بوندسليغا ـ بايرن يتشبث بالصدارة ودورتموند يكافح للتأهل أوروبيا

يواجه بايرن ميونيخ ضيفه بوروسيا دورتموند السبت (السادس من مارس/آذار) في قمة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). ولا يمكن لبايرن أن يسمح بخسارة المباراة، لأن ذلك قد يفقده صدارة جدول المسابقة.

ويتصدر بايرن ميونخ ترتيب البوندسليغا برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين أمام لايبزيغ، في حين يحتل بوروسيا دورتموند المركز الخامس برصيد 39 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المتصدر. ويكافح دورتموند من أجل احتلال أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. فهو حاليا يحتل المركز الخامس، والفوز في مباراته أمام بايرن سيجعله يتقدم أكثر في الترتيب.

وحقق بايرن ميونخ الفوز في آخر خمس مباريات بالدوري جمعته بفريق دورتموند، وعاد الفريق لطريق الانتصارات في الجولة الماضية عقب فوزه على كولون 5 / 1 بعد أن تقلص فارق السبع نقاط التي كانت تفصله عن ماينز، إلى نقطتين فقط بعد التعادل أمام أرمينيا بيلفيلد والخسارة أمام آينتراختفرانكفورت.

وقال لاعب خط الوسط، جوشوا كيميتش :"نحتاج إلى عزم مطلق في كل مباراة، وليس فقط أمام دورتموند. ولكن تحديدا أمامهم- في مباراة تقريبا يتساوى فيها الفريقان". وأضاف: "نتفوق عليهم في جدول الترتيب بفارق قليل من النقاط، ولكن دورتموند لديه إمكانات المنافسة على القمة. لهذا السبب، قد تصنع العقلية الفارق في النهاية، لذلك يجب أن يكون واضحا أننا نريد هذا".

مباراة بايرن ودورتموند تشهد أيضا منافسة بين أفضل الهدافين في البوندسليغا وهما هالاند وليفاندوفسكي

ويأتي دورتموند إلى ميونيخ بعد أن حقق أربع انتصارات متتالية في جميع المسابقات، كما أن شباكه لم تستقبل أية أهداف في آخر ثلاث مباريات. وقال المدافع إمري تشان :"ندافع بشكل أفضل. نتلقى أهدافا قليلة، هذا مهم في كرة القدم. يقوم الجميع بعمل إضافي في المباريات".

وبعد الفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ في دور الثمانية بكأس ألمانيا، أعرب هانز يواخيم فاتزكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، عن ثقته، "بأننا سنصل لأهدافنا الموضوعة لهذا الموسم". وأضاف فاتزكه: "ولكن يجب أن نواصل لنتأكد من تحقيق نتيجة إيجابية في ميونيخ".

شالكه والصراع من أجل البقاء

وفي النصف الأخير من جدول الدوري، يبدأ ديميتريوس غراموزيس غدا الجمعة مهام عمله في شالكه، وهو المدير الفني الخامس للفريق هذا الموسم، عندما يستضيف فريق ماينز، في مباراة يتعين على شالكه الفوز بها للحفاظ على فرصه في تفادي الهبوط.

ويواجه جراموزيس مهمة شاقة من أجل قلب حظوظ فريق شالكه، الذي حصد تسع نقاط فقط من 23 مباراة بالدوري، وحقق انتصارا وحيدا، ويبعد تسع نقاط عن المنطقة الدافئة. وقال جراموزيس بعد تولي مهمة تدريب الفريق خلفا لكريستيان جروس :" هذا الفريق يمتلك إمكانات. لعدة أسباب، لم يكن قادرا على إظهار إمكاناته في الملعب خلال الأسابيع، والأشهر الأخيرة. أنا على يقين بنسبة مئة بالمئة من أنهم سيظهرون إمكاناتهم أمام ماينز".

وفي باقي مباريات هذه الجولة، يلعب مونشنغلادباخ مع باير ليفركوزن، وهوفنهايم مع فولفسبورغ، وفرانكفورت مع شتوتغارت، وهيرتا برلين مع أوغسبورغ، وكولون مع فيردر بريمن، وأرمينيا بيلفيد مع يونيون برلين في حين يواجه لايبزيغ الطامح لمنافسة بايرن على لقب الدوري هذا الموسم، نظيره فرايبورغ.

هـ.د/ ع.ج.م (د ب أ)