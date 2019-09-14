بوندسليغا: لايبزيغ يفرض التعادل على بايرن ويحتفظ بالصدارة

فرط فريق بايرن ميونخ في الانفراد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعد سقوطه في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه لايبزيغ في الجولة الرابعة من المسابقة اليوم السبت (14 أيلول/ سبتمبر 2019). وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثالثة، وتعادل لايبزيغ بهدف سجله إيميل فورسبيرغ من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام فولفسبورغ، فيما رفع لايبزيغ رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام بوروسيا دورتموند.

دورتموند ضرب بقوة وفاز على ليفركوزن بأربعة أهداف نظيفة.

وفي المباراة الثانية، عاد بوروسيا دورتموند لطريق الانتصارات بتغلبه على باير ليفركوزن 4 / صفر. وسجل أهداف دورتموند باكو ألكاسير وماركو رويس (هدفين) ورافاييل غيريرو. ورفع دورتموند رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد باير ليفركوزن عند سبع نقاط في المركز السادس.

وفي المباراة الثالثة، سجل الحسن بليا هدفا في الدقيقة 14 قاد به فريقه، بوروسيا مونشنغلادباخ للفوز على مضيفه كولون (كولونيا) بهدف دون رد. ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد كولون عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز فريق ماينز على هيرتا برلين بهدفين مقابل هدف. وحصد ماينز أول ثلاث نقاط له هذا الموسم في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد هيرتا برلين عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الخامسة، فاز أوغسبورغ على آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف وليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد فرانكفورت عند ست نقاط في المركز الثامن. وفي المباراة السادسة، انتزع فيردر بريمن فوزا صعبا من مضيفه يونيون برلين 2 / 1.

غدا تستكمل الجولة الرابعة للدوري الألماني بمباراتين تجمع الأولى بين هوفنهايم وفرايبورغ بينما يلتقي في الثانية فريقا شالكه وبادربورن.

أ.ح/م.م (د ب أ، أ ف ب)