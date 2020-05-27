 بوندسليغا: لايبزيغ يعود ثالثا بعد فوز كبير على كولونيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.06.2020

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رياضة

بوندسليغا: لايبزيغ يعود ثالثا بعد فوز كبير على كولونيا

نجح فريق لايبزيغ في تحويل تأخره بهدف أمام كولونيا إلى الفوز برباعية خارج أرضه. وبهذا الفوز ارتفع رصيد لايبزيغ إلى 58 نقطة مستعيدا المركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم خلف بايرن ميونيخ ودورتموند.

Fußball Bundesliga 1. FC Köln v RB Leipzig (Getty Images/AFP/I. Fassbender)

استعاد فريق لايبزيغ المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" بفضل فوزه الساحق على ملعب مضيفه كولونيا (كولن) بأربعة أهداف مقابل هدفين اليوم الاثنين (الأول من يونيو/ حزيران 2020) في المرحلة التاسعة والعشرين من البطولة.

وتقدم جون كوردوبا بهدف لكولونيا في الدقيقة 27 ثم أدرك باتريك ستشيك التعادل للايبزيغ في الدقيقة 20 وتبعه كريستوفر نكونكو بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 38.

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وفي الشوط الثاني سجل تيمو فيرنر الهدف الثالث للايبزيغ في الدقيقة 50 ثم رد أنتوني موديست بهدف لكولونيا (كولن) في الدقيقة 55 لكن داني أولمو أكد فوز الفريق الضيف بهدف رابع سجله في الدقيقة 57.

ورفع لايبزيغ بذلك رصيده الى 58 نقطة والمركز الثاني خلف بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند ومتقدما بفارق نقطتين على كل من بوروسيا مونشنغلادباخ الرابع وباير ليفركوزن الخامس اللذين خرجا فائزين من مباراتيهما في نهاية الأسبوع، ليعزز مركزه في الصراع الشرس على المراكز المؤهلة الى دوري الابطال.

ودخل فريق المدرب يوليان ناغلسمان المباراة بعد تعادل مخيب 2-2 في المرحلة السابقة على أرضه مع هرتا برلين، لكنه خرج فائزا للمرة الثانية في أربع مباريات منذ استئناف البوندسليغا منتصف الشهر الحالي إثر توقف بسبب فيروس كورونا المستجد، مقابل تعادلين.

وبقي لايبزيغ من دون خسارة للمباراة العاشرة تواليا، بينما تلقى كولونيا (كولن) خسارته الثانية تواليا بعد سقوطه أمام هوفنهايم في المرحلة السابقة (1-3)، ولا يزال في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة. ويتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 67 نقطة ويحل بوروسيا دورتموند ثانيا بـ60 نقطة.

أ.ح/ح.ز (د ب أ، أ ف ب)

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