بوندسليغا: فرايبورغ ينتزع المركز الثالث من ليفركوزن

على أفضل وجه، اختتم فرايبورغ مبارياته في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) قبل انطلاق العطلة الشتوية، بفوزه الثمين 2 / 1 على ضيفه باير ليفركوزن، اليوم الأحد (19 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، في المرحلة السابعة عشر للمسابقة، التي شهدت فوز كولونيا (كولن) على ضيفه شتوتغارت 1 / صفر.

ورفع فرايبورغ رصيده الى 29 نقطة مقابل 28 لليفركوزن علما أن بايرن ميونيخ توج بطلا للخريف برصيد 43 نقطة بفوزه الساحق على فولفسبورغ 4-صفر في افتتاح المرحلة الجمعة متقدما بفارق 9 نقاط عن وصيفه المباشر بوروسيا دورتموند الذي سقط بشكل مفاجئ أمام هرتا برلين 2-3 أمس السبت.

وتقدم فرايبورغ، الذي حقق فوزه الثاني في مبارياته السبع الأخيرة للمسابقة مقابل 4 هزائم وتعادل حيد، للمركز الثالث في ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة، بفارق نقطة أمام ليفركوزن، صاحب المركز الرابع، الذي حصد نقطة وحيدة في لقاءاته الثلاثة الأخيرة بالبطولة.

وافتتح الإيطالي فينتشينزو غريفو التسجيل لفرايبورغ في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، لكن تشارلز أرانغويس أدرك التعادل لليفركوزن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ومنح كيفن شاده النقاط الثلاث لفرايبورغ، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليعيد البسمة مجددا على وجوه جماهير الفريق.

موديست يمنح الفوز لكولونيا

منح مهاجم كولونيا (كولن) الفرنسي المخضرم أنتوني موديست الفوز لفريقه بتسجيله هدف المباراة الوحيد قبل نهايتها بدقيقتين.

ومنح مهاجم كولونيا (كولن) الفرنسي المخضرم أنتوني موديست الفوز لفريقه بتسجيله هدف المباراة الوحيد في مرمى شتوتغارت قبل نهايتها بدقيقتين.

وهذا هو الانتصار الثاني على التوالي لكولونيا في البطولة ليرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد شتوتغارت عند 17 نقطة في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).

وبكى موديست على كتف مدرب كولونيا شتيفان باومغارت في نهاية المباراة وكشف قائلا "إنه أمر مؤثر جدا بالنسبة إلي، لأني فقدت والدي قبل ثلاث سنوات وتحديدا في كانون الأول/ديسمبر 2019 وشعرت بأنه معي".

والهدف هو الحادي عشر لموديست في الدوري هذا الموسم علما أنه سجل ثنائية أيضا في آخر مباراة لفريقه ضد فولسبورغ (3-2) الثلاثاء الماضي.

يذكر أن الدوري الألماني سوف يتوقف لمدة ثلاثة أسابيع بسبب العطلة الشتوية، على أن يستأنف مجددا في السابع من يناير/ كانون الثاني المقبل.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)