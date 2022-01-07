 بوندسليغا.. ليفاندوفسكي يقود بايرن لاكتساح كولونيا برباعية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 15.01.2022

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رياضة

بوندسليغا.. ليفاندوفسكي يقود بايرن لاكتساح كولونيا برباعية

حقق بايرن ميونيخ فوزا جديدا ليؤكد صدارته للدوري الألماني، معيدا الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى ست نقاط. ويدين الفريق البافاري في فوزه الجديد لمهاجمه ليفاندوفسكي الذي سجل ثلاثة أهداف في مرمى كولونيا.

قاد روبرت ليفاندوفسكي (الصورة) فريقه بايرن ميونيخ لفوز كاسح على كولونيا (كولن) مسجلا ثلاثة أهدف.

قاد روبرت ليفاندوفسكي (الصورة) فريقه بايرن ميونيخ لفوز كاسح على كولونيا (كولن) مسجلا ثلاثة أهدف.

قطع فريق بايرن ميونخ خطوة جديدة على الطريق نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي عبر فوزه الساحق على مضيفه كولونيا (كولن) 4 /صفر اليوم السبت (15 يناير/ كانون الثاني 2022) في المرحلة التاسعة عشرة من البوندسليغا.

وفي باقي مباريات المرحلة فاز لايبزيغ على مضيفه شتوتغارت 2 /صفر وأونيون برلين على ضيفه هوفنهايم 2/ 1 وماينز على ضيفه بوخوم 1 /صفر وتعادل فولفسبورغ سلبيا مع ضيفه هيرتا برلين.

وعلى ملعب راين إينرجي ستاديون، سجل القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود بايرن لفوز عريض على كولن، معززا كذلك موقعه في صدارة قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 23 هدفا.

مختارات

أنهى بايرن ميونيخ عام 2021 كما بدأه متصدراً الدوري الألماني بفوزه على أرضه، وكما هي العادة لفت توماس مولر أنظار الجميع وأمسك خيوط المباراة بيديه، ليبقى اللاعب -البالغ من العمر 32 عاماً- عنصراً لا غنى عنه كما كان دائمًا.

سيتم إعادة المباراة التي جمعت بين فريقي دويسبورغ وأوسنابروك الألمانيين، والتي أوقفها الحكم بسبب إهانات عنصرية، حسبما أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم. وجاء ذلك تلبية لمطالب الفريقين الممارسين في دوري الدرجة الثالثة.

واستعاد النادي البافاري إتزانه بعد هزيمته المفاجئة أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباغ بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية. ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 46 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بايرن بهدفين دون رد حيث افتتح ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة التاسعة ثم أضاف كورينتين توليسو الهدف الثاني في الدقيقة 25. وفي الشوط الثاني سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث للفريق الضيف  في الدقيقة 62 قبل أن ينال لقب هاتريك في الدقيقة74.

وعلى ملعب مرسيدس بينز أرينا، حسم لايبزيغ فوزه على مضيفه شتوتغارت بهدفي أندريه سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة 11 وكريستوفر نكونكو في الدقيقة 70.

وبهذا الفوز رفع لايبزيغ رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد شتوتغارت عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى استاد آندر آلتن فورستيري، قلب أونيون برلين تأخره بهدف أمام هوفنهايم إلى فوز مثير بهدفين. ورفع أونيون برلين رصيده إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق الأهداف خلف هوفنهايم صاحب المركز الثالث.

وعلى ملعب أوبل أرينا، قاد جيرميه جستي فريقه ماينز للفوز على ضيفه بوخوم بهدف، ليرفع رصيد ماينز إلى 27 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد بوخوم  عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

جيرميه جستي يقود فريقه ماينز للفوز

جيرميه جستي يقود فريقه ماينز للفوز

وفاز بوروسيا دورتموند على فرايبورغ 5-1 أمس الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة. ورفع دورتموند رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني.

وعلى ملعب سيغنال ايدونا بارك، سجّل للفائز كل من البلجيكي توماس مونييه (14 و29) والنروجي إرلينغ هالاند (45+1 و75) والسوري الاصل محمود داوود (86)، فيما سجل هدف الخاسر البوسني إرميدين ديميروفيتش (61).

وخاض دورتموند المباراة وسط تضاعف هاجسه برحيل نجمه الشاب هالاند (21 عامًا)، إذ أفادت صحيفة "بيلد" اليومية الألمانية ان المهاجم الدولي النروجي والدائرة القريبة منه سيلتقون مع إدارة النادي "في الأسابيع المقبلة" لتحديد مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي.

وبحسب الصحف الأوروبية، يطمح ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي للتعاقد مع الهداف النادر، بالإضافة إلى أندية أخرى طامحة كباريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الإنكليزي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ على حدّ سواء.

ع.ا/أ.ح ( د ب أ)

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    الكاتب: علاء جمعة


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