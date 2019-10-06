 بوندسليغا.. دورتموند يفوز وبايرن يقع في فخ التعادل | أخبار | DW | 19.10.2019

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أخبار

بوندسليغا.. دورتموند يفوز وبايرن يقع في فخ التعادل

فاز فريق بروسيا دورتموند على ضيفه بروسيا مونشنغلادباخ بهدف دون مقابل في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، في حين سقط بايرن ميونخ في فخ التعادل مع مضيفه أوغسبورغ.

Bundesliga Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach (picture-alliance/dpa/G. Kirchner)

عاد فريق بوروسيا دورتموند لطريق الانتصارات بتغلبه على بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف دون مقابل خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت (17 تشرين الأول/أكتوبر) في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وشهدت هذه الجولة أيضاً تعادل بايرن ميونخ مع أوغسبورغ (2/2) وفوز يونيون برلين على فرايبورغ (2/صفر)، وفورتونا دوسلدورف على ماينز (1/صفر) وتعادل فيردر بريمن مع هيرتا برلين (1/1)، ولايبتزغ مع فولفسبورغ بنفس النتيجة.

ويدين بوروسيا دورتموند بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماركو ريوس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 15 نقطة وقفز للمركز الرابع في جدول الترتيب، وتوقف رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 16 نقطة لكنه حافظ على صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام فولفسبورغ.
وهذا هو الفوز الأول لبوروسيا دورتموند بعد ثلاث تعادلات متتالية وهو الانتصار الرابع لدورتموند في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث.

فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية لمونشنغلادباخ في الدوري هذا الموسم  مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة.

بايرن في فخ التعادل
وفي المباراة الثانية، فرط فريق بايرن ميونخ في انتزاع صدارة الدوري بسقوطه في فخ التعادل 2/2 أمام أوغسبورغ.

Bundesliga FC Augsburg gegen Bayern München | Jubel Felix Uduokhai (Getty Images/Bongarts/A. Hassenstein)

خطف أوغسبورغ التعادل من بايرن ميونخ


وصعق أوغسبورغ ضيفه حامل اللقب بهدف ماركو ريشتر بعد 28 ثانية، عقب ضربة رأس من راني خضيرة. وأدرك روبرت ليفاندوفسكي التعادل في الدقيقة 14 بضربة رأس بعد تمريرة سيرغ غنابري العرضية المتقنة ليرفع رصيده إلى 12 هدفاً في الدوري. وهز المهاجم البولندي الشباك في أول ثماني مباريات في الدوري ليعادل رقم بيير-إيمريك أوباميانغ القياسي الذي حققه قبل أربع سنوات.

وسدد غنابري، الذي رد القائم محاولته قرب نهاية الشوط الأول، كرة منخفضة في مرمى توماس كوبيك حارس أوغسبورغ ليمنح بايرن التقدم في الدقيقة 49. وأنقذ كوبيك محاولات من كينغسلي كومان وليفاندوفسكي قبل أن يخطف فينبوجاسون التعادل.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند ولايبزغ، كما رفع أوغسبورغ رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس عشر.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


 

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