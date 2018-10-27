 بوندسليغا: دورتموند يعزز صدارته وبايرن يقع في فخ التعادل | عالم الرياضة | DW | 24.11.2018

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عالم الرياضة

بوندسليغا: دورتموند يعزز صدارته وبايرن يقع في فخ التعادل

تعثر بايرن ميونيخ مجددا في هذا الموسم ووقع في فخ التعادل ليهدر نقطتين ثمينتين، فيما تمكن منافسه بوروسيا دورتموند من تحقيق فوز صعب على مضيفه ماينز وللمرة التاسعة في الموسم الحالي ليعزز صدارته في الدوري الألماني.

Fußball Bundesliga Mainz 05 - Borussia Dortmund (Getty Images/AFP/D. Roland)

عزز بوروسيا دورتموند صدارته بفارق سبع نقاط عن أقرب مطارديه، بتحقيقه فوزه التاسع على مضيفه ماينز 2-1 السبت (24 تشرين الثاني/نوفمبر 2018) في المرحلة الثانية عشرة من بطولة ألمانيا، والتي شهدت تقدم أينتراخت فرانكفورت إلى المركز الثاني مؤقتا. فيما تعثر بايرن ميونيخ من جديد ووقع في فخ التعادل أمام دوسلدورف بثلاثة أهداف بعد أن كان متقدما بثلاثية مقابل هدفين.

واحتفظ دورتموند بسجله كفريق وحيد من دون خسارة، وابتعد في الصدارة بانتظار مباراة وصيفه السابق بوروسيا مونشنغلادباخ الأحد مع هانوفر في ختام المرحلة.

فعلى ملعب أوبل أرينا، انتهى الشوط الأول من المباراة بين ماينز وضيفه بوروسيا دورتموند بالتعادل السلبي وسط تألق حارسي مرمى الفريقين. ومن هجمة مرتدة سجل ماركو رويس هدف التقدم للضيوف بكرة أرضية في وسط المرمى إثر تمريرة خالصة من الإسباني باكو ألكاسير الذي شارك في الشوط الثاني بديلا عن ماريو غوتسه (66).

إلا أن رد أصحاب الأرض لم يتأخر، إذ سجل السويدي روبن كوينسون هدف التعادل بعد ثلاث دقائق بكرة أرضية إثر تمريرة تلقاها خلف المدافعين من المدافع الكسندر هاك وارتطمت بالبلجيكي أكسل فيتسل عن غير قصد وغيرت طريقها. وأعاد البولندي لوكاس بيتشيك التقدم لبوروسيا دورتموند بتسديدة إلى الزاوية العليا اليسرى لمرمى الحارس روبن زينتنر فارتدت الكرة من بطن العارضة إلى داخل المرمى (76).

وعلى ملعب "دبليو دبليو كي أرينا" في أوغسبورغ، تقدم أينتراخت فرانكفورت إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق الأهداف عن مونشنغلادباخ بفوزه على مضيفه أوغسبورغ الحادي عشر 3-1. وسجل للفائز لاعب الوسط الهولندي جوناثان دي غوزمان في الدقيقة الأولى إثر تمريرة طويلة متقنة من زميله المهاجم الفرنسي سيباستيان هالر، وأرسل الكرة إلى يمين الحارس أندرياس لوتي.

Bundesliga - FC Augsburg vs Eintracht Frankfurt (Getty Images/Bongarts/A. Pretty)

جوناثان لاعب فرانكفورت يحتفل بتحقيق هدفه الأول في المباراة

وأضاف هالر الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني (47) اثر تمريرة حاسمة من الصربي لوكا يوفيتش. ثم سجل الكرواتي أنتي ريبيتش الهدف الثالث (68) اثر تمريرة من داني دا كوستا. فيما سجل للخاسر الفنزويلي سيرخيو كوردوفا (90).

وعلى ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، سقط بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الستة الماضية في فخ التعادل مع ضيفه فورتونا دوسيلدورف وصيف القاع 3-3 على رغم تقدم الفريق البافاري بهدفين نظيفين في بداية المباراة. وبات بايرن ميونيخ الخامس متخلفا عن دورتموند بفارق تسع نقاط.

وسجل لبايرن نيكلاس زوله (17) بتسديدة من داخل المنطقة إلى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس مايكل رينسينغ إثر ضربة ركنية. وأضاف توماس مولر المنفرد الهدف الثاني (20) بكرة في وسط المرمى اثر تمريرة طويلة حاسمة من المدافع جيروم بواتنغ.  وقلص البلجيكي لوكي لوكيباكيو النتيجة في الدقيقة 44 بتسجيله هدفا للضيوف بكرة سددها من داخل المنطقة إلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس مانويل نوير.

1. Bundesliga | Bayern München v Fortuna Düsseldorf | (3:3) (Reuters/M. Dalder)

وقع بايرن في فخ التعادل مع دوسلدورف رغم تقدمه بثلاثة أهداف لهدفين.

إلا أن توماس مولر عزز تقدم فريقه بهدف ثالث إثر تمريرة طويلة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي (58). ثم قلص لوكيباكيو النتيجة من جديد بتسجيله الهدف الثاني للضيوف بكرة سددها إلى الزاوية اليسرى (78) كاسرا مصيدة التسلل. ثم أدرك لوكيباكيو التعادل لفريقه وحقق "الهاتريك" في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع (90+3) بكرة مماثلة لتلك التي سجل منها الهدف الثاني.

وعلى الملعب الأولمبي في العاصمة برلين، تعادل هوفنهايم الذي تقدم إلى المركز السادس مع مضيفه هرتا برلين الثامن 3-3. سجل لهوفنهايم كريم دميرباي (1) والكرواتي أندريه كراماريتش (10) والبوسني آرمين بيكاكسيتش (55). ولهرتا برلين البوسني وداد ايبيسيفيتش (12)والأسترالي ماثيو ليكي (71) والنمسوي فالنتينو لازارو (87).

في حين تراجع لايبزيغ إلى المركز الرابع بخسارته أمام مضيفه فولفسبورغ بهدف مقابل لا شيء. وسجل للفائز الظهير الأيسر الفرنسي جيروم روسيلون (50).

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب)

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  • Deutschland BG Bundesliga | Jubel und Tanz der Frankfurter Spieler (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/R. Ibing)

    عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!

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  • Deutschland BG Bundesliga | Arena auf Schalke (picture-alliance/imageBROKER/H. Blossey)

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