بوندسليغا: تعثر ليفركوزن بالتعادل ودورتموند بالخسارة

ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الألماني، فرط باير ليفركوزن حامل اللقب بتقدمه بهدفين أمام ضيفه هولشتاين كيل الوافد حديثاً إلى أندية النخبة وسقط امامه في فخ التعادل، فيما خسر بوروسيا دورتموند 1/ 2 أمام أونيون برلين.

تعثر باير ليفركوزن حامل اللقب بالتعادل مع ضيفه هولشتاين كيل 2/2 كما مني بوروسيا دورتموند بخسارة غير متوقعة أمام مضيفه أونيون برلين 1/2 اليوم السبت (الخامس من تشرين الأول/أكتوبر 2024) في المرحلة السادسة لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وفي باقي المباريات، فاز فولفسبورغ على مضيفه بوخوم 3/1 وفرايبورغ على مضيفه فيردر بريمن 1 /صفر.

وعلى ملعب باي أرينا، خاض المدرب الإسباني تشابي ألونسو مباراته رقم 100 مع فريقه باير ليفركوزن حامل اللقب.

وبدا باير ليفركوزن في طريقه لتحقيق فوزه عريض بعد تقدمه بهدفين في أول ثمان دقائق قبل أن يلغي الحكم هدفاً ثالث للفريق في الدقيقة 26.

وتقدم النيجيري فيكتور بونيفاس بهدف لليفركوزن في الدقيقة الرابعة بعد سلسلة من التمريرات عن طريق غرانيت تشاكا وفلوريان فيرتز و إسيكييل بالاسيوس قبل أن تصل الكرة إلى بونيفاس الذي سدد كرة قوية بقدمه اليسرى في الشباك.

وفي الدقيقة الثامنة سجل يوناس هوفمان الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد خطأ مشترك من حارس كيل ودفاع الفريق ، لتصل الكرة إلى بالاسيوس الذي مرر إلى هوفمان، ليسدد الأخير دون عناء في الشباك.

وأحرز بونيفاس الهدف الثاني له والثالث لليفركوزن في الدقيقة 26 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول رد كيل بهدف عن طريق ماكس جيسشويل بعد ضربة ركنية نفذها لويس هولتبي، وقابلها جيسشويل برأسه، محرزاً الهدف الأول له في البوندسليغا. وحصل كيل على ضربة جزاء في الدقيقة 70 بعد عرقلة جيريمي فريمبونغ لارمين جيجوفيتش، ليحرز منها يان فيات أرب هدف التعادل.

وحصد كل فريق نقطة واحدة، ليرفع ليفركوزن رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس مقابل نقطتين لكيل في المركز ما قبل الأخير.

رفع أونيون برلين رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن دورتموند صاحب المركز السابع صورة من: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

وعلى استاد آندر آلتن فورستيري، أنهى أونيون برلين شوط المباراة الأول متقدماً بهدفين حملا توقيع كيفين فوغت من ضربة جزاء في الدقيقة 26 ويورب فيرتيسين في الدقيقة 45 ثم رد النرويجي يوليان رايرسون بالهدف الوحيد لدورتموند في الدقيقة 62.

وكان دورتموند أعلن قبل يومين عن تمديد عقد الظهير الأيمن النرويجي جوليان رايرسون، حتى عام 2028.

وانضم رايرسون (26 عاماً) إلى دورتموند في شتاء 2023، قادما من يونيون برلين، وشارك في 63 مباراة مع الفريق، وسجل 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

من جانبه سجل كيفين فوغت أول هدف له منذ قرابة عشرة أعوام وهي أطول فترة في تاريخ دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) ينقطع فيها لاعب عن تسجيل الأهداف.

وسجل فوغت الهدف الأول له منذ حوالي عقد من الزمان بحسب شركة "أوبتا سبورت" البريطانية المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية. وأحرز الهدف الأول له منذ 275 مباراة، وتحديدا منذ التسجيل مع فريقه السابق كولن (كولونيا) في شباك دورتموند أيضاً في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2014.

ورفع أونيون برلين رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة عن دورتموند صاحب المركز السابع.

الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد بوخوم عند نقطة واحدة في المركز الأخير صورة من: Lars Baron/Getty Images

وعلى ملعب رورستاديون، تقدم فولفسبورغ بهدفين في شباك بوخوم في الشوط الأول، عن طريق تياغو توماس ويوناس ويند في الدقيقتين 21 و37. وفي الشوط الثاني رد مايرون بوادو بهدف لبوخوم في الدقيقة 72 لكن ويند سجل الهدف الثاني له والثالث لفولفسبورغ قبل دقيقتين من النهاية.

الفوز رفع رصيد فولفسبورغ إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد بوخوم عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وعلى ملعب فيسير شتاديون، اقتنص فرايبورغ فوزاً ثميناً من مضيفه فيردر بريمن بهدف حمل توقيع الياباني ريتسو دوان في الدقيقة 75. ورفع فرايبورغ رصيده إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز الثالث وتوقف رصيد فيردر بريمن عند ثمان نقاط في المركز العاشر.

خ.س/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)