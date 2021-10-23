 بوندسليغا.. دورتموند وبايرن يتنافسان على زعامة الكرة الألمانية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 02.12.2021

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رياضة

بوندسليغا.. دورتموند وبايرن يتنافسان على زعامة الكرة الألمانية

مواجهة حاسمة تجمع بوروسيا دورتموند بضيفه بايرن ميونخ السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، لكن صاحب الأرض قد يفقد أبرز أسلحته خلال قمة البوندسليغا!

لقاء بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في كاس السوبر في 17 أغسطس الماضي

لقاء بين بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في كاس السوبر في 17 أغسطس الماضي

مباراة حاسمة بالنسبة للفريقين التي ستقام السبت (الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2021) في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، لكن  إجراءات الحد من تفشي جائحة كورونا التي تسعى السلطات لفرضها ، قد تلقي بظلالها على المباراة، سيما بالنسبة لدورتموند، الذي قد يفقد نسبة كبيرة من جماهيره العاشقة والمتحمسة. وقرر دورتموند في وقت سابق إلغاء تذاكر المباراة التي بيعت بالفعل، ولجأت العديد من الأندية لنفس الخطوة قبل الجولة المقبلة من البوندسليغا. ومن المتوقع أن يتم تقليص النسبة المسموح بها للحضور الجماهيري في مباريات كرة القدم بين 50% و75%، كما أوضح هندريك فوست رئيس وزراء ولاية شمال الراين- ويستفاليا، المنتمي إليها بوروسيا دورتموند.

وسبق وأن التقى دورتموند وبايرن دون حضور الجماهير في أيار/مايو 2020 بسبب الجائحة، وانتهت المباراة بفوز بايرن بهدف رائع لجوشوا كيميش. لكن كيميش لن يكون متواجدا في مباراة السبت حيث يخضع للعزل الصحي حاليا  عقب إصابته بالعدوى ، بعد أن أثار جدلا واسعا في وقت سابق عبر التأكيد على عدم حصوله على اللقاح.

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واستعاد بايرن باقي لاعبيه المصابين بالعدوى، لكن تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة حيث  فاز بصعوبة على دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا  وكذلك على ضيفه أرمينيا بيلفيلد في البوندسليغا، مما يشير إلى أن الفريق ليس في أفضل حالاته، لكن على أي حال يتصدر النادي البافاري جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن دورتموند.

وقال سيرج غنابري "توقعاتنا قبل الكلاسيكيو دائما تكون كبيرة، الفوز على بيلفيلد كان في غاية الأهمية بالنسبة لنا لكي نخوض المباراة التالية برؤوس مرفوعة". وأشار يوليان ناغلسمان مدرب بايرن إلى أن الفوز الصعب على بيلفيلد يعني "أننا سنسافر الآن إلى دورتموند ونحن في الصدارة ونتطلع للمباراة باهتمام بالغ".

وفرض دورتموند المزيد من الضغوط على بايرن عبر الفوز الرائع على ملعب فولفسبورغ بثلاثة أهداف لهدف، والأهم هو أن القناص النرويجي إيرلينغ هالاند عرف طريقه إلى الشباك بعد تعافيه من الإصابة.

وقال إيمري جان لاعب وسط دورتموند "قبل بداية هذا الموسم كان هدفنا هو الاقتراب بأكبر درجة ممكنة من بايرن قبل مواجهتنا معا، الآن جاء الوقت، وعلينا أن نعمل بقوة وأن نعد أنفسنا بشكل جيد للأسبوع الذي ينتظرنا".

ومن المتوقع أن يشارك هالاند منذ البداية أمام بايرن بعد مشاركته كبديل في المباراة السابقة.

كما يخوض القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي أول مباراة له مع بايرن منذ خسارته في سباق جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، لصالح الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن ماركو روزه المدير الفني لدورتموند أكد أن جميع اللاعبين ينبغي أن يكونوا في أفضل حالاتهم من أجل الفوز على بايرن في الدوري الألماني للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام. وقال روزه "ندرك أنه لايزال هناك أمور نرغب في تحقيقها وعلينا أن نواصل العمل، نحن في حاجة إلى التحسن إذا أردنا حقا أن نهدد بايرن بشكل حقيقي".

وحال الفوز، سيتصدر دورتموند ترتيب البوندسليغا بفارق نقطتين عن بايرن بينما فوز النادي البافاري سيقربه خطوة من إحراز لقبه العاشر على التوالي.

ع.ج.م/ع.ش (د ب أ)

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