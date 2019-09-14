 بوندسليغا: لايبزيغ يفرض التعادل على بايرن ويحتفظ بالصدارة | عالم الرياضة | DW | 14.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

بوندسليغا: لايبزيغ يفرض التعادل على بايرن ويحتفظ بالصدارة

احتفظ فريق لايبزيغ بصدارة الدوري الألماني "بوندسليغا" في جولته الرابعة بعد أن فرض تعادلا ثمينا على بايرن ميونيخ بطل الموسم الماضي. وفي مباراة أخرى فاز دورتموند على باير ليفركوزن برباعية نظيفة ليعود للمركز الثاني.

Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

لاعبو لايبزيغ يحتفلون بهدف التعادل مع بايرن.

فرط فريق بايرن ميونخ في الانفراد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بعد سقوطه في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه لايبزيغ في الجولة الرابعة من المسابقة اليوم السبت (14 أيلول/ سبتمبر 2019). وتقدم بايرن ميونخ بهدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة الثالثة، وتعادل لايبزيغ بهدف سجله إيميل فورسبيرغ من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام فولفسبورغ، فيما رفع لايبزيغ رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام بوروسيا دورتموند.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

دورتموند ضرب بقوة وفاز على ليفركوزن بأربعة أهداف نظيفة.

وفي المباراة الثانية، عاد بوروسيا دورتموند لطريق الانتصارات بتغلبه على باير ليفركوزن 4 / صفر. وسجل أهداف دورتموند باكو ألكاسير وماركو رويس (هدفين) ورافاييل غيريرو. ورفع دورتموند رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد باير ليفركوزن عند سبع نقاط في المركز السادس.

مختارات

وفي المباراة الثالثة، سجل الحسن بليا هدفا في الدقيقة 14 قاد به فريقه، بوروسيا مونشنغلادباخ للفوز على مضيفه كولون (كولونيا) بهدف دون رد. ورفع مونشنغلادباخ رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد كولون عند ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز فريق ماينز على هيرتا برلين  بهدفين مقابل هدف. وحصد ماينز أول ثلاث نقاط له هذا الموسم في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد هيرتا برلين عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر الأخير.

وفي المباراة الخامسة، فاز أوغسبورغ على آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف وليرفع رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد فرانكفورت عند ست نقاط في المركز الثامن. وفي المباراة السادسة، انتزع فيردر بريمن فوزا صعبا من مضيفه يونيون برلين 2 / 1.

غدا تستكمل الجولة الرابعة للدوري الألماني بمباراتين تجمع الأولى بين هوفنهايم وفرايبورغ بينما يلتقي في الثانية فريقا شالكه وبادربورن.

أ.ح/م.م (د ب أ، أ ف ب)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Bundesliga - Borussia Dortmund v Bayer Leverkusen

بوندسليغا: دورتموند يقسو على ليفركوزن برباعية نظيفة 14.09.2019

عاد بوروسيا دورتموند إلى سكة الانتصارات قبل قمته المرتقبة ضد ضيفه برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا، وذلك عندما تغلب على ضيفه باير ليفركوزن برباعية نظيفة في إحدى قمتي المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

Bundesliga 34. Spieltag | FC Bayern München - Eintracht Frankfurt |  Torschützenkönig Lewandowski

بيريز يكشف..لهذا السبب فشلت جميع محاولات ضم ليفاندوفسكي 12.09.2019

بعد تألق روبرت ليفاندوفسكي مع بروسيا دورتموند، خطفه البافاري في موسم 2014، بدوره حاول ريال مدريد طويلا التعاقد مع الهدّاف البولندب لكنه فشل. فلورتينو بيرز يكشف السبب!

1. Bundesliga 01. Spieltag | 1. FC Union Berlin vs. RB Leipzig | 4. TOR Berlin

بوندسليغاـ هوفنهايم يسقط أمام فرانكفورت ولايبزيغ يكتسح برلين 18.08.2019

بدأ فرانكورت مشواره في النسخة الجديدة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) على أفضل وجه، بعدما تغلب على ضيفه هوفنهايم، فيما أفسد لايبزيغ احتفال مستضيفه أونيون برلين بظهوره الأول في البوندسليغا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

بوندسليغا: لايبزيغ يفرض التعادل على بايرن ويحتفظ بالصدارة

بوندسليغا: دورتموند يقسو على ليفركوزن برباعية نظيفة

ماتيوس: نصحت هذا النادي بضم نجم بايرن ميونيخ

نجم أرسنال السابق ميرتساكر يكشف "خبايا" شخصية زميله مسعود أوزيل

كيف أصبحت الإشاعات عنوانا لـ"ميركاتو الانتقالات"؟

دور ميسي الخفي في "مسلسل نيمار"