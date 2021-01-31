بوندسليغا: فرانكفورت يواصل عروضه القوية ويحل ثالثا

واصل إنتراخت فرانكفورت عروضه القوية بقيادة البرتغالي المتألق اندريه سيلفا، وذلك بتحقيقه فوزه الرابع تواليا والخامس في آخر ست مباريات من دون هزيمة على حساب ضيفه كولونيا (كولن) 2-صفر الأحد (14 فبراير/ شباط 2021) في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني.
ويلعب أندريه سيلفا دورا أساسيا في المستوى الذي يقدمه مؤخرا فريقه، إذ سجل البرتغالي تسعة أهداف منذ بداية العام الجديد، وهو رقم لم يتفوق عليه أي لاعب في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى منذ بداية 2021.
وبعد شوط أول عقيم، مهد سيلفا الطريق أمام فريقه لتحقيق فوزه العاشر للموسم والأول على كولونيا في آخر أربع مواجهات بين الفريقين.
فقد سجل سيلفا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 57، رافعا رصيده الى 17 هدفا في الدوري حتى الآن، ليعزز مركزه الثاني في ترتيب الهدافين خلف المهاجم البولندي لبايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي (24). فيما سجل الفرنسي أوبيت إيفان نديكا هدف فريقه الثاني في مرمى كولونيا في الدقيقة 79.
ورفع إينتراخت فرانكفورت رصيده الى 39 نقطة في المركز الثالث متقدما على فولفسبورغ بفارق الأهداف. في المقابل توقف رصيد كولونيا عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.
أهدر فولفسبورغ فرصة التقدم للمركز الثالث بتعادله السلبي مع مونشنغلادباخ.
وفي المباراة الثانية التي أقيمت اليوم في المرحلة الـ 21 من الدوري الألماني اكتفى فريق فولفسبورغ بالتعادل مع بوروسيا مونششغلادباخ ليحتل المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري.
وفشل فريقا فولفسبورغ ومونشنغلادباخ في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، كما رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.
خ.س/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
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