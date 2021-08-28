بوندسليغا: فولفسبورغ يسقط لايبزيغ وينفرد بالصدارة

واصل فريق فولفسبورغ انطلاقته المثالية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه لايبزيغ اليوم الأحد (29 أغسطس/ آب 2021) في ختام المرحلة الثالثة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز أونيون برلين 2 / 1 على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ.

وارتفع رصيد فولفسبورغ، الذي يعد الفريق الوحيد في البطولة الفائز بمبارياته الثلاث الأولى، إلى 9 نقاط في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن ولينفرد بالصدارة قبل باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ.

في المقابل، تجمد رصيد لايبزيغ، وصيف بطل المسابقة في الموسم الماضي، عند ثلاث نقاط في المركز العاشر، علما بأن هذه هي الخسارة الثانية التي يتلقاها الفريق في البطولة خلال الموسم الحالي.

وتقمص الفرنسي جيروم روسيلون دور البطولة في المباراة، عقب إحرازه هدف فولفسبورغ الوحيد في الدقيقة 52، ليعجز بعدها الضيوف عن إدراك التعادل على الأقل خلال الدقائق المتبقية من اللقاء.

فوز أونيون برلين (الصورة) على فريق مونشغلادباخ يعتبر أول انتصار له هذا الموسم.

من جانبه، حقق أونيون برلين انتصاره الأول في البطولة هذا الموسم، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد أونيون برلين، الذي تعادل في أول مرحلتين مع بايرليفركوزن وهوفنهايم، إلى خمس نقاط في المركز الثامن، في حين تجمد رصيد مونشنغلادباخ، الذي نال خسارته الثانية على التوالي في المسابقة، عند نقطة واحدة في المركز الخامس عشر.

وبادر نيكو جييسلمين بالتسجيل لمصلحة أونيون برلين في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله النيجيري تايوو أونيى الهدف الثاني في الدقيقة 41، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في البطولة.

في المقابل، أحرز يوناس هوفمان هدف مونشنغلادباخ الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

أ.ح/ ع.ج.م (د ب أ)