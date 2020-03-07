بوندسليغا: دورتموند يتألق وينتزع المركز الثاني من لايبزيغ المتعثر

تقدم فريق بوروسيا دورتموند لوصافة الدوري الألماني لكرة القدم عبر الفوز على ملعب مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بهدفين مقابل هدف اليوم السبت (السابع من مارس/ آذار 2020) في المرحلة الخامسة والعشرين للبوندسليغا.

وارتقى باير ليفركوزن إلى المركز الرابع بفضل فوزه الساحق على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 4 /صفر. وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على ضيفه يونيون برلين 3/ 1 وتعادل هيرتا برلين مع فيردر بريمن 2/ 2 وشالكه مع هوفنهايم بهدف لهدف وفولفسبورغ مع لايبزيغ سلبياً.

وأصبح دورتموند على بعد نقطة واحدة فقط من الصدارة بفضل الفوز على ملعب غلادباخ. ورفع دورتموند رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر بايرن ميونيخ الذي يلتقي غداً الأحد مع اوغسبورغ. وتراجع لايبزيغ إلى المركز الثالث برصيد 50 نقطة بعدما تعادل مع مضيفه فولفسبورغ سلبيا.

وتقدم البلجيكي ثورجان هازارد بهدف لدورتموند في الدقيقة الثامنة لكن لارس ستيندل أدرك التعادل لغلادباخ في الدقيقة 50 قبل أن يحسم المغربي أشرف حكيمي الفوز لدورتموند بهدف سجله في الدقيقة 71.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 47 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز الثاني عشر. وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفركوزن بهدفين حيث سجل كاي هافيرتز الهدف الأول في الدقيقة الرابعة ثم أضاف كريم بلعربي الهدف الثاني في الدقيقة 14. وفي الشوط الثاني تقمص البرازيلي باولينيو دور البطولة بتسجيله الهدفين الثالث والرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 49 و55.

وعلى ملعب شفارتس فالد ستاديون، فاز فرايبورغ على ضيفه يونيون برلين بثلاثة أهداف مقابل هدف. ورفع فرايبورغ رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد يونيون برلين عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر. وتقدم فرايبورغ بهدفين حملا توقيع رونالد سالاي وكريستيان غونتر في الدقيقتين 34 و55 ثم رد سيباستيان اندرسون بهدف ليونيون برلين في الدقيقة 61 قبل أن يسجل روبن كوخ الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 81.

وعلى الملعب الأولمبي في برلين، تقدم فيردر بريمن بهدفين عن طريق جوشوا سارجنت ودافي كلاسين في الدقيقتين الثالثة والسادسة. لكن هيرتا برلين لم يستسلم ونجح في الرد بهدفين سجلهما نيكلاس ستارك وماتيوس كونيا في الدقيقتين 41 و60.

وكان كولونيا قد افتتح هذه المرحلة للبوندسليغا أمس الجمعة بالفوز بهدفين مقابل هدف على بدربورن، وتختم مباريات المرحلة غداً بمبارتي: بايرن ميونيخ مع أوغسبورغ وماينتس مع فورتونا دوسلدورف.

ع.ج/ خ.س (د ب أ، رويترز)