية، والهزيمة الثانية لمونشنغلادباخ، بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 68 قبل أن يوجه النمساوي يوليان باومغارتلينغر الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الرابع في وقت حاسم من اللقاء (82). وقلص مونشنغلادباخ الفارق متأخرا بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عبر البديل النمساوي فالنتينو لازارو.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند الثالث الذي خسر أمس السبت مواجهة القمة مع غريمه بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر 2-3، فيما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 11 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف فولفسبورغ الذي حافظ بدوره على سجله الخالي من الهزائم بالفوز على هوفنهايم.

وكان بامكان فولفسبورغ أن يكون في قلب الصراع على الصدارة لولا مشكلته مع التعادلات التي لازمته في خمس من مبارياته السبع حتى الآن، ما جعله يكتفي بـ11 نقطة.

وحسم فولفسبورغ فوزه الثاني هذا الموسم في الشوط الأول من مباراته وضيفه الجريح هوفنهايم الذي مني بهزيمة رابعة وتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر، وذلك بتسجيله الهدفين عبر السويسري ريناتو ستيفن (5) والهولندي فوت فيغهورست (26)، قبل أن يقلص الضيوف الفارق بشكل متأخر عبر الأرميني سارجيس أداميان (87).

     

م.أ.م/  ع.ج ( أ ف ب)

  • Deutschland Havertz reist aus DFB-Quartier ab (picture-alliance/dpa/M. Meissner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كاي هافرتس ـ 100 مليون يورو

    رسوم النقل وصلت إلى ملايين اليوروهات التي دفعها تشيلسي فورا لباير ليفركوزن منها 70 مليون و30 مليون إضافية قد تتبع حسب النجاح. مدير نادي باير، رودي فولر لم يشأ تقديم "تخفيض كورونا"، لكن وجب عليه في النهاية تقديم تنازلات. ماريا دورف وآخن وليفركوزن ولندن، بالنسبة إلى هافرتس البالغ من العمر 21 عاما كان الانتقال إلى "البلوز" خطوته الكبيرة المقبلة.

  • Fußball: Bundesliga, FC Schalke 04 - Hannover 96 Schalkes Leroy Sane

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لروي ساني ـ 50 مليون يورو

    لاعب الجناح السابق في صفوف شالكه تحول عاما بعد زميله دي بروين في موسم 2016/2017 إلى صفوف مانشستر سيتي. ووصلت قيمة الانتقال بما في ذلك مبلغ العلاوة إلى 50 مليون يورو.

  • Bundesliga RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim (Getty Images/AFP/O. Andersen )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    تيمو فيرنير ـ 53 مليون يورو

    " إنها صفقة ممتازة" ـ بهذه الكلمات تخلى فريق لايبتزيغ عن أفضل مهاجميه. فلاعب المنتخب الألماني ينتقل بمبلغ قياسي بقيمة 53 مليون يورو إلى تشيلسي في الدوري الممتاز. ولم يتم قبل تاريخ الإعلان عن الصفقة، دفع مبلغ انتقال بهذا الحجم للاعب ألماني.

  • Europa League - Eintracht Frankfurt vs FC Chelsea | Luka Jovic (Getty Images/AFP/D. Roland)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكا يوفيتش ـ 60 مليون يورو

    في صفوف أينتراخت فرانكفورت حقق الهداف الصربي لاسيما في موسم 2018/19 نجاحا كبيرا. وقد تمكن كأصغر لاعب في الدوري الألماني من تسجيل خمسة أهداف في مباراة واحدة حيث أحرز 17 هدفا في الموسم. والكثير من النوادي كانت مهتمة به إلى أن ضمن ريال مدريد خدمات المهاجم مقابل 60 مليون يورو.

  • UEFA Europa League | Eintracht Frankfurt vs Arsenal (Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    بيير امريك أوبامايانغ ـ 63.75 مليون يورو

    ظل المهاجم الخطير في صفوف دورتموند لفترة طويلة اللاعب المحبوب لدى الجمهور إلى أن حصل على التصريح بمغادرته وساءت علاقته مع أنصاره في دورتموند. فبعد أخذ ورد طويل انتقل اللاعب الغابوني في يناير 2018 من بوروسيا دورتموند إلى أرسنال الانجليزي.

  • Bundesliga Borussia Dortmund v VfB Stuttgart | Jubel Pulisic (Reuters/W. Rattay )

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كريستيان بولزيتش ـ 64 مليون يورو

    إنه ربما لاعب كرة القدم الموهوب في جيله: كريستيان بولزيتش جاء في 2015 من بنسيلفانيا كلاسيكس إلى فريق الشباب 17 عاما في بوروسيا دورتموند وتحول إلى اللاعب الأكثر نجاحا في الدوري الألماني. وقد غادر بوروسيا دورتموند في صيف 2019 مقابل 64 مليون يورو في اتجاه تشيلسي الانجليزي.

  • 1. Bundesliga RB Leipzig v FC Ingolstadt 04 (Getty Images/AFP/R. Michael)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    نابي كايتا ـ 70 مليون يورو

    بشيء من التأخر انتقل مهاجم لايبتزيغ في صيف 2018 إلى ليفربول. وأُعلن عن الانتقال بفترة طويلة. ويبدو أن النادي الانجليزي حول مبلغ 70 مليون يورو إلى لايبتزيغ وبذلك نحو 18 مليون يورو أكثر مما كان سيحصل عليه لايبتزيغ حسب عقد الانتقال.

  • Deutschland Fußballspieler Kevin de Bruyne

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    كفين دي بروين ـ 74 مليون يورو

    بعد جولة مقارعة استمرت عدة أسابيع ومقابل المبلغ القياسي السابق للدوري الألماني بقيمة 74 مليون يورو وقع لاعب فولفسبورغ في صيف 2015 عقدا مع مانشستير سيتي. إلا أن الصفقة التي جلبت هذا المبلغ الكبيرلخزائن فولفسبورغ ، فإن النادي افتقد خدمات دي بروين المميزة.

  • Fußball-Profi Lucas Hernandez (Getty Images/A. Alcalde)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    لوكاس هرنانديس ـ 80 مليون يورو

    إنها عملية الشراء القياسي لفريق بايرن ميونيخ: مقابل 80 مليون يورو قدم لوكاس هرنانديس، بطل العالم في 2018 مع فرنسا، من أتلتيكو مدريد إلى ميونيخ ـ كأغلى صفقة(شراء) في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم وأغلى مدافع في العالم. .

  • Ousmane Dembélé (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

    بالصور.. أغلى الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم

    عثمان دمبيلي من دورتمون إلى برشلونة

    105 مليون يورو حولها برشلونة في صيف 2017 مقابل عثمان دمبيلي من بوروسيا دورتموند. المهاجم الفرنسي الصاعد كان قد أثار انتقادات لدى البعض في دورتموند، وفي برشلونة حصلت بعض الانتكاسات والإصابات. وقيمة انتقال دمبيلي إلى دورتموند لم تكن قد كلفت "سوى" 14 مليون يورو. إعداد: يوشا فيبر/ م.أ.م


 

مواضيع ذات صلة

VfL Wolfsburg v DSC Arminia Bielefeld - Bundesliga

الدوري الألماني: فولفسبورغ يتخلص من لعنة التعادلات 25.10.2020

تخلص فولفسبورغ من لعنة التعادلات بتحقيقه فوزه الأول هذا الموسم، وجاء على حساب ضيفه أرمينيا بيليفيلد في المرحلة الخامسة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وفي المرحلة نفسها تعادل فيردير بريمن مع هوفنهايم.

Fussball Bundesliga RB Leipzig vs. 1. FSV Mainz 05

الدوري الألماني.. لايبزيغ يضرب بقوة وليفركوزن يكتفي بالتعادل 20.09.2020

فاز رازن بال شبورت لايبزيغ على ضيفه ماينتس ليستهل الفريق مشواره في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بنجاح بعد رحيل مهاجمه تيمو فيرنر. وفي المباراة الثانية تعادل فولفسبورغ بدون أهداف مع ضيفه باير ليفركوزن.

1 .Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim gegen FC Bayern München

هوفنهايم يفاجئ بايرن برباعية ويتصدر الدوري الألماني 27.09.2020

أفسد هوفنهايم احتفالات ضيفه بايرن ميونخ بحصوله على لقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه المباغت والكبير 4 / 1 على الفريق البافاري في المرحلة الثانية لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

بوندسليغا- ليفركوزن وفولفسبورغ يحافظان سجلهما خاليا من الهزائم

"كابتن فايزة".. أول مدربة في مصر لفريق كرة قدم من الرجال

بايرن يحقق فوزا مثيرا على دورتموند وينفرد بصدارة الدوري الألماني

منتخب فرنسي ينسحب من بطولة في تركيا حرصا على "سلامة الوفد"

بطولة المانيا: المواجهة تتجدد بين ليفاندوفسكي وهالاند

برشلونة يفوز بلا إقناع وباشاك شهير التركي يفجر مفاجأة