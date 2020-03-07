 بوندسليغا: دورتموند يتألق وينتزع المركز الثاني من لايبزيغ المتعثر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 07.03.2020

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رياضة

بوندسليغا: دورتموند يتألق وينتزع المركز الثاني من لايبزيغ المتعثر

ضيق بوروسيا دورتموند الخناق على بايرن ميونيخ المتصدر وقلص معه الفارق مؤقتاً إلى نقطة واحدة، فيما تعثر لايبزيغ وتراجع للمركز الثالث. أما ليفركوزن فاستمر في تألقه وعزز مكانته بين الكبار بعدما سحق فرانكفورت.

هازارد يسجل الهدف الأول لدورتموند في مرمى مونشنغلادباخ في المرحلة الـ 25 للدوري الألماني لكرة القدم

بوروسيا دورتموند يتألق ويهزم مونشنغلادباخ وينتزع وصافة البوندسليغا من لايبزيغ

تقدم فريق بوروسيا دورتموند لوصافة الدوري الألماني لكرة القدم عبر الفوز على ملعب مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين مقابل هدف اليوم السبت (السابع من مارس/ آذار 2020) في المرحلة الخامسة والعشرين للبوندسليغا.

وارتقى باير ليفركوزن إلى المركز الرابع بفضل فوزه الساحق على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 4 /صفر. وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على ضيفه يونيون برلين 3/ 1 وتعادل هيرتا برلين مع فيردر بريمن 2/ 2 وشالكه مع هوفنهايم بهدف لهدف وفولفسبورغ مع لايبزيغ سلبياً.

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وأصبح دورتموند على بعد نقطة واحدة فقط من الصدارة بفضل الفوز على ملعب غلادباخ. ورفع دورتموند رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر بايرن ميونيخ الذي يلتقي غداً الأحد مع اوغسبورغ. وتراجع لايبزيغ إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة بعدما تعادل مع مضيفه فولفسبورغ سلبيا.

وتقدم البلجيكي ثورجان هازارد بهدف لدورتموند في الدقيقة الثامنة لكن لارس ستيندل أدرك التعادل لغلادباخ في الدقيقة 50 قبل أن يحسم المغربي أشرف حكيمي الفوز لدورتموند بهدف سجله في الدقيقة 71.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر. وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفركوزن بهدفين حيث سجل كاي هافيرتز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة ثم أضاف كريم بلعربي الهدف الثاني في الدقيقة 14. وفي الشوط الثاني تقمص البرازيلي باولينيو دور البطولة بتسجيله الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 49 و55.

وعلى ملعب شفارتس فالد ستاديون، فاز فرايبورغ على ضيفه يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدف. ورفع فرايبورغ رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد يونيون برلين عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر. وتقدم فرايبورغ بهدفين حملا توقيع رونالد سالاي وكريستيان غونتر في الدقيقتين 34 و55 ثم رد سيباستيان اندرسون بهدف ليونيون برلين في الدقيقة 61 قبل أن يسجل روبن كوخ الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 81.

وعلى الملعب الأولمبي في برلين، تقدم فيردر بريمن بهدفين عن طريق جوشوا سارجنت ودافي كلاسين في الدقيقتين الثالثة والسادسة. لكن هيرتا برلين لم يستسلم ونجح في الرد بهدفين سجلهما نيكلاس ستارك وماتيوس كونيا في الدقيقتين 41 و60.

وكان كولونيا قد افتتح هذه المرحلة للبوندسليغا أمس الجمعة بالفوز بهدفين مقابل هدف على بدربورن، وتختم مباريات المرحلة غداً بمبارتي: بايرن ميونيخ مع أوغسبورغ وماينتس مع فورتونا دوسلدورف.

ع.ج/ خ.س (د ب أ، رويترز)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


مختارات

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

فرق جديدة، ومدربون جدد وأهداف كثيرة. يمكنك أن تتعرف إلى معطيات متنوعة قبيل انطلاق موسم البوندسليغا الجديد. في هذه الجولة المصورة نستعرض أسماء ووقائع وحقائق تفيد المتابع للبطولة. (18.08.2019)  

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