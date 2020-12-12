بوندسليغا: فرايبورغ يقسو على برلين وفولفسبورغ يحل رابعا

فاز فريق فرايبورغ على ضيفه هيرتا برلين 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (20 كانون الأول/ ديسمبر 2020) في الجولة الثالثة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، والتي شهدت أيضا فوز فولفسبورغ على شتوتغارت 1 / صفر.

وسجل أهداف فرايبورغ فينتشنزو غريفو (7) إرميدين ديميروفيتش (59) ومانويل غولد (67) ونيلز بيترسن (4+90 من ركلة جزاء)، فيما سجل هدف هيرتا برلين الوحيد دودي لوكيباكيو في الدقيقة 52. ورفع فرايبورغ رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصد هيرتا برلين عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.

يحتفل لاعبو فولفسبورغ بهدفهم الوحيد في مرمى شتوتغارت

وفي المباراة الثانية التي أقيمت الأحد، نفض فولفسبورغ غبار ملعب "أليانز أرينا" حيث تعرض الأربعاء لهزيمته الأولى للموسم على يد بايرن ميونيخ حامل اللقب (1-2)، وذلك بفوزه على ضيفه شتوتغارت 1-صفر في المرحلة الثالثة عشرة من البوندسليغا.

ويدين فولفسبورغ باستعادته التوازن سريعا إلى الكرواتي يوسيب بريكالو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49، قبل أن يترك الملعب بعد 11 دقيقة نتيجة تعرضه للإصابة.

وعلى غرار ما حصل مع فولفسبورغ في منتصف الأسبوع، مني باير ليفركوزن بدوره السبت بالخسارة على يد بايرن ميونيخ 1-2،ليتلقى بدوره الهزيمة الأولى للموسم ما يعني أن أحدا من فرق الدوري لم يعد محافظا على سجله خاليا من الهزائم.

واستفاد فولفسبورغ على أكمل وجه من سقوط بوروسيا دورتموند أمام أونيون برلين 1-2 الجمعة، لكي يصبح رابعا على حساب خصمه الأخير لهذا العام، إذ يلتقي الفريق الأصفر والأسود الأحد المقبل على ملعب الأخير في اول مباراة بعد العطلة الشتوية التقليدية.

ومن جهة شتوتغارت، فقد مني بهزيمته الثالثة فقط، بعد اللتين تعرض لهما في المرحلة الافتتاحية ضد فرايبورغ (2-3) وفي المرحلة التاسعة ضد بايرن ميونيخ (1-3)، ليتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز السابع.

م.أ.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)