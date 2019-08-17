بوندسليغا: ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بايرن لفوزه الأول

استعاد فريق بايرن ميونخ توازنه في الدوري الألماني لكرة القدم وحقق أول انتصار له في الدوري هذا الموسم بفوزه على مضيفه شالكه 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت (24 آب/ أغسطس 2019) في الجولة الثانية من المسابقة.
ويدين بايرن ميونخ بالفضل في هذا الفوز لنجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك) في الدقائق 20، من ركلة جزاء، و50 و.75 ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع، وتوقف رصيد شالكه عند نقطة واحدة في المركز الثاني عشر.
وتقاسم فريقا باير ليفركوزن وفرايبورغ صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم ـ بوندسليغاـ مع فريق بوروسيا دورتموند، وذلك بعد فوزهما في مباراتيهما بالجولة الثانية من الدوري.
فقد حقق باير ليفركوزن الفوز على فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف مقبل هدف واحد، فيما فاز فرايبورغ على بادربورن بنفس النتيجة كما شهدت أيضا هذه الجولة فوز بوروسيا مونشنجلادباخ على ماينز أيضا بثلاثة اهداف مقابل هدف وهوفنهايم على فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادل أوغسبورغ مع أونيون برلين بهدف واحد لكل منهما.
وعلى ملعب إسبريت أرينا، فاز باير ليفركوزن على مضيفه فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث سجل أهداف ليفركوزن لويس باكير، لاعب دوسلدورف، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة وتشارلز أرانجويز الهدف الثاني في الدقيقة 33 وكريم بلعربي في الدقيقة 39، فيما سجل هدف فورتونا دوسلدورف ألفريدو موراليس في الدقيقة 82.
وبذلك رفع باير ليفركوزن رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند، المتصدر، وفرايبورغ صاحب المركز الثاني، فيما توقف رصيد فورتونا عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.
فرايبورغ ألحق الهزيمة الثانية ببادربون
وفي مباراة أخرى قلب فريق فرايبورغ تأخره بهدف أمام ببادربورن إلى فوز ساحق بثلاثة أهداف مقابل هدف. وتقدم بادربورن بهدف مبكر سجله ستريلي مامبا في الدقيقة الثالثة، وتعادل لوكا فالدشميدت لفرايبورغ في الدقيقة 21 من ركلة جزاء وأضاف نيلز بيترسن الهدف الثاني في الدقيقة 40 قبل أن يختتم تشانج هون كون أهداف فرايبورغ في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
ورفع فرايبورغ رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف بوروسيا دورتموند وأمام باير ليفركوزن، فيما يظل فريق بادربورن بلا نقاط.
كما فاز هوفنهايم بشق الأنفس على فيردر بريمن بثلاثة أهدف مقابل هدفين. وسجل أهداف هوفنهايم ارمين بيسكاسيتش وايلاس ايبو وبافيل كاديرابيك في الدقائق 54 و59 و87، فيما سجل هدفي فيردر بريمن نيكلاس فولكروج ويويا اوساكو في الدقيقتين 42 و81. فيما أكمل بريمن المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 بعد طرد جوهانيس إيجيستين لحصوله على إنذارين. وحصد هوفنهايم أول ثلاث نقاط له هذا الموسم ليقفز للمركز التاسع، فيما يظل فيردر بريمن بلا نقاط.
ماينز ينتظر الفوز في الدوري الألماني هذا الموسم
وعلى ملعب أوبيل أرينا، حول بوروسيا مونشنجلادباخ تأخره بهدف أمام ماينز إلى فوز بثلاثة مقابل هدف. ورفع بوروسيا مونشنجلادباخ رصيده إلى أربع نقاط في المركز الرابع، وظل فريق ماينز بلا نقاط.
وخيم التعادل 1/1 على المباراة التي جمعت أوغسبورغ بضيفه أونيون برلين. فحصد أوغسبورغ أول نقطة له في الدوري وهو نفس الحال بالنسبة لأونيون برلين.
ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ)
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فرانك ريبيري
انهى فرانك ريبيري هذا الصيف اثني عشر عاماً من النجاح مع نادي بايرن ميونيخ. ومن حينها تتردد الشائعات حول الوجهة المقبلة للاعب الفرنسي. نادي آینتراخت فرانکفورت كان أولى الوجهات المرشحة، لكن مسؤولي النادي نفوا انتقال اللاعب. وقد ينتقل اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً إلى أستراليا، قطر، المملكة العربية السعودية. لكن اللاعب لم يستقر به الحال بعد.
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هل تنتهي مسيرة الحارس التشيكي مع الدوري الألماني بسبب قلة عروض الشراء؟ دروبني، الذي كان حارساً في الدوري الألماني لمرمى كل من نادي هيرتا برلين وهامبورغ ووفيردر بريمن. آخر محطة له كانت مع نادي فورتونا دوسلدورف. غير أنه شارك في ثلاث مباريات فقط بسبب إصابة في اليد.
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لا يمكن القول أن الموسم الماضي كان آخر موسم لفرانكو دي سانتو مع نادي شالكه. لأن الأمور كانت تسير معه على نحو جيد. خاض اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 30 عاماً ست مباريات فقط، وبعدها تعرض للإصابة. وفي فصل الشتاء، أُعير اللاعب إلى نادي رايو فايكانو الإسباني.
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هل انتهى مشوار اللاعب بعد خوضه 257 مباراة خلال الدوري الألماني؟ بعد هزيمة شتوتغارت أمام اتحاد برلين، استبعد النادي اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً، بدعوى أنه سنه ليس مناسباً للتشكيلة الجديدة. من جانبه لم يستاء آوغو، وتمنى حظاً سعيداً للنادي السابق وقال: "أتطلع إلى تحدٍ جديد!".
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غو جا تشول
أراد مارتن شميت مدرب فولفسبورغ الاحتفاظ باللاعب الكوري الجنوبي، الذي لعب دوراً مهماً في الفريق. لكن غو جا تشول، كان يريد مغادرة النادي بعد أربع سنوات ترك عقده ينتهي وعاد إلى بلده كوريا الجنوبية. وفي انتظار تعاقد جديد مع أحد الأندية، يحاول لاعب خط الوسط الحفاظ على لياقته.
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جوليو دوناتي
في الواقع، هناك نقص في مدافعي الأجنحة الجيدين في البوندسليغا. الإيطالي جوليو دوناتي هو مدافع جناح، لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً فشل في تحقيق انفراجة في باير ليفركوزن (2013-2016) ولم يعد يلعب دوراً رئيسياً في فريق ماينز منذ عام 2016. ويبدو أنه يريد الآن العودة إلى إيطاليا. ويقال إن نادي هيلاس فيرونا و كذلك إمبولي مهتمان بالحصول على خدماته.
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قبل ثلاث سنوات كان جاستين إيلرز لاعباً مرغوباً فيه، فخطفه نادي فيردر بريمن من دينامو درسدن، حيث كان اللاعب هدافا لدوري الدرجة الثالثة هناك. لكن بسبب عدة إصابات خطيرة لم يخض إيلرز ولا مباراة واحدة مع بريمن. في عام 2018 غادر اللاعب فيردر بريمن، وأصيب عدة مرات، وهبط مؤخرا مع "شبورت فروينده لوته" من دوري الدرجة الثالثة. والآن يأمل في مواصلة مسيرته المهنية. أندرياس شتينتسيمونس/ إ.م