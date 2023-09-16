بوندسليغا- لايبزيغ يطارد ثنائي الصدارة ودورتموند يعود للانتصارات

واصل لايبزيغ تشديد الخناق على ثنائي الصدارة بايرن ميونيخ حامل اللقب وباير ليفركوزن عندما أكرم وفادة ضيفه أوغسبورغ بثلاثية نظيفة، فيما عاد بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، إلى طريق الانتصارات بفوز ثمين على مضيفه فرايبورغ 4-2 بينها ثنائية لمدافعه المخضرم ماتس هوملس السبت (16 سبتمبر/أيلول 2023) في المرحلة الرابعة من الدوري الالماني لكرة القدم.

لايبزيغ يواصل عروضه القوية

في المباراة الاولى، تابع لايبزيغ عروضه القوية في بداية الموسم واكتسح اوغسبورغ 3-صفر.

وسجل الهولندي تشافي سيمونس في الدقيقة (7) والبلجيكي أيكوما لوا أوبيندا في الدقيقة (11) ودافيد روم في الدقيقة (27).

وهو الفوز الثالث توالياً للايبزيغ منذ خسارته امام باير ليفركوزن 2-3 في المرحلة الاولى فرفع رصيده الى تسع نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف ليفركوزن وبايرن ميونيخ المتعادلين 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة في ميونيخ.

وكان لايبزيغ قد استهل موسمه بإحراز لقب كأس السوبر المحلية عقب فوزه على العملاق بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة.

دورتموند يعود إلى طريق الانتصارات

وفي المباراة الثانية، عاد دورتموند إلى طريق الانتصارات بعد تعادلين مخيبين، وذلك بتغلبه على مضيفه فرايبورغ 4-2.

سجّل اهداف دورتموند كل من هوملس في الدقيقة (11 و88) والهولندي دونيال مالن في الدقيقة (60) وماركوس رويس في الدقيقة (90+2)، فيما أحرز هدفي فرايبورغ لوكاس هولر في الدقيقة (45+3) ونيكولاس هوفلر في الدقيقة (45+6).

وكانت لحظة السقوط في المباراة بالنسبة لاصحاب الارض عندما طرد هوفلر في الدقيقة 82 عندما كان الفريقان متعادلين 2-2، حيث استغل الضيوف النقص العددي وسجلوا هدفين في غضون أربع دقائق عبر لاعبَي الخبرة هوملس ورويس مانحين فريقهما النقاط الثلاث.

ومنح هوملس التقدم لدورتموند الذي خسر لقب الدوري الموسم المنصرم بصورة دراماتيكية في الجولة الاخيرة لمصلحة بايرن ميونيخ في الدقيقة في الدقيقة (11)، مسجلا للموسم الـ16 تواليًا في الدوري الالماني. ورد أصحاب الأرض بهدفين في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول برأسيتين لهولر في الدقيقة (45+3) وهوفلر في الدقيقة (45+6). وأدرك مالن التعادل لبوروسيا دورتموند بعد تمريرة حاسمة ذكية من المهاجم الدولي نيكلاس فولكروغ في الدقيقة (60).

وقبل دقيقتين من نهاية الوقت الاصلي استغل هوملس دربكة امام المرمى اثر ركلة حرّة فتابع الكرة داخل الشباك، قبل ان يحسم رويس النتيجة لصالح فريقه بهدف رابع في الدقيقة (90+2)، رفع من خلاله معنويات فريقه قبل مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي الثلاثاء المقبل في العاصمة الفرنسية في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال اوروبا.

"نكسة" أونيون برلين

وتعرّض أونيون برلين لنكسة عشية زيارته الصعبة الى ريال مدريد الاسباني في دوري الابطال عقب خسارته امام مضيفه فولفسبورغ 1-2.

وسجّل هدفي فولفسبورغ الدنماركيان جوناس ويند في الدقيقة (12) ويواكيم مايهلي في الدقيقة (30)، بينما احرز هدف فريق العاصمة روبن غوسنز في الدقيقة (28).

وفاز شتوتغارت على مضيفه ماينز 3-1 بفضل هاتريك للغيني سيرهو غيراسي في الدقائق (56 و84 و90+7). وحقّق هوفنهايم فوزًا عريضًا على مضيفه كولن 3-1.

وأحرز أهداف الفائز كل من الكرواتي أندري كراماريتش في الدقيقة (1) والنمسوي فلوريان غريليتش في الدقيقة (28) وماكسيليان باير في الدقيقة (52)، فيما سجل ديفي شيلكي في الدقيقة (61) الهدف الوحيد لأصحاب الارض.

ع.ح. /ع.ج.م. (أ ف ب)