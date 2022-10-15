بوندسليغا- فرانكفورت يكتسح ليفركوزن وشتوتغارت يحقق أول فوز

تقدم أينتراخت فرانكفورت للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه الكاسح على ضيفه باير ليفركوزن (1/5) اليوم السبت (15 تشرين الأول/أكتوبر 2022) في المرحلة العاشرة من البوندسليغا، كما سجل شتوتغارت فوزه الأول هذا الموسم واكتسح ضيفه بوخوم (1/4).



وعلى ملعب "دويتشه بانك بارك"، تعرض ليفركوزن للهزيمة الأولى منذ تعاقده مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو. وانتهى الشوط الأول بتقدم فرانكفورت بهدف سجله دايتشي كامادا في الدقيقة 45. وبعد مضي 11 دقيقة فقط من بداية الشوط الثاني رد بييرو هينكابي بهدف التعادل لليفركوزن، لكن بعد دقيقتين فقط أضاف راندال كولو مواني الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

وسجل يسبر ليندستروم الهدف الثالث لفرانكفورت في الدقيقة 65 ثم حصل أصحاب الأرض على ضربة جزاء في الدقيقة 72 تزامنت مع طرد هينكابي لاعب ليفركوزن، ليحرز منها دايتشي كامادا الهدف الرابع. وقبل أربع دقائق من نهاية المباراة سجل لوكاس ألاريو الهدف الخامس لفرانكفورت.

الفوز رفع رصيد فرانكفورت إلى 17 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن هوفنهايم صاحب المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط خلف أونيون برلين المتصدر ونقطة واحدة عن فرايبورغ الوصيف، وتوقف رصيد ليفركوزن عند ثمان نقاط في المركز الثالث من القاع.

وعلى ملعب "مرسيدس بنز أرينا"، تقدم سيلاس بهدف لشتوتغارت من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة ثم أضاف نويرو احمادا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 22، ورد سيمون زولر بهدف لبوخوم في الدقيقة 29.

شتوتغارت أحرز فوزه الأول في الموسم على حساب بوخوم

وفي الشوط الثاني أحرز سيلاس الهدف الثاني له ولشتوتغارت في الدقيقة 64، وتكفل واتارو إيندو بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 71. الفوز رفع رصيد شتوتغارت إلى ثمان نقاط في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد بوخوم عند أربع نقاط في المركز الأخير.

وعلى ملعب "ريد بول أرينا"، تقدم لايبزيغ على ضيفه هيرتا برلين بثلاثة أهداف حملت توقيع إيميل فورسبيرغ وعبدو ديالو وويلي أوربان في الدقائق 25 و30 و45. وفي الشوط الثاني رد دودي لوكيباكيو بهدف لهيرتا برلين من ضربة جزاء في الدقيقة 62 وبعدها بدقيقتين فقط أضاف ستيفان يوفيتيتش الهدف الثاني. الفوز رفع رصيد لايبزيغ إلى 15 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد هيرتا برلين عند ثمان نقاط في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب "فيزر شتاديون"، حسم ماينز فوزه على فيردر بريمن بهدفي، ماركوس إنغفارتسن ولي جاي سونغ في الدقيقتين 36 و66. الفوز رفع رصيد ماينز إلى 15 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف عن بريمن صاحب المركز الثامن.

وعلى ملعب "فولكسفاغن أرينا"، تعادل فولفسبورغ مع ضيفه غلادباخ بهدفين لمثلهما. وسجل ماركوس تورام هدفي غلادباخ في الدقيقتين 13 و48، وتكفل يانيك غيرهاردت والمصري عمر مرموش بتسجيل هدفي فولفسبورغ في الدقيقتين 43 و69. ورفع غلادباخ رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس مقابل عشر نقاط لفولفسبورغ في المركز الثالث عشر.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب، رويترز)