بوندسليغا.. ليفاندوفسكي يقود بايرن لاكتساح كولونيا برباعية

قطع فريق بايرن ميونخ خطوة جديدة على الطريق نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي عبر فوزه الساحق على مضيفه كولونيا (كولن) 4 /صفر اليوم السبت (15 يناير/ كانون الثاني 2022) في المرحلة التاسعة عشرة من البوندسليغا.
وفي باقي مباريات المرحلة فاز لايبزيغ على مضيفه شتوتغارت 2 /صفر وأونيون برلين على ضيفه هوفنهايم 2/ 1 وماينز على ضيفه بوخوم 1 /صفر وتعادل فولفسبورغ سلبيا مع ضيفه هيرتا برلين.
وعلى ملعب راين إينرجي ستاديون، سجل القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود بايرن لفوز عريض على كولن، معززا كذلك موقعه في صدارة قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 23 هدفا.
واستعاد النادي البافاري إتزانه بعد هزيمته المفاجئة أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباغ بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية. ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 46 نقطة بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند.
وانتهى الشوط الأول بتقدم بايرن بهدفين دون رد حيث افتتح ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة التاسعة ثم أضاف كورينتين توليسو الهدف الثاني في الدقيقة 25. وفي الشوط الثاني سجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث للفريق الضيف في الدقيقة 62 قبل أن ينال لقب هاتريك في الدقيقة74.
وعلى ملعب مرسيدس بينز أرينا، حسم لايبزيغ فوزه على مضيفه شتوتغارت بهدفي أندريه سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة 11 وكريستوفر نكونكو في الدقيقة 70.
وبهذا الفوز رفع لايبزيغ رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد شتوتغارت عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.
وعلى استاد آندر آلتن فورستيري، قلب أونيون برلين تأخره بهدف أمام هوفنهايم إلى فوز مثير بهدفين. ورفع أونيون برلين رصيده إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع بفارق الأهداف خلف هوفنهايم صاحب المركز الثالث.
وعلى ملعب أوبل أرينا، قاد جيرميه جستي فريقه ماينز للفوز على ضيفه بوخوم بهدف، ليرفع رصيد ماينز إلى 27 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد بوخوم عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.
جيرميه جستي يقود فريقه ماينز للفوز
وفاز بوروسيا دورتموند على فرايبورغ 5-1 أمس الجمعة في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة. ورفع دورتموند رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني.
وعلى ملعب سيغنال ايدونا بارك، سجّل للفائز كل من البلجيكي توماس مونييه (14 و29) والنروجي إرلينغ هالاند (45+1 و75) والسوري الاصل محمود داوود (86)، فيما سجل هدف الخاسر البوسني إرميدين ديميروفيتش (61).
وخاض دورتموند المباراة وسط تضاعف هاجسه برحيل نجمه الشاب هالاند (21 عامًا)، إذ أفادت صحيفة "بيلد" اليومية الألمانية ان المهاجم الدولي النروجي والدائرة القريبة منه سيلتقون مع إدارة النادي "في الأسابيع المقبلة" لتحديد مستقبله بعد نهاية الموسم الحالي.
وبحسب الصحف الأوروبية، يطمح ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنكليزي للتعاقد مع الهداف النادر، بالإضافة إلى أندية أخرى طامحة كباريس سان جرمان الفرنسي وتشلسي الإنكليزي وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ على حدّ سواء.
ع.ا/أ.ح ( د ب أ)
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد
بعد أربعة سنوات من اللعب ضمن فريق بروسيا دورتموند، أدار اللاعب جادون سانشو ظهره لبوروسيا دورتموند، حيث اختار التعاقد مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 85 مليون يورو.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
ديفيد ألابا إلى ريال مدريد
مثل رحيل ألابا عن بايرن ميونيخ بعد 13 عامًا في صفوفه حصل خلالها على 28 لقباً، واحدا من أكبر الانتقالات الذي شهدها الميركاتو الأخير على صعيد البوندسليغا. النمساوي يلعب اليوم في صفوف ريال مدريد الإسباني بقيادة المحنّك كارلو أنشيلوتي. ألابا (26 عاما) حصل على رقم "4" الذي "ورثه" عن أسطورة الملكي الأبيض راموس.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
دايوت أوباميكانو إلى بايرن ميونيخ
الفراغ النّاجم عن رحيل ألابا في قلب الدفاع البافاري، سيعوضه لاعب لايبزيغ السابق دايوت أوباميكانو. الصفقة بلغت قيمتها 42,5 مليون يورو. الفرنسي البالغ من العمر 22 عامًا جنبًا إلى جنب مع مواطنيه بنجامين بافارد ولويس هيرنانديز في خط الدفاع. ويكمل كينغسلي كومان وكورنتين توليسو الخماسية الفرنسية في فريق بايرن ميونيخ.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
توماس ديلاني إلى فريق إشبيلية
لاعب دورتموند توماس ديلاني حطّ الرحال لدى فريق إشبيلية الإسباني. وفي حفل وداعه قال ديلاني أمام زملائه إنه "فخور جدا للعبه الفترة الماضية في فريق دورتموند العريق". وتابع: إنه "لأمر محزن، لكننا جميعا ننفصل كأصدقاء". ولعب ديلاني ثلاثة مواسم بقميص بروسيا دورتموند. ومع الفريق الأندلسي عليه العمل على انتزاع مقعده في التشكيلة الأساسية.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
ماتيوس كونيا إلى أتلتيكو مدريد
من هيرتا برلين إلى أتليتيكو مدريد بطل الليغا الإسبانية. ماتيوس كونيا، وفي تطور لافت، التحق بالبوندسليغا عبر بواة لايبزيغ، ثم إلى هيرتا قبل عام ونصف مقابل 18 مليون يورو، والآن إلى الدوري الإسباني مقابل 30 مليون.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
إسحاق بلفضيل ينتقل إلى هيرتا برلين
من تبعات انتقال كونيا إلى أتلتيكو، التعاقد مع المهاجم الجزائري اسحاق بلفضيل إلى غاية يونيو/ تموز 2022. ويمتاز بلفيضل (29 عاما) بمهارته في المراوغة والتمريرات السريعة، وقد لعب سابقا في صفوف هوفنهايم وبريمن. سجّل 20 هدفاً ضمن 73 مباراة في الدوري الألماني.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
إيلاش موريبا إلى لايبزيغ
تعاقد فريق لايبزيغ مع لاعب برشلونة إيلاش موريبا البالغ من العمر 18 عاما. وبموجب الصفقة، سيدفع النادي الألماني للكاتالوني 16 مليون يورو إضافة إلى ستة ملايين يورو أخرى كمجموع للمكافآت الطويلة الأمد. ومن المفترض أن يعوض موريبا النمساوي مارسيل سابيتزر الذي انتقل بدوره إلى بايرن ميونيخ.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
مارسيل سابيتزر إلى بايرن ميونيخ
اختار مارسيل سابيتزر الرحيل إلى البافاري مودعاً لايبزيغ، بعد أن اضطر الأخير الموافقة على الصفقة لكون أن العقد الذي يجمعه بلاعب خط الوسط كان ممتدا لنهاية موسم 2022 فقط. وهذا يعني أن عملية بيع اللاعب في الوقت الحالي مربحة أكثر. وقدّرت التقارير المحلية قيمة الصفقة ما بين 15 و16 مليون يورو. بينما وقّع الدولي النمساوي عقداً مع فريقه الجديد إلى نهاية موسم 2025.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكا فالدشميت إلى فولفسبورغ
يقول مارسيل شيفر، المدير الرياضي لفولفسبورغ عن هدّاف بطولة الأمم الأوروبية دون 21 عاما، إنه "يتناسب تماما" مع فريقنا ليس فقط "رياضيا، وإنما على مستوى شخصيته". سجّل الألماني لوكا فالدشميت تسعة أهداف في 27 مباراة بالدوري. وبعد فرانكفورت، وهامبورغر وفرايبورغ، سيكون فولفسبورغ الفريق الرابع الذي يلعب فالدشميت بقميصه في الدوري الألماني لكرة القدم.
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أهم الانتقالات في الدوري الألماني لكرة القدم
ماكسيميليان إيغشتاين إلى فرايبورغ
بعد مغادرة لاعب خط الوسط بابتيست سانتاماريا، كان على فرايبورغ البحث عن بديل وبسرعة. فوجد ضالته لدى فيردر بريمن الهابط حديثا إلى دوري الدرجة الثانية. فتمّ التعاقد مع أحد أفضل لاعبيه، ويتعلق الأمر بماكسيميليان إيغشتاين مقابل خمسة ملايين يورو. (الكاتب: أندرياس شتينسموس/ علاء جمعة)
الكاتب: علاء جمعة