بوندسليغا- فرانكفورت يذل بايرن ولايبزيغ إلى المربع الذهبي

في المرحلة الرابعة عشرة من البوندسليغا، ألحق فرنكفورت خسارة مذلّة ببايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، فيما انضم لايبزيغ إلى المربع الذهبي بفضل فوزه المثير على ملعب مضيفه بوروسيا دورتموند.

لقن أينتراخت فرانكفورت ضيفه بايرن ميونيخ درسًا قاسيًا وفاز عليه 5/1 اليوم السبت (9 كانون الأول/ديسمبر 2023) في المرحلة الرابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وعلى ملعب "دويتشه بانك بارك"، ألحق فرانكفورت بضيفه بايرن حامل اللقب في المواسم الـ11 الماضية، الهزيمة الأولى في الموسم الحالي من البوندسليغا. وتقدم فرانكفورت بثلاثة أهداف بعد مضي 36 دقيقة، عبر المصري الدولي عمر مرموش وإريك إبيمبا وهوغو لارسون في الدقائق 12 و31 و36. ورد يوشوا كيميتش بهدف للنادي البافاري في الدقيقة 43 لكن إريك إبيمبا سجل الهدف الثاني له ولفرانكفورت في الدقيقة 50 وتكفل أنسجار كناوف بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 60.

وكان الفوز كفيلًا بأن يصعد ببايرن ميونيخ إلى الصدارة بالتساوي مع باير ليفركوزن لكن الهزيمة أوقفت رصيده عند 32 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، فيما رفع فرانكفورت رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع.



وهذه الخسارة الأولى للبايرن هذا الموسم بعد 10 انتصارات وتعادلَين، علمًا أنّه يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الماضية أمام أونيون برلين، والأولى بعد ستة انتصارات متتالية في الدوري، وفرط بالتالي في انتزاع الصدارة ولو مؤقتًا من باير ليفركوزن الذي يملك فرصة توسيع الفارق إلى ست نقاط في حال فوزه على شتوتغارت الأحد. كما بات النادي البافاري مهددًا بالتراجع إلى المركز الثالث في حال فوز شتوتغارت على ليفركوزن.

وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من أربعة أعوام يمنى فيها بايرن ميونيخ بخسارة ثقيلة في الدوري وتحديدًا منذ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 2019 أمام أينتراخت فرانكفورت بالذات وبالنتيجة ذاتها 1-5، وهي الهزيمة التي كلفت المدرب الكرواتي السابق للنادي البافاري نيكو كوفاتش، منصبه. كما أنّ المرة الأخيرة التي تلقى فيها الفريق البافاري خمسة أهداف في أول ستين دقيقة تعود إلى عام 1975 أمام فرانكفورت نفسه حسب إحصائيات "أوبتا".

وكان بايرن ميونيخ ودع مسابقة الكأس المحلية في أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2021 بخسارة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بخماسية نظيفة في ثمن النهائي.

حارس بوروسيا دورتموند على الأرض بعد دخول الهدف الأول في مرماه صورة من: Bernd Thissen/dpa/picture alliance

وانضم لايبزيغ إلى المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ملعب مضيفه بوروسيا دورتموند 3/2 اليوم السبت. وتعرض دورتموند لصدمة مبكرة تمثلت في طرد مدافع ماتس هوميلس في الدقيقة 14 بسبب تدخل عنيف ضد لويس اوبيندا. وتضاعفت محنة دورتموند بعد تسجيل مدافعه الجزائري رامي بنسبعيني هدفا بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 32.

ورغم النقص العددي تمكن المدافع نيكلاس زوله من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الثواني الأخيرة للشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل بهدف لمثله. وبعد مضي تسع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أضاف كريستوف بومجارتنر الهدف الثاني للايبزيغ ثم أحرز المهاجم الدنماركي يوسف بولسن الهدف الثالث للفريق الضيف، في الوقت بدل الضائع للمباراة وبعدها سجل نيكلاس فولكروغ الهدف الثاني لدورتموند.

الفوز رفع رصيد لايبزيغ إلى 29 نقطة في المركز الرابع بفارق أربع نقاط عن دورتموند صاحب المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، عاد أونيون برلين إلى طريق الفوز للمرة الأولى منذ حوالي ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وفاز على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3/1. وفي باقي المباريات فاز فيردر بريمن على ضيفه أوغسبورغ 2/صفر وفرايبورغ على مضيفه فولفسبورغ 1/صفر وهايدنهايم على ضيفه دارمشتات 3/2.

م.ع.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)