بوندسليغا.. لايبزيغ يكتسح شالكه ودورتموند يخسر مجددا

أعاد الوصيف لايبزيغ الفارق بينه وبين المتصدر بايرن ميونيخ إلى 7 نقاط بفوزه على مضيفه شالكه 3-صفر اليوم السبت (06 فبراير/شباط 2021) ضمن منافسات المرحلة 20 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وكان النادي البافاري قد فاز على هرتا برلين بهدف نظيف أمس الجمعة، رافعا رصيده في الصدارة إلى 48 نقطة في مباراته المحلية الأخيرة قبل استحقاقه الدولي في قطر حيث توجه للمشاركة في مسابقة كأس العالم للأندية ضمن مسعاه لتحقيق سداسية تاريخية.

ويدين لايبزيغ بالنقاط الثلاث الى مدافعه الفرنسي نوردي موكيلي (45+3) ووسطه النمسوي مارسيل سابيتزر (73)، والمجري فيلموس "ويلي" أوربان (87).

وحقق الوصيف فوزه الثالث تواليا في مختلف المسابقات، رافعا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني. في المقابل، لم يحصد شالكه سوى 8 نقاط منذ بداية الموسم وهو يتذيل الترتيب، كما لم يذق طعم الفوز في مبارياته الست الأخيرة.

خسارة جديدة لبوروسيا دورتموند

وفي مباريات أخرى، ألحق فرايبورغ الخسارة الثالثة ببوروسيا دورتموند في الدوري بفوزه عليه 2-1، سجلهما الكوري الجنوبي وو-يونغ جيونغ (49) والفرنسي جوناثان شميد (52)، فيما سجل لدورتموند الكاميروني يوسوفا موكوكو.

وبعد سقوطه في مباراتين تواليًا في الدوري، عاد دورتموند الى سكة الانتصارات من بوابة أوغسبورغ 3-1 الاسبوع الفائت وثم فاز على بادربورن من الدرجة الثانية 3-2 في الكأس المحلية قبل أن يعود إلى دوامة الهزائم اليوم.

كما استعاد باير ليفركوزن نغمة الانتصارات بفوزه العريض على شتوتغارت 5-2، سجل للفائز لاعب الوسط كيريم ديميرباي هدفين (18 و31) والمهاجم الجامايكي ليون بايلي (56) وفلوريان فيرنز (68) وديماراي غواي (84). فيما سجل هدفي الفريق الخاسر البديل المهاجم النمسوي ساسا كالادزيتش (50 و77).

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