بوندسليغا.. دورتموند يحرم لايبزيغ من الصدارة وشالكه يذوق طعم الفوز

حرم فريق بوروسيا دورتموند مضيفه لايبزيغ من اقتناص صدارة الدوري الألماني لكرة القدم وفاز عليه 3-1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشر من البوندسليغا (الدوري الألماني).

وعلى ملعب ريد بول أرينا، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أن عجز الفريقان عن استغلال الفرص التي لاحت لهما.

وبعد مضي عشر دقائق من بداية الشوط الثاني افتتح جادون سانشو التسجيل لدورتموند، وأضاف إيرلينغ هالاند الثاني في الدقيقة 71، ثم الثالث في الدقيقة 84، وسجل ألكسندر سورلوت هدف لايبزيغ الوحيد في الثواني الأخيرة للمباراة.

وتقدم دورتموند للمركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث. وتوقف رصيد لايبزيغ عند 31 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر بايرن ميونخ والذي سقط على ملعب بوروسيا مونشنغلادباخ 2-3 أمس الجمعة.

يأتي هذا في الوقت الذي سجل فيه الأمريكي الصاعد ماثيو هوب ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه شالكه لانتصار طال انتظاره عبر الفوز على هوفنهايم 4 /صفر، وهو أول فوز لشالكه منذ 30 مباراة.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على كولن 5 -0، وانتراخت فرانكفورت على مضيفه ماينز 2 -0، وتعادل يونيون برلين مع فولفسبورغ 2-2 وباير ليفركوزن مع فيردر بريمن 1-1.

إ.ع/ع.ج.م ( د ب أ)