بوندسليغا ـ الصراع على الصدارة يتواصل بين بايرن ودورتموند

في المباراة التي أجريت اليوم السبت (23 أكتوبر/تشرين الأول 2021) على ملعب أليانز أرينا، في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم أنهى فريق بايرن ميونيخ شوط المباراة الأول متقدما على ضيفه هوفنهايم بهدفين حملا توقيع سيرج غنابري والقناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 16 و30.

وألغى الحكم هدفا سجله غنابري في الدقيقة الثامنة بعد الرجوع لتقنية "فار".

وقبل ثماني دقائق من نهاية المباراة أحرز المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ الهدف الثالث للنادي البافاري وبعدها بخمس دقائق سجل الجناح الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الرابع.

وبهذا الفوز رفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن دورتموند الوصيف، وتوقف رصيد هوفنهايم عند 11 نقطة في المركز العاشر ورصيد بيلفيلد عند خمس نقاط في المركز قبل الأخير.

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وفي مباراة أخرى على استاد شوكو أرينا، تقدم بروسيا دورتموند على بيلفيلد بثلاثة أهداف عن طريق ايمري جان من ضربة جزاء في الدقيقة 31 وماتس هوميلز في الدقيقة 45 وجودي بيلينجهام في الدقيقة 72. وقبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة رد فابيان كلوس بهدف من ضربة جزاء لبيلفيلد.

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وعلى استاد ريد بول ارينا، قلب لايبزيغ تأخره بهدف أمام غرويتر فورت إلى فوز كاسح برباعية. وانتهى الشوط الأول بتقدم فورت بهدف سجله برانيمير هيرجوتا من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة. وبعد مضي دقيقتين من بداية الشوط الثاني رد يوسف بولسن بهدف التعادل للايبزيغ ثم أضاف إيميل فورسبيرج الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 53.

وسجل دومينيك سزوبوسزلاي الهدف الثالث للايبزيغ في الدقيقة 65 وتكفل هوجو نوفوا بالهدف الرابع قبل دقيقتين من النهاية.

وبهذا الفوز رفع لايبزيغ رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فورت عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

لايبزيغ يرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس فيما توقف رصيد فورت عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وعلى ملعب فوكسفاغن أرينا، حسم فرايبورغ فوزه على مضيفه فولفسبورغ بهدفين حملا توقيع فيليب لينهارت ولوكاس هويلير في الدقيقتين 28 و68. الفوز رفع رصيد فرايبورغ إلى 19 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد فولفسبورغ عند 13 نقطة في المركز الثامن.

ع.ج.م/أ.ح (د ب أ)